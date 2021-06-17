FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4509 постов • 756 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Трое мужчин вплавь сопровождали главу Крыма в&nbsp;затопленной Керчи

Трое мужчин вплавь сопровождали главу Крыма в затопленной Керчи (2 фото + 3 видео)

Автор:
17 июня 2021 12:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   интересное   керч   лодка   мчс   осадки   потоп   фото   
1929
2
3

В сети появился ролик, как глава Крыма Сергей Аксёнов на лодке осматривает затопленную Керчь. Вслед за лодкой сотрудники МЧС плывут кролем. У россиян появилась куча вопросов к Аксёнову и его сопровождающим.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   интересное   керч   лодка   мчс   осадки   потоп   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
977
Андрей Манахов 2 часа назад
В писюшку бактерии набьются и будет щипать и чесаться. Вылазь. Там вода сейчас грязная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
69k
Павел Юрьевич 20 минут назад
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что три загадочных пловца, которые следовали за лодкой, в которой он передвигался по затопленной Керчи, всё-таки являются сотрудниками МЧС и они «плавали всё утро».

«В районе больницы и ряда подтопленных зданий и сооружений сотрудники МЧС сопровождают все лодки. Находятся в гидрокостюмах. Включать двигатели из-за риска повредить винт и получить травму невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением не был. Предлагаю всем паразитирование снять», заявил Аксёнов, которого 17 июня цитирует «Крыминформ».

Глава Крыма также поблагодарил сотрудников МЧС за работу в экстренных условиях и отметил, что «все мужественно выполняли свои задачи». «В тех местах, где более двух метров (уровень воды), и говорят, что плавают сегодня всё утро», отметил он.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bob 21 минуту назад
Знаменитая подводо-конная авиация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
сапер Водичка 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 40 минут назад
Видно Аксёнов таки из пушек облака разогрел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RRK 49 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия 52 минуты назад
Вот и вода пресная появилась наконец-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OLDer 56 минут назад
...боевые пловцы из ФСО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
673
Fiverknot Час назад
Может это виноватые местные чиновники плывут?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Час назад
Вопрос! Куда "уйдёт" вся эта вода и не услышим ли мы через пару недель(а то и раньше), что водохранилища опять пусты?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
После этого клоунам выступать - только позориться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
kalinser 2 часа назад
Т.к. "Крим цэ Украина" то нужно с хохлов и стрясти бабло на восстановление!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год Медик Калининского района рассказала про встречу с гадюкой и напомнила о первой помощи Медик Калининского района рассказала про встречу с гадюкой и напомнила о первой помощи "Наши услуги важны, как еда": российские проститутки рассказали о своей работе, записав рэп "Наши услуги важны, как еда": российские проститутки рассказали о своей работе, записав рэп В Новосибирске устроили конкурс «Могильный беспредел», чтобы привлечь внимание молодёжи В Новосибирске устроили конкурс «Могильный беспредел», чтобы привлечь внимание молодёжи В Омской области пожар уничтожил целую деревню В Омской области пожар уничтожил целую деревню Друг забыл рыбака на острове, где тот и просидел 11 часов Друг забыл рыбака на острове, где тот и просидел 11 часов
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112158



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под брюхом лошади
1
123
Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
1
15
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
1
19
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
Mi Vacuum Cleaner G9 - высокое качество по разумной цене
Mi Vacuum Cleaner G9 - высокое качество по разумной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#сша#в мире#автомир#приколы#кино#Разное#дтп
#интересно#подборка#животные#история#фотографии#комментарии#сатира#футбол#природа#забавно
#фото#картинки#интересное#Россия#автомобили#люди#дети#прикольные#вещи#китай

На что жалуетесь?

Вернуться