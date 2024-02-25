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Это не только экологично, но и весело: 35 старых вещей, которым подарили новую жизнь

Это не только экологично, но и весело: 35 старых вещей, которым подарили новую жизнь

Автор:
25 февраля 2024 09:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: DIY   Переработка   Фабрика идей   апскейлинг   идея   своими руками   сделай сам   
2817
36

Соцсети захватила мода на «апсайклинг» – вторичное использование вещей, которые иначе отправились бы на помойку. От плетеной сумки, сделанной из кучи пластиковых пакетов, до старого автомобиля, который теперь можно сдавать как жилье: для умельцев из этой подборки нет ничего невозможного!

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Метки: DIY   Переработка   Фабрика идей   апскейлинг   идея   своими руками   сделай сам   
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6  комментариев
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12k
Гомерчик 9 часов назад
Комментарий к фото
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6k
Атомный Крот 3 часа назад
Мебельные переделки совсем не зашли.

Вместо древесной фактуры получилось что-то, напоминающее дешевый пластик или, в лучшем случае, ДСП. Хотя, конечно, все от дизайна интерьера помещения зависит.
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25
Таша Ланская 5 часов назад
Красивое... Где они берут время на это всё?
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1k
Serg 5 часов назад
Вот когда натуральное дерево, вместо того, чтобы отполировать и покрыть лаком, просто красят, так себе идея. Хотя не спорю, бывают интерьеры, куда покрашенная вещь лучше впишется...
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143
Артем Петухов 6 часов назад
Крутые штуки, особенно шкаф из армейских ящиков
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3k
San_Fajanse 9 часов назад
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вранье, надпись на спину переместил?
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