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А не изменник ли вы, батенька: дивные методики расследования преступлений эпохи Средневековья

А не изменник ли вы, батенька: дивные методики расследования преступлений эпохи Средневековья

Автор:
18 ноября 2022 13:35
Сообщество : RealFishki
Метки: Доказательство   интересно   казнь   методика   наказание   преступник   способ   справедливость   средневековье   суд   
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«Виновен!» Этого вердикта при рассмотрении дел о государственной измене начали бояться средневековые граждане с 1531 года.

Становление системы правосудия тогда еще только начиналось. Правоохранительных органов как таковых не было. Их функции выполняли члены местной общины. А наказания сочиняли в основном церковники. А отцы святой инквизиции были те еще затейники в этом вопросе. Но шанс оправдаться был всегда. Хотя и смертных приговоров выносилось валом и, в том числе, по причине ограниченного количества тюрем и высоких расходов на содержание узилищ.

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Судов присяжных не существовало вплоть до XIII века. А судить преступников было надо. И в этом полагались на волю божью. Испытаем и посмотрим, куда кривая выведет. Для этого использовали в основном такие методики:

Огонь. Обвиняемому требовалось пронести в руках кусок раскаленного железа. Не так далеко, всего три метра. А спустя три дня предъявить уважаемым судьям ладони. Зажили – не виновен. Ожоги остались – не обессудь, боги тебя не поддержали.

Вода. Тут все просто: связанного обвиняемого (чаще это были женщины) бросали в воду. Спасся – невиновен. Утонул – туда и дорога. Хотя могли трактовать результаты метода и иначе: если выплыл, значит, тебе помогал сам Дьявол. И топили уже как виновного. А то мало ли.

Поединок. Тут тоже все примитивно и кроваво. Одолел соперника в бою – доказал свою невиновность. Всем спасибо, все свободны.

Во все времена люди были людьми и учиняли всякую дичь. Осознанно или случайно. Но нести ответственность за поступки надо было, чтобы хаос не полыхнул пышным цветом, дав жизнь беззаконию.

Самым распространенным мелким преступлением как тогда, так и сейчас считалось воровство. Спектр наказаний был широким и зависел от ценности украденного, статуса вора и потерпевшего и других факторов. Могли выписать штраф и потребовать возмещения, могли привязать к позорному столбу, а могли и лишить каких-нибудь не жизненно важных частей тела или даже казнить. Практика отрубания ушей или рук сохранилась в отдельных странах и по сей день.

Любителей пошалить с огоньком – поджигателей ждало очень серьезное наказание. Ведь из-за какого-нибудь амбара мог полыхнуть целый поселок или  район города. Обычно таких преступников казнили – вешали, чтобы пресечь практику на корню.

Особая категория преступлений – государственная измена. Наказывалась жестко вне зависимости от тяжести – ляпнул глупость в адрес правителя или его семьи, не подумав, или организовал покушение – виновен. Практически всегда это значило смертную казнь, причем позорную: тело болталось на всеобщем обозрении, потом  снималось, разделялось на отдельные части и развозилось в разные стороны. Чтобы лишить душу надежды на прощение. Ну и выставить фрагменты в качестве жупела в наиболее подверженных бунтарскому духу населенных пунктах.

Убийство, увы, тоже было распространенным преступлением. И каралось смертью. Если даже в современности с учетом технологий и развитой криминалистики никто не застрахован от ошибок, то тогда жертв ложных обвинений было очень много. Мужчин обычно обезглавливали, женщинам приходилось помучиться чуть дольше: представительниц слабого пола ждала виселица или удушение.

Как вам кажется, справедливыми ли были способы наказания средневековых преступников?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Доказательство   интересно   казнь   методика   наказание   преступник   способ   справедливость   средневековье   суд   
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14  комментариев
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21k
sssss3 48 минут назад
Ну самые демократичные придумали потеху с электрическим стулом, и сейчас на просмотр казни народ собирают.
Ну весело, с огоньком так сказать работают инквизиторы современности!
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60k
google.ru 3 минуты назад
конечно, справедливо - всех казнить оставить только тех кто любит Путина! ...
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27k
Квантовый переход 5 минут назад
Юропейцы мало изменились.Они даже животных не жалеют.Про людей вообще не стОит говорить.


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4k
Vlamir 12 минут назад
Методы проверки, конечно были понятные и интересные!
Но не соблюдалось одно правило чистого теста - вместе с подозреваемой женщиной одновременно должна быть притоплена абсолютно непорочная! Судить потом по результату!
Или два куска раскаленного металла должны нести и подозреваемый и автор идеи!
А, если церковники обладали правом на истину - из их рядов и нужно было назначать "контрольного праведника или праведницу"!
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1k
Сергей Клубков 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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207
И Ш Час назад
Человек всегда убивал человека. Иногда за совершенное преступление, иногда просто так... Кто как мог, так и убивал.
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26
Александр Шевченко И Ш Полчаса назад
Убивал, измывался, угнетал, продавал, насиловал законно и т.п. Весь вопрос в развитии общества, законах и моральных принципах правителей и элиты. И да оскотинивание и отсутствие оных ведёт к деградации. Как пример моральные устои в СССР и РФ, как булат и сырое железо.
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37k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< дивные методики расследования преступлений эпохи Средневековья >>>

С тех пор в гейропейской системе правосудия ничего не изменилось.
"Виновен!" - иниипёт.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё справедливо. Невиновных не наказывали. Ну, возможно, были отдельные судебные ошибки, а где их не бывает? Зато общество очищалось от всякой космополитической и либеральной дряни. Это потом либерасты раздули ужастики о казнях невиновных, чтобы очернить средневековье.
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