«Кондуктор, нажми на тормоза»: образ легендарного актёра Юрия Никулина используют в новом фильме братьев Андреасян

Средняя зрительская оценка этих шедевров в районе 1 балла из 5. А некоторые сожалеют, что не могут поставить сразу минус десять баллов, и просят оставить любимую классику в покое.

Теперь киноделы вышли на новый уровень: берут не просто идею, а готовый образ актёра. Ещё лет десять назад это было нереально, а сейчас появились нейросети. Хоть и кривовато, но они могут воссоздать персонажа и смоделировать его голос.

Так поступили с Леонидом Куравлёвым для рекламного ролика: