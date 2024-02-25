В Китае разработали микроскопических роботов для лечения опухолей могза

Ежегодно от опухолей и аневризм головного мозга умирает более 750 000 человек.
Профессор Занг Цзяньфэн и профессор Тао Гуанмин из Университета науки и технологий Хуачжун, академик Ян Гуанчжун из Шанхайского университета Цзяотон и профессор Ван Лю из Университета науки и технологий Китая разработали уникального «робота из микрофибры», способного максимально эффективно блокировать кровоснабжение пораженного участка мозга.
Предварительные тесты, проведенные исследователями на моделях кровеносных сосудов и кроликах, показывают, что эта инновационная технология принесет надежду в клиническое лечение. «Мы твердо верим, что наш магнитный робот из мягкой микрофибры заложит прочную основу для будущего неограниченного роботизированного эмболизационного лечения аневризм и опухолей головного мозга, привнеся революционные прорывы в эту область».
Современный метод лечения очень сложный. Препарат вводится в бедренную артерию через катетер и точно проходит через сеть кровеносных сосудов, достигая целевого участка. Однако в статье, опубликованной в среду в журнале Scientific Robotics, исследователи отметили, что этот метод «часто ограничен плохой маневренностью катетера в сложной сосудисто-нервной сети».
В тестах смоделированной сосудистой системы исследовательская группа добилась обнадеживающих результатов. Они обнаружили, что в здоровых ветвях кровеносных сосудов частота закупорки частицами системы с двумя роботами достигает 88%, что свидетельствует о хороших перспективах применения. Кроме того, исследователи также протестировали робота в кровеносных сосудах задних лап кроликов.
После трех недель лечения эмболизацией робот успешно сохранил блокирующий эффект кровотока. Исследование органов кролика показало отсутствие воспаления или патологических отклонений, что еще раз подтвердило безопасность и эффективность роботизированной системы.
Хотя текущие исследования все еще находятся в фазе активного изучения, исследователи уверены в потенциале роботов из магнитной микрофибры.
Источник:
- В США создали ходячий манекен, который дышит и потеет
- В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах
- Древние колесницы с запряженными конями раскопали в Китае
- Китайская компания представила самого мощного в мире робота-гуманоида общего назначения
- В Китае разработали робота-крысу