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«Кондуктор, нажми на тормоза»: образ легендарного актёра Юрия Никулина используют в новом фильме братьев Андреасян

«Кондуктор, нажми на тормоза»: образ легендарного актёра Юрия Никулина используют в новом фильме братьев Андреасян

Автор:
26 марта 2024 19:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Иван Васильевич меняет профессию   Кавказская пленница   Константин Эрнст   Манюня   Нейросеть   Юрий Никулин   братья Андреасян   бриллиантовая рука   джентльмены удачи   ремейк   
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Его воссоздали с помощью нейросетей. До этого тоже самое сделали с Леонидом Куравлёвым и Владиславом Галкиным.

В последнее время продюсеры киноиндустрии всё чаще посматривают на золотой фонд советских фильмов. Уже сняли ремейки «Ивана Васильевича», «Кавказской пленницы» и «Джентльменов удачи».

В будущую новогоднюю ночь на ТНТ покажут «обновлённую» «Бриллиантовую руку».

Средняя зрительская оценка этих шедевров в районе 1 балла из 5. А некоторые сожалеют, что не могут поставить сразу минус десять баллов, и просят оставить любимую классику в покое.

Теперь киноделы вышли на новый уровень: берут не просто идею, а готовый образ актёра. Ещё лет десять назад это было нереально, а сейчас появились нейросети. Хоть и кривовато, но они могут воссоздать персонажа и смоделировать его голос.

Так поступили с Леонидом Куравлёвым для рекламного ролика:

И Владиславом Галкиным для съёмок нового сезона сериала «Диверсанты»:

Это прокомментировал отец умершего в 2010 году Владислава, режиссёр Борис Галкин:

С точки зрения человеческой это меня смущает, потому что, если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего против не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика - всё равно хуже артист, чем Владислав Галкин. Печально, что может дойти до того, что не будут нужны живые артисты. Взял, запрограммировал машину, и они сыграли тебе всё что хочешь. Это выгодно продюсерам, гонорар некому платить.

Возможно, тут он недалёк от истины. В 2024 году гендир Первого канала Константин Эрнст пообещал взяться за фильм, приготовьтесь, по сюжету «Семи самураев», перенесённых в эпоху нашей Гражданской войны. Там будут нейрокопии пяти советских актёров (каких - не сообщили), и двое реальных российских артистов.

Неудивительно, что очередь дошла и до Юрия Никулина. Любимый всеми Семен Семеныч сыграет в… фильме братьев Андреасян «Манюня: Приключения в Москве». Братья ответственны за проекты «Букины», «Бедный олигарх», «Женщины против мужчин», ну и прочее в том же духе.

Что за Манюня и какую роль там исполнит образ актёра  - никто не знает. Продюсеры пока это не раскрывают, но заявляют, что всё легально, разрешение они получили от семьи Никулина. Потом за дело взялась нейросеть. А что получится в итоге - узнаем уже в мае этого года. Но зрители заранее готовятся к отборному трешаку.

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Метки: Иван Васильевич меняет профессию   Кавказская пленница   Константин Эрнст   Манюня   Нейросеть   Юрий Никулин   братья Андреасян   бриллиантовая рука   джентльмены удачи   ремейк   
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6  комментариев
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Alex Roland Час назад
Какие то пляски на костях .. а это вообще законно??? ведь тут иной раз за пару аккордов в песне скандалы на всю страну .. а тут образ .. лицо человека ..
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5k
Волот 8 минут назад
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7k
Харон ( Χάρων) 55 минут назад

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Alex Час назад
Чуть не проблевался
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4k
Наталья 2 часа назад
как-то это нехорошо, морально не чисто
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