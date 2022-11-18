А не изменник ли вы, батенька: дивные методики расследования преступлений эпохи Средневековья

«Виновен!» Этого вердикта при рассмотрении дел о государственной измене начали бояться средневековые граждане с 1531 года.
Становление системы правосудия тогда еще только начиналось. Правоохранительных органов как таковых не было. Их функции выполняли члены местной общины. А наказания сочиняли в основном церковники. А отцы святой инквизиции были те еще затейники в этом вопросе. Но шанс оправдаться был всегда. Хотя и смертных приговоров выносилось валом и, в том числе, по причине ограниченного количества тюрем и высоких расходов на содержание узилищ.
Судов присяжных не существовало вплоть до XIII века. А судить преступников было надо. И в этом полагались на волю божью. Испытаем и посмотрим, куда кривая выведет. Для этого использовали в основном такие методики:
Огонь. Обвиняемому требовалось пронести в руках кусок раскаленного железа. Не так далеко, всего три метра. А спустя три дня предъявить уважаемым судьям ладони. Зажили – не виновен. Ожоги остались – не обессудь, боги тебя не поддержали.
Вода. Тут все просто: связанного обвиняемого (чаще это были женщины) бросали в воду. Спасся – невиновен. Утонул – туда и дорога. Хотя могли трактовать результаты метода и иначе: если выплыл, значит, тебе помогал сам Дьявол. И топили уже как виновного. А то мало ли.
Поединок. Тут тоже все примитивно и кроваво. Одолел соперника в бою – доказал свою невиновность. Всем спасибо, все свободны.
Во все времена люди были людьми и учиняли всякую дичь. Осознанно или случайно. Но нести ответственность за поступки надо было, чтобы хаос не полыхнул пышным цветом, дав жизнь беззаконию.
Самым распространенным мелким преступлением как тогда, так и сейчас считалось воровство. Спектр наказаний был широким и зависел от ценности украденного, статуса вора и потерпевшего и других факторов. Могли выписать штраф и потребовать возмещения, могли привязать к позорному столбу, а могли и лишить каких-нибудь не жизненно важных частей тела или даже казнить. Практика отрубания ушей или рук сохранилась в отдельных странах и по сей день.
Любителей пошалить с огоньком – поджигателей ждало очень серьезное наказание. Ведь из-за какого-нибудь амбара мог полыхнуть целый поселок или район города. Обычно таких преступников казнили – вешали, чтобы пресечь практику на корню.
Особая категория преступлений – государственная измена. Наказывалась жестко вне зависимости от тяжести – ляпнул глупость в адрес правителя или его семьи, не подумав, или организовал покушение – виновен. Практически всегда это значило смертную казнь, причем позорную: тело болталось на всеобщем обозрении, потом снималось, разделялось на отдельные части и развозилось в разные стороны. Чтобы лишить душу надежды на прощение. Ну и выставить фрагменты в качестве жупела в наиболее подверженных бунтарскому духу населенных пунктах.
Убийство, увы, тоже было распространенным преступлением. И каралось смертью. Если даже в современности с учетом технологий и развитой криминалистики никто не застрахован от ошибок, то тогда жертв ложных обвинений было очень много. Мужчин обычно обезглавливали, женщинам приходилось помучиться чуть дольше: представительниц слабого пола ждала виселица или удушение.
Как вам кажется, справедливыми ли были способы наказания средневековых преступников?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну весело, с огоньком так сказать работают инквизиторы современности!
Но не соблюдалось одно правило чистого теста - вместе с подозреваемой женщиной одновременно должна быть притоплена абсолютно непорочная! Судить потом по результату!
Или два куска раскаленного металла должны нести и подозреваемый и автор идеи!
А, если церковники обладали правом на истину - из их рядов и нужно было назначать "контрольного праведника или праведницу"!
С тех пор в гейропейской системе правосудия ничего не изменилось.
"Виновен!" - иниипёт.