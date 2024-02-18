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Понты по-китайски: личный телохранитель, когда едешь к маме и папе

Понты по-китайски: личный телохранитель, когда едешь к маме и папе

Автор:
18 февраля 2024 09:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Понты по-китайски   в мире   личный телохранитель   люди   новости   факты   фото   
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Новый тренд в Китае, безумно популярный на Лунный Новый год. Во время праздничного посещения родственников молодые люди нанимают себе личных телохранителей, чтобы выглядеть, словно они в большом городе стали звездой.

Так же уморительно, насколько мило

В Китайский Новый год миллионы китайцев возвращаются в свои родные деревни или провинции из больших городов, чтобы повидаться с семьей.

Я уже писала, что под Новый год возрастает число краж (чтобы показать родне, как много денег ты заработал) и беспорядков (если начальник зажмет новогоднюю премию и ехать домой не с чем).

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А многие молодые люди используют часть новогодней премии, чтобы приехать с шиком в деревню, где никто не знает, что он никакой не босс компании и не телезвезда.

Охранник в дорогом костюме проследует с вами мимо соседей в дом родителей. Будет постоянно начеку, говорить по беспроводному наушнику, держать над вами зонт и очень загадочно выглядящий чемоданчик.

В общем, уровень телохранителей даже не телезвезд, а первых лиц государства!

Это работает и работает прекрасно

Отличный пример, о котором рассказал молодой человек по имени Сяорань, который отправился домой в Хэбей вместе с телохранителем, которого нанял на ТаоБао.

Он хотел, чтобы сваты в деревне увидели, насколько он важная шишка, и сами предложили ему выгодные партии. Ведь парню 20 лет, и он уже хочет жениться.

Родители были в шоке принимать не только сына, но и телохранителя, но в итоге оценили его ход. Потому что тут же решился земельный спор с соседями, спорящими за кусок огорода.

Те решили не связываться с родственниками такой важной внушительной шишки.

Экономика понтов

В среднем подтянутый и презентабельный телохранитель стоит 210 долларов в день, на новогодние праздники цена на площадках может взлетать в четыре раза!

На площадке Taobao ежемесячно размещается тысячи объявлений о поиске телохранителя. По сравнению с прошлым годом спрос на такую услугу вырос на 400%! Это настоящий новый трен выпендрежничества.

Обычно ищут охранников рядом с родным городом, чтобы не обеспечивать им проезд. Но важно не брать охранника из своего маленького городка, его ведь могут знать, а ваши мамы даже могут быть знакомы.

Вот это будет конфуз, когда сплетня распространится!

Чтобы зарабатывать 210 долларов в день надо быть ростом не ниже 180 сантиметров, иметь хорошую физическую форму и обладать навыками рукопашного боя. А еще уметь делать серьезное угрожающее лицо.

Цены на охранников, которые сопровождали настоящих знаменитостей, вообще заоблачные. Ведь можно показать маме видео из новостей с твоим охранником!

Казалось бы, можно приехать просто на дорогой арендованной машине. Но с тех пор, как в деревнях стали все продвинутые и узнали про сервисы аренды машин, в такое уже мало кто верит. Особенно «прошаренные» свахи, ради которых многие так и стараются.

Весь этот тренд видится мне ужасно наивным и бесхитростным, но главное – безвредным. Главное, чтобы все накопленное за год молодые люди на них не спустили.


А вы заявились бы с охранником на свадьбу дальних родственников ради розыгрыша?

Источник:

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Метки: Китай   Понты по-китайски   в мире   личный телохранитель   люди   новости   факты   фото   
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6  комментариев
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38k
АнтонПолднев 4 часа назад
"Казаться, а не быть". Мировой тренд последнего времени...
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31k
Григорий 46 минут назад
Супер вариант - ты и пара однокурсников мотаетесь к своим родакам и сегодня ты охранник, а завтра он. Все довольны.
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94k
Доктор Джонс 3 часа назад
Неважно быть - сумей прослыть...
Ссылка www.youtube.com
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36k
БамбарбияКиргуду 4 часа назад
Женщины телохранители тоже есть, но их не нанимают. Стыдно парню, что его охраняет девушка
------------
Конечно стыдно,потому что нанимать надо троих сразу.

А вообще начинателем тренда был ещё Джеки Чан.
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