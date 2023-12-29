Филиппа Киркорова экстренно вырезали из новогодних передач из-за «голой вечеринки»

На ТНТ в новогоднюю ночь покажут неоднозначный фильм «Иван Васильевич меняет всё!» Его уже вовсю раскритиковали - общественность считает, что советскую классику трогать нельзя. И если уж хочется - надо создавать оригинальные проекты, а не терзать хиты, проверенные временем.

В новом фильме играл Филипп Киркоров. Но после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой, сцены с его участием удалили.