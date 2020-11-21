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Мусульманин решил помолиться на борту самолета, но был задержан полицией

Мусульманин решил помолиться на борту самолета, но был задержан полицией (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 ноября 2020 21:40
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   дебош   мусульманин   намаз   полиция   самолет   
827
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Французы оскорбили чувства верующего и не дали ему спокойно прочитать намаз. В отместку он ударил бортпроводника и начал кричать что Аллах велик. Оперативно прибывшие полицейские скрутили дебошира и отвели в более подходящее для него место. В "обезьянник".

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Метки: видео   дебош   мусульманин   намаз   полиция   самолет   
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127
konstantinkaz2016 50 минут назад
Показуха всё это, летом эти муслимы машины чуть ли не на середине трассы бросают, чтобы помолиться. Зимой , да и в дождь ни разу не видел, чтобы молились.
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461
LinkLine 37 секунд назад
чурка обосранная, топором ему промеж лопаток
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637
pitsilver 8 минут назад
Летал недавно на европейских авиалиниях и скажу что масочный режим никто не отменял, сдаётся что данное видео старое, а новость для него автор придумал для этого года
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1k
The mask pitsilver 2 минуты назад
Это что-то меняет?
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10k
Евгений 8 минут назад
А я не понял, почему авиалайнер? Почему не ковёр-самолёт?
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1k
The mask Евгений 45 секунд назад
Пока неверные не изобрели ковёр-самолёт, приходится летать чем алах послал - самолётами.
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29k
parallax 9 минут назад
Недавно в Австрии такому же клоуну приспичило помолиться в автотуннеле. Естественно получил жирнющий штраф. Хорошо хоть без аварии обошлось.
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1k
paranoik_ 9 минут назад
Франция и вся Европа не для сатанистов!!! Нахфиг его...
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29k
parallax 14 минут назад
Специально провоцируют. А если не воспрещать, то ещё больше начнут наглеть, ставя свою дремучую религию выше законов и порядков.
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−13
маленький вовочка 14 минут назад
как надоело про них слушать ,почему им в цивилизации не комфортно ....
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16
Миша 17 минут назад
В самолёте вопли Аллаху акбар как то напрягают, спасибо за это шахидам с их терактами. Да и в аэропорту попробуйте крикнуть жене Алла я в баре!
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7k
hetrick 20 минут назад
Как запарили они уже со своими обрядами, у других правил нет, только у них, и нельзя запрещать, дикарис.
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4k
Андрей Крылов 24 минуты назад
Это не верующий муслим, а суеверная макака! В обезьяннике таким самое место. А кто буйный, на виселице.
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5k
workmen77 Полчаса назад
Мне одно не понятно - а как этот тип определил где находится Мекка? Ведь он должен молиться в направлении Мекки.
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7k
Владимир workmen77 Полчаса назад
Вика: Для путешествующих на транспорте киблой выбирается либо наиболее близкое направление, либо направление движения.
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29k
parallax workmen77 12 минут назад
На арабских авиалиниях на экране в спинке кресла высвечивается направление на мекку. И для мобильнков есть спец приложения.
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7k
Star Link Полчаса назад
Чистая провокация со стороны наших меньших братьев.
У них есть правило, если нельзя помолиться вовремя, то это можно сделать позже.
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6k
Фельдъегерь 41 минуту назад
интересно как мусульмане определяют в какую сторону молиться? они же должны в какую-то определенную сторону молиться, по моему?
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7k
Star Link Фельдъегерь Полчаса назад
В каждом телефоне есть компас. Его создали неверные и теперь за это получают люлей от биомусора.
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4k
Летучий Мыш Фельдъегерь Полчаса назад
По компасу. Видишь чувака с компасом-значит мусульманин)
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56
Александр 42 минуты назад
Посадить обезьяну! НОРМАЛЬНЫЕ мусульмане обращаются к экипажу с ПРОСЬБОЙ выделить им место и несколько минут для таких целей.
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1k
The mask Александр Полчаса назад
Дома нельзя помолиться или "нормальным мусульманам" всегда надо делать привилегии?
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10k
Анатолий Соколов The mask Полчаса назад
у них молитва по времени, поэтому "заранее" не прокатывает.
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4k
Андрей Крылов Анатолий Соколов 21 минуту назад
тут еже сказали, что не возбраняется, если что-то мешает помолиться вовремя, то помолиться позже. А тут - демонстрация наплевательского отношения к окружающим, позёрство и наглость. Не более того! В клетке ему - самое место.
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1k
The mask Анатолий Соколов 7 минут назад
А по.х.уй если честно.
Не получается жить с европейцами бок о бок - пусть пяздуют к себе в мекки-медины и там разбивают бошки по часам.
Кстати о часах: в мекке и в америке разница во времени. Молиться надо по местному или по мекканскому? А перевод на зимнее время учитывать или пох? Все эти молитвы на людях ничто иное как троллинг и запугивание аборигенов.
А той же России на курбан байрамы стоят тысячами кверху жопами не потому что такие дойуха религиозные, а чтобы продемонстрировать, что "мы -сила", а вы местные мол будете это хавать.
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562
евгений 42 минуты назад
Если бы молча взорвал самолёт, меньше вони было бы наверно.
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7k
costa 45 минут назад
Не совсем верно написано.
Идиот набурагозил и напал на бортпроводника, но был задержан полицией.
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1k
The mask costa 37 минут назад
Ислам тут конечно ни при чём, я правильно тебя понял?
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29k
Alex 53 минуты назад
Выкинуть из самолета надо было. Без парашюта.
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2k
Свирепый Бамбр Alex 50 минут назад
Можно и с парашютом, только нах он ему нужен, если самолет не в воздухе ))) Разве сверху по башке добросить...
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4k
Андрей Крылов Alex 20 минут назад
Не мешало бы, но в полёте открыть дверь самолёта практически невозможно. Они блокируются наглухо! а не земле... Тоже не плохо. Брякнуться с высоты двери без трапа - мало не покажется. Можно и покалечиться. Даже несмерть...
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