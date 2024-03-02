Есть многое на свете, друг Горацио, но лучше кошки зверя в мире нет

В Гланморе есть коллекция работ, известная как «Коллекция Кулдери». Брат и невестка Горацио, Бертрам и Сесилия Кулдери, приехали в Белвилл в 1880-х годах и приобрели дом. Их коллекция произведений изобразительного искусства, предметов декора и мебели была передана городу Белвилл в 1950-х годах и размещена в Национальном историческом парке Гланмор. Коллекция включает 42 картины Горацио Генри Кулдери и считается крупнейшим в мире собранием его работ.

Он работал профессиональным художником, иллюстрируя детские книги, и придумывал изображения для поздравительных открыток, а также принимал частные заказы. Кулдери обладал острым чувством юмора, часто изображая животных в неожиданных ситуациях, которые удачно передавали характер и индивидуальность любимых питомцев. Анималист удивительно точно воссоздавал текстуру меха животных в мельчайших деталях.

Первая жена Кулдери Рэйчел Элизабет умерла через несколько лет после их свадьбы. В 1874 году он женился на Эллен Ангус Хоумс, и у них родилось шестеро детей. Его художественная карьера процветала примерно до 1893 года. Художник ушёл из жизни 4 февраля 1918 года.