Соцсети захватила мода на «апсайклинг» – вторичное использование вещей, которые иначе отправились бы на помойку. От плетеной сумки, сделанной из кучи пластиковых пакетов, до старого автомобиля, который теперь можно сдавать как жилье: для умельцев из этой подборки нет ничего невозможного!