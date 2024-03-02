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Есть многое на свете, друг Горацио, но лучше кошки зверя в мире нет

Есть многое на свете, друг Горацио, но лучше кошки зверя в мире нет

Автор:
02 марта 2024 18:26
Сообщество : Искусство
Метки: Горацио Генри Кулдери   Животное   анималист   деталь   живопись   искусство   картина   полотно   работа   художник   
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Впрочем, этот Горацио не то что не спорил, а наоборот полностью поддерживал это утверждение.

Горацио Генри Кулдери (1832-1918) – британский художник-анималист и иллюстратор, особенно известный своими изображениями домашних кошек, котят и собак. Он родился в Льюишеме, Лондон, получил образование краснодеревщика, а затем оставил это ремесло, чтобы изучать искусство в Королевской академии художеств.

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Впоследствии он выставлялся не только там, но и в Британском институте, галерее Королевского общества британских художников и других известных галереях.

В 1861 году Кулдери выставил в Королевской академии свою первую работу под названием «На опасной земле». Эта картина, на которой изображены два котенка табби – самых обычных распространённых полосатика, обнаружившие стол с рыбой, хранится в коллекции Национального исторического комплекса Гланмор в Белвилле, Онтарио, Канада.


В Гланморе есть коллекция работ, известная как «Коллекция Кулдери». Брат и невестка Горацио, Бертрам и Сесилия Кулдери, приехали в Белвилл в 1880-х годах и приобрели дом. Их коллекция произведений изобразительного искусства, предметов декора и мебели была передана городу Белвилл в 1950-х годах и размещена в Национальном историческом парке Гланмор. Коллекция включает 42 картины Горацио Генри Кулдери и считается крупнейшим в мире собранием его работ.

Он работал профессиональным художником, иллюстрируя детские книги, и придумывал изображения для поздравительных открыток, а также принимал частные заказы. Кулдери обладал острым чувством юмора, часто изображая животных в неожиданных ситуациях, которые удачно передавали характер и индивидуальность любимых питомцев. Анималист удивительно точно воссоздавал текстуру меха животных в мельчайших деталях.

Первая жена Кулдери Рэйчел Элизабет умерла через несколько лет после их свадьбы. В 1874 году он женился на Эллен Ангус Хоумс, и у них родилось шестеро детей. Его художественная карьера процветала примерно до 1893 года. Художник ушёл из жизни 4 февраля 1918 года.

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Метки: Горацио Генри Кулдери   Животное   анималист   деталь   живопись   искусство   картина   полотно   работа   художник   
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21k
Александр 2 часа назад
Моя Муся
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8k
Mauritanien 12 минут назад
Преданней собаки нету существа (С)
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2k
Мария Коненкова 20 минут назад
Майя))
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10k
wild cat 22 минуты назад
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10k
wild cat Полчаса назад
как-то мелкий крыс самоуверенно спокоен.
он живой?
зная кошачью мелкоту могу сказать точно - если не сожрут (сытые), то точно крысу мало не покажется.

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100
Артём wild cat 5 минут назад
Мыши пари виде кошки часто замирают, т.к. подвижные объекты тех интересуют больше.
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1k
Mr White Man 55 минут назад
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295
Радист Час назад
Мои кошки: Чернушка, Тигра и Ева. В домике полярника.
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