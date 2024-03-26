«Кондуктор, нажми на тормоза»: образ легендарного актёра Юрия Никулина используют в новом фильме братьев Андреасян

Его воссоздали с помощью нейросетей. До этого тоже самое сделали с Леонидом Куравлёвым и Владиславом Галкиным.
В последнее время продюсеры киноиндустрии всё чаще посматривают на золотой фонд советских фильмов. Уже сняли ремейки «Ивана Васильевича», «Кавказской пленницы» и «Джентльменов удачи».
В будущую новогоднюю ночь на ТНТ покажут «обновлённую» «Бриллиантовую руку».
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Средняя зрительская оценка этих шедевров в районе 1 балла из 5. А некоторые сожалеют, что не могут поставить сразу минус десять баллов, и просят оставить любимую классику в покое.
Теперь киноделы вышли на новый уровень: берут не просто идею, а готовый образ актёра. Ещё лет десять назад это было нереально, а сейчас появились нейросети. Хоть и кривовато, но они могут воссоздать персонажа и смоделировать его голос.
Так поступили с Леонидом Куравлёвым для рекламного ролика:
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И Владиславом Галкиным для съёмок нового сезона сериала «Диверсанты»:
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С точки зрения человеческой это меня смущает, потому что, если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего против не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика - всё равно хуже артист, чем Владислав Галкин. Печально, что может дойти до того, что не будут нужны живые артисты. Взял, запрограммировал машину, и они сыграли тебе всё что хочешь. Это выгодно продюсерам, гонорар некому платить.
Возможно, тут он недалёк от истины. В 2024 году гендир Первого канала Константин Эрнст пообещал взяться за фильм, приготовьтесь, по сюжету «Семи самураев», перенесённых в эпоху нашей Гражданской войны. Там будут нейрокопии пяти советских актёров (каких - не сообщили), и двое реальных российских артистов.
Неудивительно, что очередь дошла и до Юрия Никулина. Любимый всеми Семен Семеныч сыграет в… фильме братьев Андреасян «Манюня: Приключения в Москве». Братья ответственны за проекты «Букины», «Бедный олигарх», «Женщины против мужчин», ну и прочее в том же духе.
Что за Манюня и какую роль там исполнит образ актёра - никто не знает. Продюсеры пока это не раскрывают, но заявляют, что всё легально, разрешение они получили от семьи Никулина. Потом за дело взялась нейросеть. А что получится в итоге - узнаем уже в мае этого года. Но зрители заранее готовятся к отборному трешаку.
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