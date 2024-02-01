«Я тебя сейчас вырублю»: пьяный пассажир самолёта устроил дебош и угрожал полицейским

Чтобы не сорвать вылет, алковоина пришлось скрутить.
Утренний рейс Пермь - Сочи чуть не отменили из-за неадеквата. Едва оказавшись в самолёте, мужик начал орать и возмущаться. Предъявлял претензии окружающим и сыпал оскорблениями.
Сначала его попросили угомониться по-хорошему. Просто захлопнись и не мешай остальным - не подействовало. Тогда позвали членов экипажа и бортпроводников, а мужик чуть не полез с ними в драку. Персонал разумно рассудил, что драться с алкашами - это не их работа и вызвал полицию.
Но когда появились сотрудники, мужчина разошёлся ещё сильнее и пообещал полицейскому: Я тебя сейчас вырублю». Тут уже подключился один из пассажиров и общими усилиями неадеквата заковали в наручники.
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Рейс в Сочи всё-таки отправился, но с задержкой в 40 минут.
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