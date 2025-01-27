Самая популярная «девушка-робот» в Китае

Молодая китаянка привлекла к себе много внимания своей способностью выступать в роли андроида, используя специальный костюм, роботизированные движения и бесстрастное лицо.
В то время, когда компании вкладывают миллиарды в робототехнику и искусственный интеллект, чтобы роботы выглядели более человечными, одна молодая женщина изо всех сил пытается выдать себя за робота.
Впервые она привлекла внимание в августе прошлого года во время Всемирной конференции робототехники 2024 года в Пекине, где вместе с другой моделью позировала рядом с гиперреалистичным гуманоидным роботом. С тех пор она приобрела большую известность в Китае и теперь является популярным создателем контента и ведущей «девушкой-роботом» страны.
Недавно она опубликовала видеоролики, на которых посещает свою родную деревню, одетая в костюм андроида, и ошеломляет местных жителей своими скованными движениями и бесстрастным выражением лица.
Источник:
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