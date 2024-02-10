Юг Китая покрылся льдом

Но местные жители не унывают, снимают видео на память. Ведь не каждый год удается посмотреть на ледяные деревья и машины.

И шутят, называя свои города "огромными каменными сахарными тыквами”. Все зеленые растения на открытом воздухе покрыты слоем льда.