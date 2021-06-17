В сети появился ролик, как глава Крыма Сергей Аксёнов на лодке осматривает затопленную Керчь. Вслед за лодкой сотрудники МЧС плывут кролем. У россиян появилась куча вопросов к Аксёнову и его сопровождающим.
В затопленной после ливня Керчи можно передвигаться либо в лодке, либо вплавь. Это доказали глава Крыма и спасатели. Аксёнов вместе с другими чиновниками плыл на моторной лодке, а вслед за ней вплавь добираются трое сотрудников МЧС.
«Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти», — объяснил советник Аксенова.
Однако позже в пресс-службе управления МЧС по Крыму сообщили, что это были неизвестные гражданские люди, которые вернулись на берег «счастливыми и довольными», передает Telegram-канал РБК.
«Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — заявили в управлении.
В затопленной керчи плавали не только "счастливые неизвестные сотрудники МЧС". Жители Крыма тоже не упустили возможность искупаться.
«За ночь в Керчи выпало 72 миллиметра осадков. В Опасном (район Керченского пролива) – 73 миллиметра», — рассказали в гидрометцентре.
В Керчи затопило 12 домой и местную больницу.
В селе Приозерное под Керчью затопило более 200 жилых домов, власти эвакуировали четыре десятка человек. Ливневая канализация не справлялась, к тому же из берегов вышла речка Мелек-Чесме.
Похоже, крымчане не унывают. Многие плавают на матрасах, а другие пытаются вплавь добираться до домов.
Источник:
- Друг забыл рыбака на острове, где тот и просидел 11 часов
- В Новосибирске устроили конкурс «Могильный беспредел», чтобы привлечь внимание молодёжи
- "Наши услуги важны, как еда": российские проститутки рассказали о своей работе, записав рэп
- В Омской области пожар уничтожил целую деревню
- Медик Калининского района рассказала про встречу с гадюкой и напомнила о первой помощи
Понравилось25
«В районе больницы и ряда подтопленных зданий и сооружений сотрудники МЧС сопровождают все лодки. Находятся в гидрокостюмах. Включать двигатели из-за риска повредить винт и получить травму невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением не был. Предлагаю всем паразитирование снять», заявил Аксёнов, которого 17 июня цитирует «Крыминформ».
Глава Крыма также поблагодарил сотрудников МЧС за работу в экстренных условиях и отметил, что «все мужественно выполняли свои задачи». «В тех местах, где более двух метров (уровень воды), и говорят, что плавают сегодня всё утро», отметил он.
Взялся за гуж...
Повыползли щеневмерлики!