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Соцсети захватила мода на «апсайклинг» – вторичное использование вещей, которые иначе отправились бы на помойку. От плетеной сумки, сделанной из кучи пластиковых пакетов, до старого автомобиля, который теперь можно сдавать как жилье: для умельцев из этой подборки нет ничего невозможного!
1. "Я подбираю пластиковую упаковочную ленту, которую выбрасывает строительный магазин, и плету из нее прочные и модные сумки"
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2. Этот мужчина переделывает старые термоконтейнеры в домики для кошек, чтобы те не замерзли зимой
3. Школьный охранник собрал выброшенные скамейки и подарил им вторую жизнь
4. "Ящики из военной картотеки. Тщательно почистил, покрасил, отполировал, сделал облицовку деревом, добавил ножки и вуаля"
24. "Кардиган в жизни выглядел хуже, чем на фото, так что я распустила его и связала лежак для кошки"
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Вместо древесной фактуры получилось что-то, напоминающее дешевый пластик или, в лучшем случае, ДСП. Хотя, конечно, все от дизайна интерьера помещения зависит.