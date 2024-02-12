Но почему же в этой стране так не любят желтую одежду?

Краткий ответ: этот цвет является символом оппозиции. Если человек появляется на публике в желтой одежде, он автоматически считается участником протестов. И ни один наивный чукотский юноша сельский житель страны не может этого не знать. Но давайте расскажем об этом подробнее.

По своему политическому устройству Малайзия очень необычная страна. Фактически она представляет из себя федерацию самоуправляемых княжеств, во главе большинства из которых стоят собственные династии самодержавных монархов. Каждые пять лет они избирают из своей среды верховного правителя/короля королей, который на местном языке именуется Янг ди-Пертуан Агонг.