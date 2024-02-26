В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих

В марте прошлого года, возле ТЦ «Южный парк», прохожий сделал замечание несовершеннолетней девушке из-за того, что она курила. Это заметил её знакомый таджик и пошёл разбираться. Он оскорбил парня, потом начал бить.

На шум прибежало ещё несколько человек. И они толпой отметелили и юношу, который сделал замечание, и его приятеля, он пытался помочь товарищу, но тоже пострадал. Всего же в избиении участвовало четверо, двое нападавших недавно получили паспорта РФ.

На них завели уголовное дело по статье 213 «Хулиганство» и приехали арестовывать. Во время задержания, вид у парней был уже не такой боевой.