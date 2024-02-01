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«Я тебя сейчас вырублю»: пьяный пассажир самолёта устроил дебош и угрожал полицейским

«Я тебя сейчас вырублю»: пьяный пассажир самолёта устроил дебош и угрожал полицейским

Автор:
01 февраля 2024 16:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Сочи   борт   дебош   пассажир   пермь   рейс   самолет   
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Чтобы не сорвать вылет, алковоина пришлось скрутить.

Утренний рейс Пермь - Сочи чуть не отменили из-за неадеквата. Едва оказавшись в самолёте, мужик начал орать и возмущаться. Предъявлял претензии окружающим и сыпал оскорблениями.

Сначала его попросили угомониться по-хорошему. Просто захлопнись и не мешай остальным - не подействовало. Тогда позвали членов экипажа и бортпроводников, а мужик чуть не полез с ними в драку. Персонал разумно рассудил, что драться с алкашами - это не их работа и вызвал полицию.

Но когда появились сотрудники, мужчина разошёлся ещё сильнее и пообещал полицейскому: Я тебя сейчас вырублю». Тут уже подключился один из пассажиров и общими усилиями неадеквата заковали в наручники.

Рейс в Сочи всё-таки отправился, но с задержкой в 40 минут.

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Метки: Видео   Сочи   борт   дебош   пассажир   пермь   рейс   самолет   
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14  комментариев
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Штраф 500 тысяч произведут благоприятный эффект на данного гражданина
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Ухалус Посовиномус 38 минут назад
Чем он его так приласкал? Не баллончиком явно, их на борт нельзя...
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62k
Олег 40 минут назад
в клетку животное! И за "я тебя вырублю" годик срока
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26k
ЦСКА 55 минут назад
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1k
Kra 59 минут назад
Пешком теперь в Сочи пойдет
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Дмитрий Час назад
"Я сейчас....или..."...В итоги вытащили как кусок .овна!
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62k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
как раз таки хотели
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
Чёрный список авиакомпании этому алконавту обеспечен. Интересно: сколько времени и денег он потратит на поездку в Сочи поездом?
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