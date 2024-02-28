Китайское аэротакси совершило первый в мире междугородний перелёт

Эта гравицапа мчится со скоростью до 200 км/час. Дальность перелёта - до 250 километров. Может перевозить четырёх пассажиров. На балках размещены 10 электромоторов с пропеллерами, они работают только во время вертикальных перемещений воздушного судна. В горизонтальном полёте аппарат приводится в движение хвостовым электродвигателем с пропеллером с переходом в полёт на крыльях. Сколько будет стоить - пока молчат.

На одном междугороднем полёте контора AutoFlight останавливаться не собирается - к 2026 году она хочет получить разрешение на коммерческие полёты и захватить всё небо в отдельно взятой провинции. Лишь в районе Шэньчжэня ожидается до 300 тысяч полётов в год.

Тут интересно, как при таком трафике будут контролировать воздушное пространство? Например, в гражданской авиации всё уже регламентировано, а тут пока есть вопросы. Некоторые ещё иронизируют над качеством китайских машин и думают, что экспериментировать с аэротакси им пока рано.