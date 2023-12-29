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Филиппа Киркорова экстренно вырезали из новогодних передач из-за «голой вечеринки»

Филиппа Киркорова экстренно вырезали из новогодних передач из-за «голой вечеринки»

Автор:
29 декабря 2023 16:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастасия Ивлеева   Видео   Иван Васильевич меняет профессию   Новый год   голая вечеринка   тина канделаки   тнт   филипп киркоров   
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«Король сцены» такого не ожидал.

На ТНТ в новогоднюю ночь покажут неоднозначный фильм «Иван Васильевич меняет всё!» Его уже вовсю раскритиковали - общественность считает, что советскую классику трогать нельзя. И если уж хочется - надо создавать оригинальные проекты, а не терзать хиты, проверенные временем.

В новом фильме играл Филипп Киркоров. Но после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой, сцены с его участием удалили.

Как сообщила Тина Канделаки:

Сейчас идут разговоры, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России. И намекают, что могут отменить и запланированные концерты.

Он так зажёг на тусовке Ивлеевой, что ему икается до сих пор. И как решится данная ситуация - пока неясно. Под раздачу попала и Анна Асти - певица украинского происхождения, которая тоже была на том вечере. Её могут лишить российского гражданства.

Хотя это маловероятно. Как сказал об этом юрист:

Естественно, что какие-то этические оценки - это одна история, а какие-то легкие реакции со стороны закона… Их нет. У нас подвести под какое-то грубое нарушение закона подобного рода мероприятия пока не получается. Попытки были ввести в административное законодательство, но вряд ли это пройдет, потому что палку перегибать не надо. То, что является аморальным поведением, не значит, что это противоправное поведение.

 Но советское кино не оставят в покое всё равно.

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Метки: Анастасия Ивлеева   Видео   Иван Васильевич меняет профессию   Новый год   голая вечеринка   тина канделаки   тнт   филипп киркоров   
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35  комментариев
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3k
lekha-fil 3 часа назад
ТС, вы з*а?е-бали этой темой с Киркоровым, только ленивый это не делал. Не надоело одно и то же хреначить?
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18k
тов.Suhov 9 минут назад
Хорошая попытка, автор. Но, нет! Рекламы этого дерьма и так хватает, зачем ещё на Фишки лезть..?
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1k
Веселый Пук 10 минут назад
Интересно, а если бы в новостях про это не писали то наверное и не знал бы никто. Людям глубоко похер на это. Журналюгам народ от проблем отвлеч надо вот и пишут.
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1k
ОТДЕЛ К 17 минут назад
Что вы хотите, это ж певец, а не специалист по дверям! В дверях не разбирается от слова совсем
Простить и... предать забвению.
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626
ИНО Полчаса назад
Мля! а я и не знал что этот педрила крашеный народный артист.
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4k
Дмитрий Круглов 42 минуты назад
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4k
Дмитрий Круглов 43 минуты назад
Не ремейки советской классики они изрыгают, а отвратительные злые карикатуры, чтобы молодежь никогда не видевшая оригинала могла составить "свое мнение" о советском кинематографе.
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2k
КАКАнгел 47 минут назад
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24k
Евгений 53 минуты назад
Беда конечно огромная... Беда, что на эту вечеринку и Баскова не пригласили
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1k
Hard.NET Час назад
Вижу новость про Киркорова - ставлю дизлайк.
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4k
VPJ Час назад
Давно его пора вырезать. Он за...бал ещё, то ли с "Лейся песня", то ли "Песня года" в СССР. Рулон, мля Обоев со Стояной Раковой ...болгарин фуев.
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2k
Росомаха Час назад
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13k
kotovski Час назад
бабло ему уже заплатили, ну вырежут из пары шоу, потом забудут.
у фили связи на самом верху и ему все простят.
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11k
Billi_Bons 2 часа назад
Ивлеевой медаль. Одним махом избавила всех от всякой шушеры.
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1k
Максим Борисов 2 часа назад
В России начинает появляться культура отмены, как в штатах. Но слава Богу в правильном направлении.. в искоренении п(и)дарасов , лгбтшиков и сочувствующих им. Тот случай когда здравый смысл и нравственность победила повесточку.
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90
Игорь 2 часа назад
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376
Виталий Понаморев 2 часа назад
Август, почитай вчерашние посты , хватит постить х......у, про этих певцом ротом.
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984
дмитрий викторович 2 часа назад
Вспомните скандал с розовой кофточкой. СМИ пару лет побойкотировали его и потом с ещë большим ожесточением его пиарили.
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8k
Игорь 2 часа назад
Никто не отберет, уже есть решение, просто удалят на некоторое время из эфира, а потом снова ждите в каждой бочке.
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23k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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31k
Юрьевич 2 часа назад
"Сейчас идут разговоры, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России."

Какого народа он артист? Всегда одевается как папуас, ведётся себя как конченный гомик. Народный артист, по-идее, должен соответствовать культуре народа. А это существо культуре какого народа соответствует?

Как это существо попало в ряды Народных Артистов, такие как: Ливанов, Янковский, Быков, Дуров, Весник, Пуговкин, Табаков, Соломин и другие??? Как? Это позор просто какай-то!
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116
vvv дмитрий викторович 2 часа назад
Эт весьма интересный вопрос. Она если и примадонна, то в распутстве. Блудница вавилонская, тьфу
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