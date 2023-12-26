Сергея Базанова увидел в сериале свидетель давнего преступления и поделился своими догадками со следователем.
Сергей Базанов сыграл в нашумевшем сериале "Слово пацана" эпизодическую роль Демида. Однако минута славы для актёра обернулась арестом.
В 2011 году четверо мужчин в Большом Полуярославском переулке столицы напали на бизнесмена Александра Дзабиева, чтобы отобрать у него сумку с крупной суммой денег: в саквояже находилось 900 тысяч долларов. Бизнесмен, разумеется, стал сопротивляться - и напавшие выстрелили ему в голову. В результате мужчина умер, а его денег тогда так и не нашли.
По горячим следам преступление раскрыть не удалось, и всё это время продолжалось следствие по делу об убийстве с целью ограбления. Отрабатывались разные версии, а на днях появились новые зацепки. Один из свидетелей преступления, которое произошло в центре Москвы, посмотрев сериал "Слово пацана", внезапно увидел человека, который показался ему похожим на одного из тех бандитов, напавших на бизнесмена. Он рассказал об этом следователю, ведущему дело, и всё заверте...
За Базановым установили наблюдение, сопоставили факты - и задержали актёра, предъявив ему обвинение по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц или организованной группой из корыстных побуждений).
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25 декабря Замоскворецкий суд Москвы арестовал актёра на 2 месяца до 20 февраля 2024 года. Информация об этом появилась также в официальном Телеграм-канале "Московские суды общей юрисцикции".
Вместе с Базановым задержан еще один мужчина, который, как утверждают правоохранители был его подельником и вместе с ним участвовал в нападении.
Оба фигуранта дела 2011 года свою вину не признали
"Причастность двоих фигурантов подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, проведенными очными ставками, а также результатами проведенных судебных экспертиз. С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса вину в инкриминируемом преступлении они не признали", - цитирует старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета Юлию Иванову агентство РИА Новости
Что касается прошлого Базанова, то в СМИ сообщают, что роль в сериале "Слово пацана" - его первая и пока единственная работа в кино. В сериале он сыграл Демида, члена банды «Универсам», которую контролирует Кощей. Роль, прямо скажем, эпизодическая, и в кадре Базанов находится очень недолго.
Во второй серии он, по указке главаря, боксирует с Вовой Адидасом, чтобы вернуть проигранные в наперсток мамой Пальто деньги. Демид одерживает победу - и это самый длинный эпизод с участием Базанова, где он долго находится в центре кадра.
Исполнитель главной роли в сериале «Слово пацана» Иван Янковский рассказал, что Базанов хорошо владел техникой ударов и в свободное от съемок время учил актеров правильно драться.
«Чтобы удары наносились правдоподобно и безопасно для артистов, их подготовкой занимался настоящий профессионал. Так как навыки у Сергея были на высоте, его пригласили на эпизодическую роль Демида», — сообщает MK.RU.
Если вина задержанных Базанова и его подельника подтвердится, максимальное наказание по этой статье может быть весьма серьезным -— пожизненное лишение свободы.
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