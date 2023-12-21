Лишний, пошлый, гениальный: художник, раздражавший коллег-передвижников

Поначалу Бодаревский ничем не выделялся на фоне передвижников, которые выражали своё видение мира через оголённый психологизм и реализм, граничащий с натурализмом, демонстрируя трагический в целом взгляд на действительность.

Но только в начале творческого пути. Потом коллеги по кисти и жанру заметили, что Николай перестал соответствовать правилам. Он писал солнечные, яркие, позитивные, преисполненные жизни и простых житейских радостей полотна.