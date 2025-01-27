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Самая популярная «девушка-робот» в Китае

Самая популярная «девушка-робот» в Китае

Автор:
27 января 2025 11:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Девушка   Китай   забавно   новости   робот   удивительно   фантастика   
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Молодая китаянка привлекла к себе много внимания своей способностью выступать в роли андроида, используя специальный костюм, роботизированные движения и бесстрастное лицо.

В то время, когда компании вкладывают миллиарды в робототехнику и искусственный интеллект, чтобы роботы выглядели более человечными, одна молодая женщина изо всех сил пытается выдать себя за робота.

Впервые она привлекла внимание в августе прошлого года во время Всемирной конференции робототехники 2024 года в Пекине, где вместе с другой моделью позировала рядом с гиперреалистичным гуманоидным роботом. С тех пор она приобрела большую известность в Китае и теперь является популярным создателем контента и ведущей «девушкой-роботом» страны.


Недавно она опубликовала видеоролики, на которых посещает свою родную деревню, одетая в костюм андроида, и ошеломляет местных жителей своими скованными движениями и бесстрастным выражением лица.

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Метки: Девушка   Китай   забавно   новости   робот   удивительно   фантастика   
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13k
Отвратительный Мужик 3 часа назад
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7k
Нуи Хусим 2 часа назад
Фигурка ничего, да и мордашка симпатичненькая... ну настоящие то роботы посимпатичнее, ей нужно еще работать.
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15k
DDR 2 часа назад
А где у неё кнопка?
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8k
Василий Афиногенов 3 часа назад
а у нее рот открывается?друг спрашивает
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13k
sedoisever 3 часа назад
Чёт и "пороботизированнее" видали...
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3873 поста (3704 в горячем)

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