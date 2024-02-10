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Юг Китая покрылся льдом

Юг Китая покрылся льдом

Автор:
10 февраля 2024 09:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   авто   квадракоптеры   ледяной дождь   непогода   провода   
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Как раз в канун Китайского Нового года на юге страны прошел снег с дождем, который моментально превратил все вокруг в замороженные скульптуры.

Температура была ниже обычной на 5 градусов. Непогода несколько дней бушевала в Хубэе, северной Хунани, северной Цзянси, северной части Чжэцзяна, южной части Аньхоя.


Но местные жители не унывают, снимают видео на память. Ведь не каждый год удается посмотреть на ледяные деревья и машины.

И шутят, называя свои города "огромными каменными сахарными тыквами”. Все зеленые растения на открытом воздухе покрыты слоем льда.



Но если с машин и дорог лед можно очистить, то вот что делать с линиями электропередач, которым тоже приходится нелегко, тот ледяной нагрузки. Предприимчивые китайцы придумали способ очистки проводов. Для этого понадобится квадрокоптер с прикрепленной к нему железной балкой. Он ловко сбивает лед, действуя преимущественно в горных районах.


Интересно, а что будет с ним, если он в проводах запутается?

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Метки: Видео   Китай   авто   квадракоптеры   ледяной дождь   непогода   провода   
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2  комментария
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Интересно, а что будет с ним, если он в проводах запутается?(с)
Скорее всего фал отстреливается на этот случай. А там фиг его знает...
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6k
hhwost Час назад
достанут из машины следующий.
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