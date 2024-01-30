Ремейк "Домовёнка Кузи" от Сарика Андреасяна получил множество негативных отзывов

Не успел появиться первый тизер (даже не трейлер), как его тут же закидали
какашками дизлайками.
Сегодня "Кинокомпания братьев Андреасян" опубликовала первый тизер грядущего ремейка советского кукольного мультипликационного фильма про домовёнка Кузю. На этот раз Сарик Андреасян выступил в качестве продюсера, а режиссёром картины будет Виктор Лакисов ("Крякнутые каникулы", "Манюня").
Многим зрителям, которые ещё помнят оригинального Кузю, новый облик домовёнка, мягко говоря, не понравился. Комментаторы сравнивают его с Чаки и Анабель — жуткими куклами из фильмов ужасов. За первый час после выхода тизера под видео успели проставить кучу дизлайков, также владельцы канала были вынуждены закрыть комментарии.
Источник:
Что касается сюжета, то он всё тот же: Кузя сбегает от Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Домовёнку Необходимо найти волшебный сундучок, исполняющий желания, но в мир людей проникает Баба Яга и путает все планы.
Премьера фильма запланирована на 19 декабря 2024 года. Очевидно, создатели "Домовёнка Кузи" хотят повторить успех ремейка "Чебурашки", который вышел 1 января 2023 года и собрал за новогодние каникулы почти 3 млрд рублей.
Сарик Андреасян пообещал, что ремейк не разочарует ни детей, ни их родителей, выросших на сказке о домовёнке.
"Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает Домовенка Кузю, и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии. Поэтому мы отнесемся к этой истории максимально бережно и сделаем все, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым", — рассказал продюсер Сарик Андреасян.
Кинокритик Давид Шнейдеров тоже раскритиковал создателей ремейка "Домовёнок Кузя", но не из-за первых впечатлений от тизера, а из-за отсутствия фантазии и работы над чем-то своим и уникальным.
"Я абсолютно индифферентно отношусь ко всем творениям Сарика Андреасяна. Некоторые совсем не люблю, к некоторым равнодушен... Очень удручает, что режиссеры не могут ничего своего придумать, и берут хорошо использованные, обкатанные, старые сценарии. Работа того же Сарика «Тот еще Карлосон!» — это издевательство над оригиналом", — заявил кинокритик.
Источник:
- В Польше пересняли российский сериал "Кухня"
- Мужчина не смог сдержать эмоций, получив от жены подарок
- «Не позорились бы, клоуны»: на отечественном ТВ собрались показать ремейк легендарного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
- Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака
- Плачущая девочка, которая узнала, что у неё будет братик или сестричка стала "героиней твиттера"
Не можете придумать что-то своё, интересное?
НЕ ТРОГАЙТЕ советскую классику!!!!
Лучше НЕ СНИМЕТЕ!
Даже близко похоже не получится.
Всё только ИСПОГАНИТЕ своим "новым видением".
уроды, бл@ть!!!
"писАть, как пИсать, надо когда уже больше не модешь терпеть".
принцип действия мастерового:
"отвалите, я зарплату отрабатываю".
з.ы. ремейки, вообще все, не то чтобы сильно не люблю прям, просто лёгкая тошнота от них.
по сабжу:
кукла-то, имхо, симпатичная. это кукла Муся, или Сюся, или Зюзя...
но НЕ КУЗЯ! и не домовой однозначно. опять же имхо.
хотя возможно, это армянский домовой? что мы о них вообще знаем?
Ну снимите что-нибудь своё. Всё-равно получится гавно, но это будет ваше гавно. Зачем портить то, что создано с любовью и умением. Не надо свои корявые ручонки тянуть к чужим произведениям.
Всё в режиссеры не годитесь.