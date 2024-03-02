Китайцы научили собак-роботов идеально стрелять из пулемета

Китайские ученые из Нанкинского университета науки и технологий уже давно пытаются из добродушного роботизированного пса сделать настоящего бойца. И, судя о всему, в этот раз им удалось реализовать свою идею.

Они оснастили робота пулеметом калибра 7,62 мм и отправили стрелять. Результаты тестов поражают: роботы-собаки стреляют точнее, чем профессиональные снайперы.