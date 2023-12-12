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«Не позорились бы, клоуны»: на отечественном ТВ собрались показать ремейк легендарного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

«Не позорились бы, клоуны»: на отечественном ТВ собрались показать ремейк легендарного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Автор:
12 декабря 2023 17:58
Сообщество : Кино
Метки: tv   Видео   Иван Васильевич меняет профессию   критика   новый год   ремейк   тнт   
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Его заранее пинают все кому не лень.

Переосмысление советской классики продолжается. Под замес попали «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница» и «Ирония судьбы».

Зачем переснимать классику советской комедии - понятно. Узнаваемое и всеми любимое кино точно привлечёт внимание. Но это не всегда хорошо, по отзывам большинства зрителей, новые фильмы получились лютым трешаком. Оригинальные комедии можно пересматривать десятки раз, новым до них как до Луны. Это мягко говоря.

Теперь киноделы добрались до очередного шедевра: «Иван Васильевич меняет профессию». Этот проект готовят для ТВ, а не для широкого проката, его обзовут «Иван Васильевич меняет всё» и покажут в новогоднюю ночь на ТНТ.

Чтобы окончательно ушатать зрителя, создатели подобрали соответствующий каст актёров: Гарик Мартиросян, Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Музыкальное сопровождение обеспечат Филипп Киркоров и Иванушки International.

Создатели уверяли, что ни в коем случае не хотят опошлить знаменитую советскую комедию:

Ремейк не цитирует и не пародирует источник, а наполняет его новым и актуальным содержанием, однако «с оглядкой» на образец. Может повторять сюжетные ходы оригинала, типы характеров, но при этом изображать их в новых исторических, социально-политических условиях.

И показали трейлер будущего шедевра:

После него общественность закономерно настроилась на треш и угар. Теперь все задаются одним вопросом: может пора перестать трогать золотой фонд советского кино и придумать что-то новое?

Ну и характерные комментарии в сети:

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Метки: tv   Видео   Иван Васильевич меняет профессию   критика   новый год   ремейк   тнт   
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69  комментариев
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1k
Александр 2 часа назад
Зачем вы это делаете? Для кого? Те кто это смотрит - КТО ВЫ?
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2k
Duke_kir 2 минуты назад
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115k
Z_Павел Юрьевич_V 2 минуты назад
И не только музыки как видно из поста...
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1k
VSh 3 минуты назад
Что это [мат] такое?
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702
Руслан 5 минут назад
Суки на святое позарились!!!! Того глядишь и до Иронии судьбы мрази доберутся!...
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632
skorpin 5 минут назад
всех отправить за 101 км ,если кто помнит !!!!!!)))))))))))))))))
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5k
Overkill245 6 минут назад
Когда мне нужно будет срочно прочистить желудок - обязательно посмотрю
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167
ivandike 7 минут назад
И как не странно под новый год, чтобы забашлять на гомне деньжат с народу который от нечего делать пойдет в кинотеатры
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72k
Пётровыч 10 минут назад
И снято оно будет за счёт фонда кино.
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391k
Алексей 11 минут назад
этим дебилам из кино не надоело на одни и те же грабли наступать???
кто те д.о.л.б.а.е.б.ы. кто на это говно дает деньги???
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5k
вася васильев 12 минут назад
Глядя на этот трэш вспоминается анекдот про гомосеков: " Все кричат пид@расы, пид@расы - а я кланяюсь, кланяюсь!"
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Эти клоуны и бездари кроме как ремейки снимать что то другое умеют , не порте фильм гондоны .
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0
CacatuaAutista Полчаса назад
Дедушка Мороз, моё желание на Новый Год -подари этим актёрам, режиссёрам необитаемый остров на Мальдивах, там их много. Пусть вся эта xyэлита живёт вместе слушает себя, любуется собой и всех тех, кому понравился этот шедевр. Чтоб их больше никогда не видеть не слышать и забыть навсегда
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15k
Ничоси Полчаса назад
Так и вижу, как по всей Стране, в новогоднюю ночь людей насильно тащат к телевизорам, вставляют спички в гза и заставляют смотреть эту муть....
Вы правда об этом?
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12k
Dmitry Полчаса назад
А может не надо?!
Мне прошлых ремейков хватило...
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54
Xiks 37 минут назад
Мало бабла. Вот и вся рецензия.
Они уже посчитали что пипл схавает. Жаль что новый год обосрут этим выкидышем.
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7k
Алекс Крайчек 38 минут назад
Ну, чё. Бузова в роли Бунши смотрится очень органично....
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7k
Алекс Крайчек 39 минут назад
Меняет всё....

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141
Топор плывёт 39 минут назад
Тут не только царь, тут и Бунша ненастоящий.

Зритель взбунтовался. Говорят, что фильм то ненастоящий.
Съёмочную группу поймают, на кол всех.
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324
Александр Шевченко 39 минут назад
Нет слов, одни звуки ... такое ощущение стоит задача - испохабить всё ... и как всегда одна шайка дегенератов "актёров" хотя успешных фильмов с ними не было...
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481
sniperok 39 минут назад
был бы я актером я просто отказался бы сниматься
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141
Топор плывёт sniperok Полчаса назад
Были бы они актёрами, тоже бы отказались.
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August

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