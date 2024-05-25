Китай представил свой аналог Neuralink

Компания Beijing Xinzhida Neurotechnology разработала устройство Neucyber, позволяющее управлять машинами силой мысли. Neucyber представляет собой систему, состоящую из трех основных компонентов — высокопроизводительных гибких микроэлектродов, двух высокоскоростных устройств сбора нейронных сигналов и алгоритма генеративного нейронного декодирования. Он способен улавливать едва уловимые изменения в электрических сигналах мозга обезьяны, расшифровывать намерения мозга и осуществлять "мысленный" контроль над "действиями".

"Нейроинтерфейс фиксирует тонкие изменения в электрических сигналах мозга, расшифровывает намерения мозга и реализует “мысленный” контроль, что позволяет управлять машинами без физического контакта", — профессор Университета Цинхуа Ло Минмин (Luo Minmin).

Общественности показали обезьяну-инвалида, которая вполне успешно может силой мысли управлять роборукой и собирать клубнику. Гибкий электрод был стабильно имплантирован в череп обезьяны почти год назад и до сих пор способен собирать высококачественные сигналы.

Выглядит это несколько крипово, но, зная китайцев, сомневаться в их успехе не приходится.