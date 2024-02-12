Почему в Малайзии запрещена желтая одежда?

Вот уже почти десять лет, как одежда желтого цвета в Малайзии строго запрещена. Если человек появляется в ней на улице, то его неминуемо арестует полиция, после чего нарушителя ждет немалый штраф, а в некоторых случаях – срок. Что касается иностранцев, то им грозит высылка или даже тоже отсидка – такие случаи были.
Но почему же в этой стране так не любят желтую одежду?
Краткий ответ: этот цвет является символом оппозиции. Если человек появляется на публике в желтой одежде, он автоматически считается участником протестов. И ни один наивный чукотский юноша сельский житель страны не может этого не знать. Но давайте расскажем об этом подробнее.
По своему политическому устройству Малайзия очень необычная страна. Фактически она представляет из себя федерацию самоуправляемых княжеств, во главе большинства из которых стоят собственные династии самодержавных монархов. Каждые пять лет они избирают из своей среды верховного правителя/короля королей, который на местном языке именуется Янг ди-Пертуан Агонг.
Но, в отличие от местных князьков, функции агонга в значительной степени являются представительскими. Как и английская королева английский король, они царствуют, но не правят. А все вопросы решают всенародно избранные премьер-министры. Ими становятся лидеры парламентских партий, победивших на выборах. Выборы, как водится, от справедливости и прозрачности весьма далеки.
Традиционно желтый цвет воспринимался в Малайзии, как символ местной монархии. Как и в античном мире, где цари ходили в пурпуре, здесь использование желтой одежды считалось исключительно прерогативой правителей княжеств и верховных королей.
Ежедневно они появлялись в одеяниях иного цвета, но надевали желтый во время помазания на трон, официальных визитов, своего дня рождения и прочих торжественных событий. Правда, нынешний агонг большой модник, и любит нарушать протокол, предпочитая зеленый, белый и тому подобные тона.
Для простых людей желтый был запрещен до относительно недавнего времени. Но в течение последнего столетия ситуация изменилась. Средневековые законы были отменены, и ношение желтой одежды стало популярным, поскольку символизировало патриотизм и верность людей своим правителям – примерно, как красный цвет у коммунистов.
Но последние 20 лет в стране неспокойно. Малазийцы устали от заранее предопределенных выборов, и на этой волне возникло протестное движение «Берсих» – в переводе это слово означает «чистые». Пять оппозиционных партий объединились ради этого, и в 2007-м, 2011-м, 2012-м, 2015-м годах провели крупные акции протеста.
На пике популярности только в столичном Куала-Лумпуре на улицу вышло до полумиллиона человек, т.е., четверть населения города. Теперь представьте, если бы на оппозиционный митинг пришла четверть жителей Москвы, и вы примерно поймете масштабы происходящего и вызванные ими опасения власть предержащих.
Эти люди ничего не имели против своих султанов, верховного короля и власти, как таковой. Но выражали недоверие коррумпированному премьер-министру. Чтобы показать наглядно, что они патриоты, граждане надели монархический цвет – желтые футболки и повязки на голову разлетались, как горячие пирожки. Некоторые фирмы сумели сделать на этом состояние.
В ответ на это в 2015-м году глава правительства Наджиб Тун Разак, против которого, собственно, и была направлена основная часть движухи, инициировал следующий указ: «Любая одежда желтого цвета, содержащая слова «Берсих 4» и любые другие печатные материалы и брошюры, ведущие к митингу «Берсих 4», абсолютно запрещены на территории всей Малайзии».
При этом, полиция этот закон склонна понимать расширительно, и по факту, в стране запрещена любая одежда желтого цвета. В том числе, это распространяется на иностранцев: малайцы, крупнейший народ страны, живут также в каждом из соседних государств и тоже не против помочь в протестах.
В 2018-м году «чистые» таки добились своего. Недобросовестный премьер-министр, занимавший свой пост десять лет, наконец-то проиграл выборы. А через два года был отдан под суд. Но закон насчет желтой одежды так и не отменили.
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