13 предметов из прошлого, назначение которых сложно понять

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Вещи, которые использовали в былые времена, часто вызывают недоумение у наших современников. Но пользователи интернета могут помочь с разгадкой области применения того или иного предмета. В этом посте вы увидите интересные вещи из прошлого, которые могут сбить с толку любого человека в двадцать первом веке.
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Это так называемое “лунное стекло”
До появления плоского стекла то же самое делали со сферическими формами: шарики постепенно раскручивали и сплющивали, пока не была получена почти ровная поверхность.
Очень ранний потолочный вентилятор
Веревку наверху натягивали, чтобы создать возвратно-поступательное движение, нагнетать воздух и отгонять мух от стола во время еды.
Это специальная “лестница” для пальцев
Использовалась для восстановления двигательной активности, например, после инсульта, когда снижается мелкая моторика.
Это специальный “переходник” для инвалидной коляски
Когда они соединяются, вы получаете удобный мотоцикл.
Такие раковины без крана можно увидеть во многих барах Германии
Они предназначены для тех людей, которые много выпили и которых тошнит. Ручки необходимы для обеспечения устойчивости пользователя.
Это кружка для нескольких человек
В ней подавали чай или кофе, и каждый гость мог пить из отдельного мундштука.
Это специальные весы для яиц
Считалось, что чем больше весят яйца , тем у них лучше качество.
Контейнер для волос
До начала прошлого века знатные женщины хранили свои подстриженные волосы в контейнерах, подобных этому. Затем они могли использовать их для набивки подушек или изготовления шариков для булавок.
Это специальное блюдо, которое позволяет разделить торт или пирожные на равные части, в зависимости от количества гостей
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Нажраться в баре до блевоты, нда.. НУ и видимо качество еды и выпивки там соответствующее.