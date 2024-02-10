Юг Китая покрылся льдом

Как раз в канун Китайского Нового года на юге страны прошел снег с дождем, который моментально превратил все вокруг в замороженные скульптуры.
Температура была ниже обычной на 5 градусов. Непогода несколько дней бушевала в Хубэе, северной Хунани, северной Цзянси, северной части Чжэцзяна, южной части Аньхоя.
Но местные жители не унывают, снимают видео на память. Ведь не каждый год удается посмотреть на ледяные деревья и машины.
И шутят, называя свои города "огромными каменными сахарными тыквами”. Все зеленые растения на открытом воздухе покрыты слоем льда.
Но если с машин и дорог лед можно очистить, то вот что делать с линиями электропередач, которым тоже приходится нелегко, тот ледяной нагрузки. Предприимчивые китайцы придумали способ очистки проводов. Для этого понадобится квадрокоптер с прикрепленной к нему железной балкой. Он ловко сбивает лед, действуя преимущественно в горных районах.
Интересно, а что будет с ним, если он в проводах запутается?
Источник:
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Скорее всего фал отстреливается на этот случай. А там фиг его знает...