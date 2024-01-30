FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12505 постов • 1281 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Кино
Ремейк "Домовёнка Кузи" от Сарика Андреасяна получил множество негативных отзывов

Ремейк "Домовёнка Кузи" от Сарика Андреасяна получил множество негативных отзывов

Автор:
30 января 2024 18:46
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Домовёнок Кузя   Реакция   Сарик Андреасян   ремейк   тизер   
1428
3
1

Не успел появиться первый тизер (даже не трейлер), как его тут же закидали какашками дизлайками.

Сегодня "Кинокомпания братьев Андреасян" опубликовала первый тизер грядущего ремейка советского кукольного мультипликационного фильма про домовёнка Кузю. На этот раз Сарик Андреасян выступил в качестве продюсера, а режиссёром картины будет Виктор Лакисов ("Крякнутые каникулы", "Манюня").


Многим зрителям, которые ещё помнят оригинального Кузю, новый облик домовёнка, мягко говоря, не понравился. Комментаторы сравнивают его с Чаки и Анабель — жуткими куклами из фильмов ужасов. За первый час после выхода тизера под видео успели проставить кучу дизлайков, также владельцы канала были вынуждены закрыть комментарии.

Что касается сюжета, то он всё тот же: Кузя сбегает от Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Домовёнку Необходимо найти волшебный сундучок, исполняющий желания, но в мир людей проникает Баба Яга и путает все планы.


Премьера фильма запланирована на 19 декабря 2024 года. Очевидно, создатели "Домовёнка Кузи" хотят повторить успех ремейка "Чебурашки", который вышел 1 января 2023 года и собрал за новогодние каникулы почти 3 млрд рублей.

Сарик Андреасян пообещал, что ремейк не разочарует ни детей, ни их родителей, выросших на сказке о домовёнке.


"Мы понимаем, какое огромное количество детей выросло на этом прекрасном наследии и обожает Домовенка Кузю, и вообще в принципе насколько важны домовые в нашей мифологии. Поэтому мы отнесемся к этой истории максимально бережно и сделаем все, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым", — рассказал продюсер Сарик Андреасян.

Кинокритик Давид Шнейдеров тоже раскритиковал создателей ремейка "Домовёнок Кузя", но не из-за первых впечатлений от тизера, а из-за отсутствия фантазии и работы над чем-то своим и уникальным.

"Я абсолютно индифферентно отношусь ко всем творениям Сарика Андреасяна. Некоторые совсем не люблю, к некоторым равнодушен... Очень удручает, что режиссеры не могут ничего своего придумать, и берут хорошо использованные, обкатанные, старые сценарии. Работа того же Сарика «Тот еще Карлосон!» — это издевательство над оригиналом", — заявил кинокритик.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   Домовёнок Кузя   Реакция   Сарик Андреасян   ремейк   тизер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Харон Час назад
Как же вы зае али!!!!!!
Не можете придумать что-то своё, интересное?
НЕ ТРОГАЙТЕ советскую классику!!!!
Лучше НЕ СНИМЕТЕ!
Даже близко похоже не получится.
Всё только ИСПОГАНИТЕ своим "новым видением".
уроды, бл@ть!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Веселый Пук 6 минут назад
Армяшка может про армяшек и для армяшек будет мультики снимать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
rudenkov 10 минут назад
[мат], придумайте своё!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян 24 минуты назад
Блет уже и до домовёнка добрались , сука хватит поганить классику , на больше что мозгов не хватает , тупицы блет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
492
Дементий Мурзич 24 минуты назад
Сарик, ну не твоё это,не ТВОЁ. Рисуй лучше анимэ для ипонцев,они оценят такой отстой. Для яппи самое то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Что то слишком до х... много армяне стали фильмов снимать. Что за такая нация кинематографистов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost Полчаса назад
принцип дейсивия художника:
"писАть, как пИсать, надо когда уже больше не модешь терпеть".
принцип действия мастерового:
"отвалите, я зарплату отрабатываю".
з.ы. ремейки, вообще все, не то чтобы сильно не люблю прям, просто лёгкая тошнота от них.

по сабжу:
кукла-то, имхо, симпатичная. это кукла Муся, или Сюся, или Зюзя...
но НЕ КУЗЯ! и не домовой однозначно. опять же имхо.

хотя возможно, это армянский домовой? что мы о них вообще знаем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
SuperTroll 44 минуты назад
Сук! Да не трогайте вы классику, мрази!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 46 минут назад
Пусть лучше мультик снимет как его сородичь раскидывает венки детям Блокады у памятника..а в конце мультика напишет в титрах "ТАК ПОСТУПАЮТ ТОЛЬКО КОНЧЕНЫЕ ЧЕРТИ НЕ ЗНАЮЩИЕ ИСТОРИЮ"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
492
Дементий Мурзич ☭Cheкаво☭ZOV☭ 23 минуты назад
классно сказано!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
443
Виталий Понаморев 51 минуту назад
Да куда вы все время лезете, с своими скудными мозгами, не можете снять своё не надо ничего переснимать , ваши фильмы и мульты выглядят убого и глупо по сравнению с оригиналом, как вы не поймете что вам с вашими скудоумными мозгами далеко до тех людей кто это придумал и снял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ау 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Нудник Шпилкес 59 минут назад
чет Кузя как то плохо выглядит, не подсел ли он на зелья Бабы Яги?)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ron Час назад
да, компьютерная модель домовёнка - полно говно, некрасивая и убогая. чебурашка-2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ron Час назад
та хня будет продолжаться, пока госкино будет вливать деньги в подобные проекты. как только эти проекты станут на рыночный путь самоокупаемости, всю эту шушеру тут же сдует из киноделания, потому что слупить миллионы на халяву уже будет нельзя, надо будет думать головой и творить сердцем. а у них нет ни того, ни другого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Kucher Час назад
За что?!!
Ну снимите что-нибудь своё. Всё-равно получится гавно, но это будет ваше гавно. Зачем портить то, что создано с любовью и умением. Не надо свои корявые ручонки тянуть к чужим произведениям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Максим Т. Час назад
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в режиссеры не годитесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

197192



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Американской пицце в СССР быть
Американской пицце в СССР быть
История Пата Секи — бесправного раба, у которого был собственный гарем
История Пата Секи — бесправного раба, у которого был собственный гарем
А что вдруг случилось с нашим кинематографом?
А что вдруг случилось с нашим кинематографом?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#ДТП#позитив#Россия#Автовсячина#улыбнуло#Жизнь#забавно
#животные#автомобили#Прикол#люди#авто аварии#интересное#кино#кот#собака#КИтай
#Юмор#автомир#интересно#аварии#история#новости#факты#милота#полиция#СССР
А что вдруг случилось с нашим кинематографом? А что вдруг случилось с нашим кинематографом? Реакция Райана Гослинга на победу песни стала мемом Реакция Райана Гослинга на победу песни стала мемом Аниматор в костюме Халка напугал детей Аниматор в костюме Халка напугал детей Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака Мужчина не смог сдержать эмоций, получив от жены подарок Мужчина не смог сдержать эмоций, получив от жены подарок Плачущая девочка, которая узнала, что у неё будет братик или сестричка стала "героиней твиттера" Плачущая девочка, которая узнала, что у неё будет братик или сестричка стала "героиней твиттера"

На что жалуетесь?

Вернуться