В Китае разработали микроскопических роботов для лечения опухолей могза

Профессор Занг Цзяньфэн и профессор Тао Гуанмин из Университета науки и технологий Хуачжун, академик Ян Гуанчжун из Шанхайского университета Цзяотон и профессор Ван Лю из Университета науки и технологий Китая разработали уникального «робота из микрофибры», способного максимально эффективно блокировать кровоснабжение пораженного участка мозга.

Предварительные тесты, проведенные исследователями на моделях кровеносных сосудов и кроликах, показывают, что эта инновационная технология принесет надежду в клиническое лечение. «Мы твердо верим, что наш магнитный робот из мягкой микрофибры заложит прочную основу для будущего неограниченного роботизированного эмболизационного лечения аневризм и опухолей головного мозга, привнеся революционные прорывы в эту область».