Мусульманин решил помолиться на борту самолета, но был задержан полицией

Вчера на борту самолета французской авиакомпании Air France молодой человек, исповедующий ислам, решил помолиться перед кабиной пилотов. Его общение с богом перед самым взлетом самолета сильно испугало французов, в памяти которых еще слишком жива картина с преподавателем, которого 16 октября обезглавил мусульманин за карикатуры на пророка Мухаммеда.

Пассажиры начали нервничать, вызвали бортпроводника и сообщили ему, что начали сомневаться в том, что вообще долетят до места назначения с таким соседом... Стюард попытался поговорить с мусульманином и объяснить, что сейчас не время и не место для намаза. И надо ли говорить, что своими словами он до глубины души оскорбил чувства верующего? Который вскочил на ноги и ударил бортпроводника кулаком в лицо.