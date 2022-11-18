А не изменник ли вы, батенька: дивные методики расследования преступлений эпохи Средневековья

Во все времена люди были людьми и учиняли всякую дичь. Осознанно или случайно. Но нести ответственность за поступки надо было, чтобы хаос не полыхнул пышным цветом, дав жизнь беззаконию.

Самым распространенным мелким преступлением как тогда, так и сейчас считалось воровство. Спектр наказаний был широким и зависел от ценности украденного, статуса вора и потерпевшего и других факторов. Могли выписать штраф и потребовать возмещения, могли привязать к позорному столбу, а могли и лишить каких-нибудь не жизненно важных частей тела или даже казнить. Практика отрубания ушей или рук сохранилась в отдельных странах и по сей день.