Очарование волшебной жизни Эдмунда Лейтона

Лейтон был сыном художника Чарльза Блэра Лейтона (1823-1855) и Кэролайн Лейтон (урождённой Буси). Он получил образование в школе Университетского колледжа, но в 15 лет ушёл работать в чайную лавку.

Стремясь изучать искусство, он посещал вечерние уроки, а в возрасте 21 года поступил в Школу Королевской академии. Среди его первых заказов были монохромные иллюстрации для журналов. А первой картиной, выставленной в Королевской академии, стало полотно «Изъян в названии» в 1874 году.

Довольно быстро Лейтон отказался от чёрно-белой техники и сосредоточился на работе маслом на холсте.

Лейтон был крайне въедливым и придирчивым к себе и окружающим мастером и создавал удивительно лёгкие, точные и живые исторические картины с высокой степенью реалистичности и декоративности. Это были романтизированные сцены, часто с изображением рыцарства и прекрасных дам в старинных нарядах, которые пользовались и продолжают пользоваться огромной популярностью.