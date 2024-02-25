Договор между странами был заключен на 15 лет и закончится только в 2029 году, но часть медведей будет вывезена из страны уже этой осенью.
Почти год длились переговоры между странами для того, чтобы панды вообще попали в Бельгию в зоопарк Паири Дайза. В страну были отправлены две молодые панды Хао Хао («добрая» по-французски) и Син Хуэй («сверкающая звезда»).
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Но в договоре было одно условие: все потомство, которое произведут панды за это время, должно быть передано Китаю.
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Парочка оказалась на редкость плодовитой. Всего два года спустя переезда в парке ждали своего первого детеныша. 2 июня 2016 года Хао Хао родила самца весом всего 171 грамм. 15 сентября он будет официально назван Тянь Бао, или «небесное сокровище» на французском языке.
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Три года спустя, 8 августа 2019 года, близнецы, самец и самка, родились с разницей в два часа. В то время детеныши весили 160 и 150 граммов соответственно и требовали особого внимания, учитывая их хрупкость. Наконец, через сто дней после рождения, их назвали Бао Ди (младший брат Тянь Бао) и Бао Мэй (младшая сестра Тянь Бао).
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Парк не надеялся удержать их так долго, но в настоящее время все три панды все еще находятся на своем месте и отправятся исследовать Китай только осенью 2024 года, уточнили в Пайри Дайза. Молодые панды не будут возвращены в дикую природу, как только они прибудут на родину. Однако конечной целью будет возвращение их в естественную среду обитания.
Таким образом, если в 80-е годы в дикой природе насчитывалось 1200 гигантских панд, то сегодня в дикой природе их уже 1864, что подтверждает успех международной программы по сохранению этого вида.
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P.S. Автору. Ваш французский сильно напоминает мне другой распространённый язык...
Хао Хао («добрая» по-французски) и Син Хуэй («сверкающая звезда»). Тянь Бао, или «небесное сокровище» на французском языке.(с)
А теперь на известном миру французском:
Добрая - Bien
Сверкающая звезда - Etoile scintillante
Небесное сокровище - Тrésor céleste
Ну или уничтожить, если за дело берутся на западе(
Перевод на другой язык имени "Тянь Бао" будет означать что-то иное?