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В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих

В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих

Автор:
26 февраля 2024 14:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Суд   Хабаровск   драка   задержание   мигранты   прохожие   
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Двое из этих парней недавно получили российское гражданство.

В марте прошлого года, возле ТЦ «Южный парк», прохожий сделал замечание несовершеннолетней девушке из-за того, что она курила. Это заметил её знакомый таджик и пошёл разбираться. Он оскорбил парня, потом начал бить.

На шум прибежало ещё несколько человек. И они толпой отметелили и юношу, который сделал замечание, и его приятеля, он пытался помочь товарищу, но тоже пострадал. Всего же в избиении участвовало четверо, двое нападавших недавно получили паспорта РФ.

На них завели уголовное дело по статье 213 «Хулиганство» и приехали арестовывать. Во время задержания, вид у парней был уже не такой боевой.

Недавно было судебное заседание и вот его вердикт: трое совершеннолетних отправились в колонию на 2,5 года. Несовершеннолетний получил полтора года принудительных работ.

Источник:

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Метки: Видео   Суд   Хабаровск   драка   задержание   мигранты   прохожие   
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15  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Дикарей там много стояло, почему только троих? Почему не лишили гражданства ? Почему родственников не выслали в свой жопастан который они так любят .
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12k
Андрей Ма-С 2 минуты назад
у меня к правоохранительным органам очень серьезный вопрос на счес жестокость???? Почему у этих чурок при задержании морда чистая. Они с ноги смело шли, так почему же им не соответсвуюше морда-сапог при задерживании не было
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222
dasn7 8 минут назад
Их даже на полторы декады в СМУ не отправить.
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8k
Николай 9 минут назад
гражданства лишить, нам такие сограждане не нужны...
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131
Владислав 18 минут назад
Надо просто перед выдачей паспорта РФ более тщательно проверять граждан тех стран, среди которых отмечено большое количество преступлений в России. Надо запрашивать подробную историю жизни человека в его родной стране: кто родители, как и где учился, чем занимался, приводы в полицию…
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222
dasn7 Владислав 6 минут назад
Решают оптом высокопосаженные толстомордики, неужели думаете что процедура индивидуальна?
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13k
butata 18 минут назад
Обезьяны хуле
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1k
Kra 22 минуты назад
Странно как-то... таджик защитил курящую девушку...

куда мир катится?
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1k
Алексей Попов Полчаса назад
А если их о.издюлить судить будут?
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Почему всю семью не лишили гражданства? да им полсрока колонии лучше чем их кишлак.
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5k
Руслан Полчаса назад
Мало дали.
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6k
Трям 41 минуту назад
Какая бесстрашная рожа у лечинки черножопа!
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13k
Владимир 47 минут назад
А где лишение гражданства и депортации после отсидки вместе с семьёй?
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32k
Юрьевич 48 минут назад
Нахрена в колонию?
Всю толпу что там была - лишить гражданства и депортировать на историческую родину вместе с родителями.
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17k
Majul 50 минут назад
Вокзал, товарняк, аул. Вместе со всей семьей.
Приехал работать и жить в страну, будь добр социализироваться и жить по устоям текущий страны.
А таких отправлять обратно без возможности вернуться.
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