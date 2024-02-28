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Китайское аэротакси совершило первый в мире междугородний перелёт

Китайское аэротакси совершило первый в мире междугородний перелёт

Автор:
28 февраля 2024 19:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   аэротакси   пассажиры   перевозки   транспорт   
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Штуковина разгоняется до 200 км/час. Возможно, скоро она заменит привычный нам транспорт.

Китайцы вовсю осваивают воздушное пространство. Аэротакси компании AutoFlight пролетело по маршруту Шэньчжэнь-Чжухай и установили своеобразный рекорд: 50 километров за 20 минут. Города разделены широкой дельтой Жемчужной реки и обычный автомобиль преодолел бы это расстояние за пару часов.

Эта гравицапа мчится со скоростью до 200 км/час. Дальность перелёта - до 250 километров. Может перевозить четырёх пассажиров. На балках размещены 10 электромоторов с пропеллерами, они работают только во время вертикальных перемещений воздушного судна. В горизонтальном полёте аппарат приводится в движение хвостовым электродвигателем с пропеллером с переходом в полёт на крыльях. Сколько будет стоить - пока молчат.

На одном междугороднем полёте контора AutoFlight останавливаться не собирается - к 2026 году она хочет получить разрешение на коммерческие полёты и захватить всё небо в отдельно взятой провинции. Лишь в районе Шэньчжэня ожидается до 300 тысяч полётов в год.

Тут интересно, как при таком трафике будут контролировать воздушное пространство? Например, в гражданской авиации всё уже регламентировано, а тут пока есть вопросы. Некоторые ещё иронизируют над качеством китайских машин и думают, что экспериментировать с аэротакси им пока рано.

Кстати, в Китае уже есть компания eHang с двухместной летающей машиной EH 216-S.

Но их аппарат двухместный, да и стоит космические $333 тысячи. При таких ценах вряд ли стоит ждать бешенного спроса. Хотя, кто знает.



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Метки: Видео   Китай   аэротакси   пассажиры   перевозки   транспорт   
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18  комментариев
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17k
Kostick 2 часа назад
батарейка больше чем на час? не верю!

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4k
Pill Полчаса назад
Живут на век вперёд нас
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 37 минут назад
вот гирокоптер прикольная вещь, зачем придумывать какой то хлам на батарейках?
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38k
АнтонПолднев 41 минуту назад
Возможно, скоро она заменит привычный нам транспорт.(с)
Не скоро. И не заменит.
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5k
Горожанин 44 минуты назад
А во много раз надёжнее и устойчивее вертолет класса малой авиации в варианте аэротакси чем не угодил? Мода прошла?
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 45 минут назад
а вот коричневая струя , которая тянулась в след за этим вертолётеком, это что было?
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20k
Bill 50 минут назад
В Южной Корее было вертолетное такси лет 20 назад. Пара аварий в небе над Сеулом - и инвесторы вздрагивают, вспоминая этот бизнес.
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7k
Андрей Крылов Час назад
Свежо питание, а серится с трудом. Уж простите, но если такое массово решить,то на голову нам что тошлько не будкет падать! От пивных бутылок, до тех самых пепелацев! Пока всё очень сыро для повсеместного внедрения и даже для внедрения экспериментально- ограниченно. Разве где над тайгой сельвой, для сообщения между удалёнными поселениями... Та то экономически будет вряд ли выгодно...
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3k
Rom Час назад
Да даже за большие бабки не буду пробовать. Ну нах
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34k
Ego sum qui sum Час назад
над качеством китайских машин иронизируют те, кто еще живет мыслями в 2000-ых
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Китайцев много. Десяток упавших в день - никто и не вспомнит
2. Аккумулятор там - цена по весу в золоте. Падать будут исключительно богатые китайцы
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August

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