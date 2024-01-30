Ремейк "Домовёнка Кузи" от Сарика Андреасяна получил множество негативных отзывов

Сегодня "Кинокомпания братьев Андреасян" опубликовала первый тизер грядущего ремейка советского кукольного мультипликационного фильма про домовёнка Кузю. На этот раз Сарик Андреасян выступил в качестве продюсера, а режиссёром картины будет Виктор Лакисов ("Крякнутые каникулы", "Манюня").





Многим зрителям, которые ещё помнят оригинального Кузю, новый облик домовёнка, мягко говоря, не понравился. Комментаторы сравнивают его с Чаки и Анабель — жуткими куклами из фильмов ужасов. За первый час после выхода тизера под видео успели проставить кучу дизлайков, также владельцы канала были вынуждены закрыть комментарии.