Филиппа Киркорова экстренно вырезали из новогодних передач из-за «голой вечеринки»

«Король сцены» такого не ожидал.
На ТНТ в новогоднюю ночь покажут неоднозначный фильм «Иван Васильевич меняет всё!» Его уже вовсю раскритиковали - общественность считает, что советскую классику трогать нельзя. И если уж хочется - надо создавать оригинальные проекты, а не терзать хиты, проверенные временем.
В новом фильме играл Филипп Киркоров. Но после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой, сцены с его участием удалили.
Как сообщила Тина Канделаки:
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Сейчас идут разговоры, что Киркорова могут лишить звания народного артиста России. И намекают, что могут отменить и запланированные концерты.
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Он так зажёг на тусовке Ивлеевой, что ему икается до сих пор. И как решится данная ситуация - пока неясно. Под раздачу попала и Анна Асти - певица украинского происхождения, которая тоже была на том вечере. Её могут лишить российского гражданства.
Хотя это маловероятно. Как сказал об этом юрист:
Естественно, что какие-то этические оценки - это одна история, а какие-то легкие реакции со стороны закона… Их нет. У нас подвести под какое-то грубое нарушение закона подобного рода мероприятия пока не получается. Попытки были ввести в административное законодательство, но вряд ли это пройдет, потому что палку перегибать не надо. То, что является аморальным поведением, не значит, что это противоправное поведение.
Но советское кино не оставят в покое всё равно.
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у фили связи на самом верху и ему все простят.
Так что ни товарисчь с усами ни кто либо... ничего сделать даже пытаться не будут....больно дорого может выйти. )))
Какого народа он артист? Всегда одевается как папуас, ведётся себя как конченный гомик. Народный артист, по-идее, должен соответствовать культуре народа. А это существо культуре какого народа соответствует?
Как это существо попало в ряды Народных Артистов, такие как: Ливанов, Янковский, Быков, Дуров, Весник, Пуговкин, Табаков, Соломин и другие??? Как? Это позор просто какай-то!