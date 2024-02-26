В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих

Двое из этих парней недавно получили российское гражданство.
В марте прошлого года, возле ТЦ «Южный парк», прохожий сделал замечание несовершеннолетней девушке из-за того, что она курила. Это заметил её знакомый таджик и пошёл разбираться. Он оскорбил парня, потом начал бить.
На шум прибежало ещё несколько человек. И они толпой отметелили и юношу, который сделал замечание, и его приятеля, он пытался помочь товарищу, но тоже пострадал. Всего же в избиении участвовало четверо, двое нападавших недавно получили паспорта РФ.
На них завели уголовное дело по статье 213 «Хулиганство» и приехали арестовывать. Во время задержания, вид у парней был уже не такой боевой.
Недавно было судебное заседание и вот его вердикт: трое совершеннолетних отправились в колонию на 2,5 года. Несовершеннолетний получил полтора года принудительных работ.
Источник:
Источник:
- В Москве задержали незаменимого специалиста, ударившего полицейского при побеге из комнаты полиции
- 22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
- Актёра сериала "Слово пацана" арестовали по подозрению в убийстве 2011 года
- Суд отправил «королеву марафонов» Елену Блиновскую в СИЗО
- В Калуге задержали подростков, нападавших на мигрантов
куда мир катится?
Всю толпу что там была - лишить гражданства и депортировать на историческую родину вместе с родителями.
Приехал работать и жить в страну, будь добр социализироваться и жить по устоям текущий страны.
А таких отправлять обратно без возможности вернуться.