Однако позже в пресс-службе управления МЧС по Крыму сообщили, что это были неизвестные гражданские люди, которые вернулись на берег «счастливыми и довольными», передает Telegram-канал РБК.

«Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — заявили в управлении.

В затопленной керчи плавали не только "счастливые неизвестные сотрудники МЧС". Жители Крыма тоже не упустили возможность искупаться.