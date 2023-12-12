«Не позорились бы, клоуны»: на отечественном ТВ собрались показать ремейк легендарного фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Его заранее пинают все кому не лень.
Переосмысление советской классики продолжается. Под замес попали «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница» и «Ирония судьбы».
Зачем переснимать классику советской комедии - понятно. Узнаваемое и всеми любимое кино точно привлечёт внимание. Но это не всегда хорошо, по отзывам большинства зрителей, новые фильмы получились лютым трешаком. Оригинальные комедии можно пересматривать десятки раз, новым до них как до Луны. Это мягко говоря.
Теперь киноделы добрались до очередного шедевра: «Иван Васильевич меняет профессию». Этот проект готовят для ТВ, а не для широкого проката, его обзовут «Иван Васильевич меняет всё» и покажут в новогоднюю ночь на ТНТ.
Чтобы окончательно ушатать зрителя, создатели подобрали соответствующий каст актёров: Гарик Мартиросян, Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Музыкальное сопровождение обеспечат Филипп Киркоров и Иванушки International.
Создатели уверяли, что ни в коем случае не хотят опошлить знаменитую советскую комедию:
Ремейк не цитирует и не пародирует источник, а наполняет его новым и актуальным содержанием, однако «с оглядкой» на образец. Может повторять сюжетные ходы оригинала, типы характеров, но при этом изображать их в новых исторических, социально-политических условиях.
И показали трейлер будущего шедевра:
Источник:
После него общественность закономерно настроилась на треш и угар. Теперь все задаются одним вопросом: может пора перестать трогать золотой фонд советского кино и придумать что-то новое?
Ну и характерные комментарии в сети:
Источник:
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кто те д.о.л.б.а.е.б.ы. кто на это говно дает деньги???
Вы правда об этом?
Мне прошлых ремейков хватило...
Они уже посчитали что пипл схавает. Жаль что новый год обосрут этим выкидышем.
Зритель взбунтовался. Говорят, что фильм то ненастоящий.
Съёмочную группу поймают, на кол всех.