Китай представил свой аналог Neuralink

Пока американская компания Илона Маска получила разрешение на проведение второй операции по имплантации чипа в мозг человека, китайцы не дремлют и вовсю занимаются своими аналогичными разработками.
Компания Beijing Xinzhida Neurotechnology разработала устройство Neucyber, позволяющее управлять машинами силой мысли. Neucyber представляет собой систему, состоящую из трех основных компонентов — высокопроизводительных гибких микроэлектродов, двух высокоскоростных устройств сбора нейронных сигналов и алгоритма генеративного нейронного декодирования. Он способен улавливать едва уловимые изменения в электрических сигналах мозга обезьяны, расшифровывать намерения мозга и осуществлять "мысленный" контроль над "действиями".
"Нейроинтерфейс фиксирует тонкие изменения в электрических сигналах мозга, расшифровывает намерения мозга и реализует “мысленный” контроль, что позволяет управлять машинами без физического контакта", — профессор Университета Цинхуа Ло Минмин (Luo Minmin).
Общественности показали обезьяну-инвалида, которая вполне успешно может силой мысли управлять роборукой и собирать клубнику. Гибкий электрод был стабильно имплантирован в череп обезьяны почти год назад и до сих пор способен собирать высококачественные сигналы.
Выглядит это несколько крипово, но, зная китайцев, сомневаться в их успехе не приходится.
Пока обезьяна уверенно осваивает новую технологию управления машинами, ученые Поднебесной вовсю работают над возвращением мобильности людям.
В конце октября 2023 года китайские инженеры вживили свой чип Neural Electronic Opportunity (NEO) в человека, который последние 14 лет после перенесённой травмы не мог двигать своими руками и ногами. Эксперимент оказался более чем удачен. С помощью мозгового имплантата научился управлять элементом экзоскелета на руке настолько, что смог самостоятельно принимать пищу. В декабре была проведена операция на другом пациенте, сейчас он проходит стадию восстановления.
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Принцип действия китайского чипа практически идентичен с американским, но с одним и очень существенным различием. Датчик Neuralink заглубляет в нервную ткань коры головного мозга тончайшие иглы. Заглубление происходит всего на 2 мм, но оно, без сомнения, разрушает часть нервных клеток в месте установки. Китайская версия же помещается в эпидуральное пространство между мозгом и черепом и не разрушает нервные клетки.
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