Есть многое на свете, друг Горацио, но лучше кошки зверя в мире нет

Впрочем, этот Горацио не то что не спорил, а наоборот полностью поддерживал это утверждение.
Горацио Генри Кулдери (1832-1918) – британский художник-анималист и иллюстратор, особенно известный своими изображениями домашних кошек, котят и собак. Он родился в Льюишеме, Лондон, получил образование краснодеревщика, а затем оставил это ремесло, чтобы изучать искусство в Королевской академии художеств.
Впоследствии он выставлялся не только там, но и в Британском институте, галерее Королевского общества британских художников и других известных галереях.
В 1861 году Кулдери выставил в Королевской академии свою первую работу под названием «На опасной земле». Эта картина, на которой изображены два котенка табби – самых обычных распространённых полосатика, обнаружившие стол с рыбой, хранится в коллекции Национального исторического комплекса Гланмор в Белвилле, Онтарио, Канада.
В Гланморе есть коллекция работ, известная как «Коллекция Кулдери». Брат и невестка Горацио, Бертрам и Сесилия Кулдери, приехали в Белвилл в 1880-х годах и приобрели дом. Их коллекция произведений изобразительного искусства, предметов декора и мебели была передана городу Белвилл в 1950-х годах и размещена в Национальном историческом парке Гланмор. Коллекция включает 42 картины Горацио Генри Кулдери и считается крупнейшим в мире собранием его работ.
Он работал профессиональным художником, иллюстрируя детские книги, и придумывал изображения для поздравительных открыток, а также принимал частные заказы. Кулдери обладал острым чувством юмора, часто изображая животных в неожиданных ситуациях, которые удачно передавали характер и индивидуальность любимых питомцев. Анималист удивительно точно воссоздавал текстуру меха животных в мельчайших деталях.
Первая жена Кулдери Рэйчел Элизабет умерла через несколько лет после их свадьбы. В 1874 году он женился на Эллен Ангус Хоумс, и у них родилось шестеро детей. Его художественная карьера процветала примерно до 1893 года. Художник ушёл из жизни 4 февраля 1918 года.
Источник:
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он живой?
зная кошачью мелкоту могу сказать точно - если не сожрут (сытые), то точно крысу мало не покажется.