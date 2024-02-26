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Очарование волшебной жизни Эдмунда Лейтона

Очарование волшебной жизни Эдмунда Лейтона

Автор:
26 февраля 2024 13:44
Сообщество : Искусство
Метки: Эдмунд Лейтон   дама   живопись   искусство   картина   полотно   рыцарство   средневековье   сюжет   художник   
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Реальность и сказка. А ещё прямо-таки осязаемое желание использовать сюжеты для иллюстраций волшебной книги. Такие ассоциации вызывают работы английского живописца Эдмунда Блэра Лейтона (21 сентября 1852 – 1 сентября 1922).

Этот мастер специализировался преимущественно на исторических зарисовках эпохи Регентства и Средневековья. Его творчество ассоциируется с движением прерафаэлитов конца XIX и начала XX веков.

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Лейтон был сыном художника Чарльза Блэра Лейтона (1823-1855) и Кэролайн Лейтон (урождённой Буси). Он получил образование в школе Университетского колледжа, но в 15 лет ушёл работать в чайную лавку.

Стремясь изучать искусство, он посещал вечерние уроки, а в возрасте 21 года поступил в Школу Королевской академии. Среди его первых заказов были монохромные иллюстрации для журналов. А первой картиной, выставленной в Королевской академии, стало полотно «Изъян в названии» в 1874 году.

Довольно быстро Лейтон отказался от чёрно-белой техники и сосредоточился на работе маслом на холсте.

Лейтон был крайне въедливым и придирчивым к себе и окружающим мастером и создавал удивительно лёгкие, точные и живые исторические картины с высокой степенью реалистичности и декоративности. Это были романтизированные сцены, часто с изображением рыцарства и прекрасных дам в старинных нарядах, которые пользовались и продолжают пользоваться огромной популярностью.

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Метки: Эдмунд Лейтон   дама   живопись   искусство   картина   полотно   рыцарство   средневековье   сюжет   художник   
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2  комментария
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Maximvs Полчаса назад
у всех дам один и тот же тяжелый подбородок и брови. А так, красиво, конечно
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vasilykopkov 5 минут назад
Великолепно по композиции и исполнению.
Да и сюжеты сразу читаются, одно удовольствие разглядывать детали.
Мастер, одно слово.

PS А вот после музея современного искусства может и стошнить...
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