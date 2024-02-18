Понты по-китайски: личный телохранитель, когда едешь к маме и папе

Новый тренд в Китае, безумно популярный на Лунный Новый год. Во время праздничного посещения родственников молодые люди нанимают себе личных телохранителей, чтобы выглядеть, словно они в большом городе стали звездой.
Так же уморительно, насколько мило
В Китайский Новый год миллионы китайцев возвращаются в свои родные деревни или провинции из больших городов, чтобы повидаться с семьей.
Я уже писала, что под Новый год возрастает число краж (чтобы показать родне, как много денег ты заработал) и беспорядков (если начальник зажмет новогоднюю премию и ехать домой не с чем).
А многие молодые люди используют часть новогодней премии, чтобы приехать с шиком в деревню, где никто не знает, что он никакой не босс компании и не телезвезда.
Охранник в дорогом костюме проследует с вами мимо соседей в дом родителей. Будет постоянно начеку, говорить по беспроводному наушнику, держать над вами зонт и очень загадочно выглядящий чемоданчик.
В общем, уровень телохранителей даже не телезвезд, а первых лиц государства!
Это работает и работает прекрасно
Отличный пример, о котором рассказал молодой человек по имени Сяорань, который отправился домой в Хэбей вместе с телохранителем, которого нанял на ТаоБао.
Он хотел, чтобы сваты в деревне увидели, насколько он важная шишка, и сами предложили ему выгодные партии. Ведь парню 20 лет, и он уже хочет жениться.
Родители были в шоке принимать не только сына, но и телохранителя, но в итоге оценили его ход. Потому что тут же решился земельный спор с соседями, спорящими за кусок огорода.
Те решили не связываться с родственниками такой важной внушительной шишки.
Экономика понтов
В среднем подтянутый и презентабельный телохранитель стоит 210 долларов в день, на новогодние праздники цена на площадках может взлетать в четыре раза!
На площадке Taobao ежемесячно размещается тысячи объявлений о поиске телохранителя. По сравнению с прошлым годом спрос на такую услугу вырос на 400%! Это настоящий новый трен выпендрежничества.
Обычно ищут охранников рядом с родным городом, чтобы не обеспечивать им проезд. Но важно не брать охранника из своего маленького городка, его ведь могут знать, а ваши мамы даже могут быть знакомы.
Вот это будет конфуз, когда сплетня распространится!
Чтобы зарабатывать 210 долларов в день надо быть ростом не ниже 180 сантиметров, иметь хорошую физическую форму и обладать навыками рукопашного боя. А еще уметь делать серьезное угрожающее лицо.
Цены на охранников, которые сопровождали настоящих знаменитостей, вообще заоблачные. Ведь можно показать маме видео из новостей с твоим охранником!
Казалось бы, можно приехать просто на дорогой арендованной машине. Но с тех пор, как в деревнях стали все продвинутые и узнали про сервисы аренды машин, в такое уже мало кто верит. Особенно «прошаренные» свахи, ради которых многие так и стараются.
Весь этот тренд видится мне ужасно наивным и бесхитростным, но главное – безвредным. Главное, чтобы все накопленное за год молодые люди на них не спустили.
А вы заявились бы с охранником на свадьбу дальних родственников ради розыгрыша?
Источник:
- Что китайцы на самом деле думают о России и русских: 6 неожиданных фактов
- В Китае обнаружена богато украшенная 1000-летняя кирпичная гробница
- Булыжники за тысячи долларов – как бедные китайцы сорвали джек-пот
- Жёсткие правила для китайских прислужниц
- Как работает китайская полиция?
------------
Конечно стыдно,потому что нанимать надо троих сразу.
А вообще начинателем тренда был ещё Джеки Чан.