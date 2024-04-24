Обучение кунг-фу в монастыре Шаолинь

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Найдено нестандартное место для летнего отпуска — буддийский монастырь Шаолинь. Примерно за 90 тысяч рублей в месяц шаолиньские монахи учат желающих боевым искусствам.
Парень нашёл лучшее место для отпуска без интернета этим летом — буддийский храм Shaolin Temple, где за 90 тысяч рублей в месяц из вас сделают кунг-фу воина. Все ученики проживают в общежитии, а занятия ведут настоящие монахи Шаолинь.
Есть программы как для новичков, так и для продвинутых спортсменов. Для попадания туда нужно отправить документы и получить приглашение для подачи на визу.
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