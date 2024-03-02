Китайцы научили собак-роботов идеально стрелять из пулемета

Кибербудущее все ближе и ближе.
Китайские ученые из Нанкинского университета науки и технологий уже давно пытаются из добродушного роботизированного пса сделать настоящего бойца. И, судя о всему, в этот раз им удалось реализовать свою идею.
Они оснастили робота пулеметом калибра 7,62 мм и отправили стрелять. Результаты тестов поражают: роботы-собаки стреляют точнее, чем профессиональные снайперы.
В ходе своего исследования команда профессора Сюя, не только оснастила робота-собаку пулеметом, способным производить 750 выстрелов в минуту, но и добавила амортизационные крепления, автоматическую систему перезарядки и оптико-электронный прицел. Это чудовищное комбо показало отличные результаты.
Робот-собака выпустила 10 очередей по мишени размером с человека на расстоянии 100 метров и, что самое пугающее, продемонстрировала высокую точность попадания в жизненно важные области, например, в сердце.
Впрочем, в западном сегменте интернета видео назвали пропагандой, сославшись на опасения по поводу пригодности роботов для обращения с огнестрельным оружием из-за их телосложения. Они утверждают, что отдача стандартного огнестрельного оружия, а также точность и скорость, необходимые для стрельбы, делают их непригодными для боя. И заявили, что американцы не отстают от китайских инженеров и тоже ну очень активно изучают возможности этих роботов.
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Однако некоторые ученые опасаются, что в будущем, с развитием искусственного интеллекта, роботы-собаки смогут сами принимать решение, стрелять им или нет и по какой цели.
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Плавали-знаем. Всё начинается со слов: "Это для поддержания мира", а потом ВДРУГ начинаются полномасштабные боевые действия с применением всех этих "МИРНЫХ" технических новаций.
Сериал "Чёрное зеркало", 4-й сезон 2017 года, 5-й эпизод "Железяка ". Как раз про этих "собачек".