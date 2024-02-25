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Китай забирает 3 из 5 панд из бельгийского зоопарка

Китай забирает 3 из 5 панд из бельгийского зоопарка

Автор:
25 февраля 2024 12:11
Сообщество : Животные
Метки: Бельгия   Видео   Китай   зоопарк   панды   потомство   
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Договор между странами был заключен на 15 лет и закончится только в 2029 году, но часть медведей будет вывезена из страны уже этой осенью.

Почти год длились переговоры между странами для того, чтобы панды вообще попали в Бельгию в зоопарк Паири Дайза. В страну были отправлены две молодые панды Хао Хао («добрая» по-французски) и Син Хуэй («сверкающая звезда»).


Но в договоре было одно условие: все потомство, которое произведут панды за это время, должно быть передано Китаю.


Парочка оказалась на редкость плодовитой. Всего два года спустя переезда в парке ждали своего первого детеныша. 2 июня 2016 года Хао Хао родила самца весом всего 171 грамм. 15 сентября он будет официально назван Тянь Бао, или «небесное сокровище» на французском языке.


Три года спустя, 8 августа 2019 года, близнецы, самец и самка, родились с разницей в два часа. В то время детеныши весили 160 и 150 граммов соответственно и требовали особого внимания, учитывая их хрупкость. Наконец, через сто дней после рождения, их назвали Бао Ди (младший брат Тянь Бао) и Бао Мэй (младшая сестра Тянь Бао).


Парк не надеялся удержать их так долго, но в настоящее время все три панды все еще находятся на своем месте и отправятся исследовать Китай только осенью 2024 года, уточнили в Пайри Дайза. Молодые панды не будут возвращены в дикую природу, как только они прибудут на родину. Однако конечной целью будет возвращение их в естественную среду обитания.


Таким образом, если в 80-е годы в дикой природе насчитывалось 1200 гигантских панд, то сегодня в дикой природе их уже 1864, что подтверждает успех международной программы по сохранению этого вида.




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Метки: Бельгия   Видео   Китай   зоопарк   панды   потомство   
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16  комментариев
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 5 часов назад
правильно забирают..а то европейские мясники их разделают на глазах у детей..как того жирафа.
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Забирайте всех, ребята. Им сейчас точно не до панд

P.S. Автору. Ваш французский сильно напоминает мне другой распространённый язык...
Хао Хао («добрая» по-французски) и Син Хуэй («сверкающая звезда»). Тянь Бао, или «небесное сокровище» на французском языке.(с)
А теперь на известном миру французском:
Добрая - Bien
Сверкающая звезда - Etoile scintillante
Небесное сокровище - Тrésor céleste
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2k
КАКАнгел 3 часа назад
совершенно рабочий момент- о чем новость ????
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18k
Валерий Викторович 3 часа назад
Какой занятный французский язык... А это точно французский, автор?
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653
3zo672nyb9t0 3 часа назад
Ну хоть не уморили, как пиндосы.
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11k
Клёст 4 часа назад
Вот как милый вид может спасти жизнь целому виду /ух ты, каламбур!/))
Ну или уничтожить, если за дело берутся на западе(
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796
MidMaster 5 часов назад
".... или «небесное сокровище» на французском языке"
Перевод на другой язык имени "Тянь Бао" будет означать что-то иное?
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873
Шурман 5 часов назад
Ну хоть успели на них посмотреть :) Китай их скоро от всюду заберет , в Москве вроде как панденок родился его тоже заберут ? дали ведь 2 панды а стало 3 :)
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3k
Autumn2015 5 часов назад
Неужели их не водится у нас где- нибудь в уссурийской тайге?
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