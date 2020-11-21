Мусульманин решил помолиться на борту самолета, но был задержан полицией

Французы оскорбили чувства верующего и не дали ему спокойно прочитать намаз. В отместку он ударил бортпроводника и начал кричать что Аллах велик. Оперативно прибывшие полицейские скрутили дебошира и отвели в более подходящее для него место. В "обезьянник".
Вчера на борту самолета французской авиакомпании Air France молодой человек, исповедующий ислам, решил помолиться перед кабиной пилотов. Его общение с богом перед самым взлетом самолета сильно испугало французов, в памяти которых еще слишком жива картина с преподавателем, которого 16 октября обезглавил мусульманин за карикатуры на пророка Мухаммеда.
Пассажиры начали нервничать, вызвали бортпроводника и сообщили ему, что начали сомневаться в том, что вообще долетят до места назначения с таким соседом... Стюард попытался поговорить с мусульманином и объяснить, что сейчас не время и не место для намаза. И надо ли говорить, что своими словами он до глубины души оскорбил чувства верующего? Который вскочил на ноги и ударил бортпроводника кулаком в лицо.
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После потасовки с бортпроводником пилоты вызвали полицейских. К тому моменту дебошир уже успел занять свое место в салоне, полагая, видимо, что ему все сойдет с рук. Оперативно прибывшие стражи порядка предложили мусульманину проследовать с ними. Но по-хорошему покидать самолет он отказался. Завязалась еще одна потасовка. В итоге пламенно верующего в Аллаха мужчину скрутили и доставили в отдел. Теперь он будет отвечать за нападение на бортпроводника.
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У них есть правило, если нельзя помолиться вовремя, то это можно сделать позже.
Не получается жить с европейцами бок о бок - пусть пяздуют к себе в мекки-медины и там разбивают бошки по часам.
Кстати о часах: в мекке и в америке разница во времени. Молиться надо по местному или по мекканскому? А перевод на зимнее время учитывать или пох? Все эти молитвы на людях ничто иное как троллинг и запугивание аборигенов.
А той же России на курбан байрамы стоят тысячами кверху жопами не потому что такие дойуха религиозные, а чтобы продемонстрировать, что "мы -сила", а вы местные мол будете это хавать.
Идиот набурагозил и напал на бортпроводника, но был задержан полицией.