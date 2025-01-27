Самая популярная «девушка-робот» в Китае

Впервые она привлекла внимание в августе прошлого года во время Всемирной конференции робототехники 2024 года в Пекине, где вместе с другой моделью позировала рядом с гиперреалистичным гуманоидным роботом. С тех пор она приобрела большую известность в Китае и теперь является популярным создателем контента и ведущей «девушкой-роботом» страны.