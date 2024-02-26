Очарование волшебной жизни Эдмунда Лейтона

Реальность и сказка. А ещё прямо-таки осязаемое желание использовать сюжеты для иллюстраций волшебной книги. Такие ассоциации вызывают работы английского живописца Эдмунда Блэра Лейтона (21 сентября 1852 – 1 сентября 1922).
Этот мастер специализировался преимущественно на исторических зарисовках эпохи Регентства и Средневековья. Его творчество ассоциируется с движением прерафаэлитов конца XIX и начала XX веков.
Лейтон был сыном художника Чарльза Блэра Лейтона (1823-1855) и Кэролайн Лейтон (урождённой Буси). Он получил образование в школе Университетского колледжа, но в 15 лет ушёл работать в чайную лавку.
Стремясь изучать искусство, он посещал вечерние уроки, а в возрасте 21 года поступил в Школу Королевской академии. Среди его первых заказов были монохромные иллюстрации для журналов. А первой картиной, выставленной в Королевской академии, стало полотно «Изъян в названии» в 1874 году.
Довольно быстро Лейтон отказался от чёрно-белой техники и сосредоточился на работе маслом на холсте.
Лейтон был крайне въедливым и придирчивым к себе и окружающим мастером и создавал удивительно лёгкие, точные и живые исторические картины с высокой степенью реалистичности и декоративности. Это были романтизированные сцены, часто с изображением рыцарства и прекрасных дам в старинных нарядах, которые пользовались и продолжают пользоваться огромной популярностью.
Источник:
- Мастер русской школы пейзажа Юрий Кугач
- Стивен Макей – создатель иной реальности
- Трагедия талантливого пейзажиста Константина Крыжицкого
- Трогательный реализм и душевный сюр Геннадия Шаройкина
- Мастер солнечного пейзажа Петер Мёрк Мёнстед
Да и сюжеты сразу читаются, одно удовольствие разглядывать детали.
Мастер, одно слово.
PS А вот после музея современного искусства может и стошнить...