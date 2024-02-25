Китай забирает 3 из 5 панд из бельгийского зоопарка

Парк не надеялся удержать их так долго, но в настоящее время все три панды все еще находятся на своем месте и отправятся исследовать Китай только осенью 2024 года, уточнили в Пайри Дайза. Молодые панды не будут возвращены в дикую природу, как только они прибудут на родину. Однако конечной целью будет возвращение их в естественную среду обитания.