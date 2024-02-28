Китайское аэротакси совершило первый в мире междугородний перелёт

Штуковина разгоняется до 200 км/час. Возможно, скоро она заменит привычный нам транспорт.
Китайцы вовсю осваивают воздушное пространство. Аэротакси компании AutoFlight пролетело по маршруту Шэньчжэнь-Чжухай и установили своеобразный рекорд: 50 километров за 20 минут. Города разделены широкой дельтой Жемчужной реки и обычный автомобиль преодолел бы это расстояние за пару часов.
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Эта гравицапа мчится со скоростью до 200 км/час. Дальность перелёта - до 250 километров. Может перевозить четырёх пассажиров. На балках размещены 10 электромоторов с пропеллерами, они работают только во время вертикальных перемещений воздушного судна. В горизонтальном полёте аппарат приводится в движение хвостовым электродвигателем с пропеллером с переходом в полёт на крыльях. Сколько будет стоить - пока молчат.
На одном междугороднем полёте контора AutoFlight останавливаться не собирается - к 2026 году она хочет получить разрешение на коммерческие полёты и захватить всё небо в отдельно взятой провинции. Лишь в районе Шэньчжэня ожидается до 300 тысяч полётов в год.
Тут интересно, как при таком трафике будут контролировать воздушное пространство? Например, в гражданской авиации всё уже регламентировано, а тут пока есть вопросы. Некоторые ещё иронизируют над качеством китайских машин и думают, что экспериментировать с аэротакси им пока рано.
Но их аппарат двухместный, да и стоит космические $333 тысячи. При таких ценах вряд ли стоит ждать бешенного спроса. Хотя, кто знает.
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Не скоро. И не заменит.
Вертикальный взлёт на электромоторах, далее за дело берётся кочегар наяривая уголь в топку.
2. Аккумулятор там - цена по весу в золоте. Падать будут исключительно богатые китайцы