FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1378 постов • 222 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
В Китае разработали микроскопических роботов для лечения опухолей могза

В Китае разработали микроскопических роботов для лечения опухолей могза

Автор:
25 февраля 2024 10:27
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Китай   аневризмы   головной мозг   медицина будущего   робот   ученые   
1312
3

Ежегодно от опухолей и аневризм головного мозга умирает более 750 000 человек.

Профессор Занг Цзяньфэн и профессор Тао Гуанмин из Университета науки и технологий Хуачжун, академик Ян Гуанчжун из Шанхайского университета Цзяотон и профессор Ван Лю из Университета науки и технологий Китая разработали уникального «робота из микрофибры», способного максимально эффективно блокировать кровоснабжение пораженного участка мозга.


Предварительные тесты, проведенные исследователями на моделях кровеносных сосудов и кроликах, показывают, что эта инновационная технология принесет надежду в клиническое лечение. «Мы твердо верим, что наш магнитный робот из мягкой микрофибры заложит прочную основу для будущего неограниченного роботизированного эмболизационного лечения аневризм и опухолей головного мозга, привнеся революционные прорывы в эту область».


Современный метод лечения очень сложный. Препарат вводится в бедренную артерию через катетер и точно проходит через сеть кровеносных сосудов, достигая целевого участка. Однако в статье, опубликованной в среду в журнале Scientific Robotics, исследователи отметили, что этот метод «часто ограничен плохой маневренностью катетера в сложной сосудисто-нервной сети».


В тестах смоделированной сосудистой системы исследовательская группа добилась обнадеживающих результатов. Они обнаружили, что в здоровых ветвях кровеносных сосудов частота закупорки частицами системы с двумя роботами достигает 88%, что свидетельствует о хороших перспективах применения. Кроме того, исследователи также протестировали робота в кровеносных сосудах задних лап кроликов.


После трех недель лечения эмболизацией робот успешно сохранил блокирующий эффект кровотока. Исследование органов кролика показало отсутствие воспаления или патологических отклонений, что еще раз подтвердило безопасность и эффективность роботизированной системы.

Хотя текущие исследования все еще находятся в фазе активного изучения, исследователи уверены в потенциале роботов из магнитной микрофибры.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: Китай   аневризмы   головной мозг   медицина будущего   робот   ученые   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
873
Шурман 7 часов назад
Умирают потому что поздно диагностируют , у меня так отец умер , минуту назад стоял рядом и улыбался и раз упал как будто сознание потерял , врачи сутки не могли диагноз поставить а когда поставили было уже поздно
у них было время примерно час на все про все но увы и аппаратура у них вся была
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100027



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что сделал король Таиланда, когда застукал свою жену на ложе с телохранителем?
Что сделал король Таиланда, когда застукал свою жену на ложе с телохранителем?
Интересные семейные снимки известных людей
Интересные семейные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Какие часы носил гангстер Аль Капоне
Какие часы носил гангстер Аль Капоне
Фотограф заснял леопарда, поедающего крокодила на дереве
Фотограф заснял леопарда, поедающего крокодила на дереве
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#Китай#факты#ученые#США#драка
#животные#в мире#кот#кино#Прикол#интересно#собака#фейл
#забавно#люди#история#милота#полиция#неудачи#Россия
Бросай табак. Вся история употребления никотина Бросай табак. Вся история употребления никотина В Китае разработали робота-крысу В Китае разработали робота-крысу Древние колесницы с запряженными конями раскопали в Китае Древние колесницы с запряженными конями раскопали в Китае Китайская официантка мастерски выдаёт себя за андроида Китайская официантка мастерски выдаёт себя за андроида В США создали ходячий манекен, который дышит и потеет В США создали ходячий манекен, который дышит и потеет Китайская компания представила самого мощного в мире робота-гуманоида общего назначения Китайская компания представила самого мощного в мире робота-гуманоида общего назначения

На что жалуетесь?

Вернуться