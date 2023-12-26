В 2011 году четверо мужчин в Большом Полуярославском переулке столицы напали на бизнесмена Александра Дзабиева, чтобы отобрать у него сумку с крупной суммой денег: в саквояже находилось 900 тысяч долларов. Бизнесмен, разумеется, стал сопротивляться - и напавшие выстрелили ему в голову. В результате мужчина умер, а его денег тогда так и не нашли.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось, и всё это время продолжалось следствие по делу об убийстве с целью ограбления. Отрабатывались разные версии, а на днях появились новые зацепки. Один из свидетелей преступления, которое произошло в центре Москвы, посмотрев сериал "Слово пацана", внезапно увидел человека, который показался ему похожим на одного из тех бандитов, напавших на бизнесмена. Он рассказал об этом следователю, ведущему дело, и всё заверте...

За Базановым установили наблюдение, сопоставили факты - и задержали актёра, предъявив ему обвинение по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц или организованной группой из корыстных побуждений).