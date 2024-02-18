Понты по-китайски: личный телохранитель, когда едешь к маме и папе

А многие молодые люди используют часть новогодней премии, чтобы приехать с шиком в деревню, где никто не знает, что он никакой не босс компании и не телезвезда.

Охранник в дорогом костюме проследует с вами мимо соседей в дом родителей. Будет постоянно начеку, говорить по беспроводному наушнику, держать над вами зонт и очень загадочно выглядящий чемоданчик.

В общем, уровень телохранителей даже не телезвезд, а первых лиц государства!

Это работает и работает прекрасно

Отличный пример, о котором рассказал молодой человек по имени Сяорань, который отправился домой в Хэбей вместе с телохранителем, которого нанял на ТаоБао.

Он хотел, чтобы сваты в деревне увидели, насколько он важная шишка, и сами предложили ему выгодные партии. Ведь парню 20 лет, и он уже хочет жениться.

Родители были в шоке принимать не только сына, но и телохранителя, но в итоге оценили его ход. Потому что тут же решился земельный спор с соседями, спорящими за кусок огорода.