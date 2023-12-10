13 предметов из прошлого, назначение которых сложно понять

Вещи, которые использовали в былые времена, часто вызывают недоумение у наших современников. Но пользователи интернета могут помочь с разгадкой области применения того или иного предмета. В этом посте вы увидите интересные вещи из прошлого, которые могут сбить с толку любого человека в двадцать первом веке.