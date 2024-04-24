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Обучение кунг-фу в монастыре Шаолинь

Обучение кунг-фу в монастыре Шаолинь

Автор:
24 апреля 2024 15:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Монастырь   Шаолинь   кунг-фу   монах   
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Найдено нестандартное место для летнего отпуска — буддийский монастырь Шаолинь. Примерно за 90 тысяч рублей в месяц шаолиньские монахи учат желающих боевым искусствам.

Парень нашёл лучшее место для отпуска без интернета этим летом — буддийский храм Shaolin Temple, где за 90 тысяч рублей в месяц из вас сделают кунг-фу воина. Все ученики проживают в общежитии, а занятия ведут настоящие монахи Шаолинь.

Есть программы как для новичков, так и для продвинутых спортсменов. Для попадания туда нужно отправить документы и получить приглашение для подачи на визу.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   Монастырь   Шаолинь   кунг-фу   монах   
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4  комментария
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Hugo_RnD 46 минут назад
это не обучение, а аттракцион, вообще-то.
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СергейПименов 5 минут назад
Ушу - боевые искусства, а кунг-фу означает навыки, достигнутые со временем и усилиями.
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Ivan 14 минут назад
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Alex Chebrikov
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