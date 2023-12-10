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13 предметов из прошлого, назначение которых сложно понять

13 предметов из прошлого, назначение которых сложно понять

Автор:
10 декабря 2023 20:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Предметы   Прошлое   использовали   понять   применение   сложно   
2576
14

Вещи, которые использовали в былые времена, часто вызывают недоумение у наших современников. Но пользователи интернета могут помочь с разгадкой области применения того или иного предмета. В этом посте вы увидите интересные вещи из прошлого, которые могут сбить с толку любого человека в двадцать первом веке.

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Метки: Предметы   Прошлое   использовали   понять   применение   сложно   
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12  комментариев
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128k
parallax Час назад
Половина приблуд из серии - грелка для пупка с дистанционным управлением.
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20k
Bill 53 минуты назад
А как в блевуаре смывать за собой?
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2k
Сергей 58 минут назад
Блевуар?
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192
Старикашка Z Сергей 53 минуты назад
Или блевательница.
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34k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
Фигня какая-то, будешь пить из одного - обольешься из двух соседних. Больше похоже на пепельницу...
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34k
Teodor Час назад
Комментарий к фото
т.е. блевательница... А смывать то как - все равно кран нужен... Или у них это не принято? В целях экономии воды смывают один раз в конце вечеринки? Фу, гадость какая...
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