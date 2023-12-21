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Лишний, пошлый, гениальный: художник, раздражавший коллег-передвижников

Лишний, пошлый, гениальный: художник, раздражавший коллег-передвижников

Автор:
21 декабря 2023 14:03
Сообщество : Искусство
Метки: Николай Бодаревский   жанр   живопись   искусство   картина   передвижник   полотно   стиль   художник   чужой   
1489
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Когда речь заходит о передвижниках, то практически каждый вспомнит Крамского, Саврасова или Перова. И хотя этот мастер не уступал в мастерстве коллегам, его имя почему-то остаётся за завесой тайны.

Николай Бодаревский родился в 1850 году в обедневшей дворянской семье. Отец, видя стремление сына к рисованию, отдал мальчика в художественную школу. После которой Николай без труда поступил в Академию художеств Санкт-Петербурга. Где числился в списке лучших учеников, неоднократно награждался и получил по окончании звание классного художника I степени (уровень квалификации художника в Российской империи).

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Поначалу Бодаревский ничем не выделялся на фоне передвижников, которые выражали своё видение мира через оголённый психологизм и реализм, граничащий с натурализмом, демонстрируя трагический в целом взгляд на действительность.

Но только в начале творческого пути. Потом коллеги по кисти и жанру заметили, что Николай перестал соответствовать правилам. Он писал солнечные, яркие, позитивные, преисполненные жизни и простых житейских радостей полотна.

Никаких вам нищих, бродяг, калек и религиозных фанатиков. Надо сказать, публика оценила такое творчество (что логично, ведь мало кому хочется видеть у себя дома печальное, пусть и талантливое полотно). И Николай Корнилиевич перешёл на коммерческие рельсы.

Но при этом оставался действительно разноплановым мастером, легко создававшим портреты, пейзажи, исторические зарисовки и работы в других жанрах.

Надо сказать, что портреты, особенно женские, он нередко приукрашивал, не отходя от оригинала. Но дамы оставались довольны. Сообщество художников негодовало и требовало снимать с выставок картины Бодаревского. Художники даже объединялись и обращались с манифестом к Репину как самому авторитетному члену сообщества. Но Илья Ефимович смущался, расстраивался и говорил, что это как-то неправильно, не по-человечески.

Впрочем, иногда недруги всё же добивались снятия с Передвижных выставок, в которых Бодаревский принимал участие с 1880 года, нескольких работ.

В 1889 году художник получил заказ – написать серию портретов русских композиторов для оформления Большого концертного зала в Московской консерватории. И отлично справился с задачей. Бодаревский с другими мастерами принимал участие и в росписи Спаса на Крови.

После революции Бодаревский не покинул страну. Последние годы, предположительно, прожил в Одессе, где и скончался в 1921 в возрасте 71 года. Могила  его не сохранилась. Работы так и оставшегося чужим для своих художника входят в состав экспозиций разных музеев и частных коллекций. Хотя, что примечательно, в Сети картины нередко встречаются без указания автора.

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Метки: Николай Бодаревский   жанр   живопись   искусство   картина   передвижник   полотно   стиль   художник   чужой   
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3  комментария
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566
novok 50 минут назад
Замечательный художник, ранее мне не известный. Спасибо.
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4k
Горожанин 19 минут назад
Замечательные картины.
Хороший художник. Реальный классик. Очень живые образы, эмоциональные, проникновенные.
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158
alex_kaka Полчаса назад
Спасибо! познавательно и картины хорошие :-)
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