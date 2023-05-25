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Как соорудить крутой потайной бар в стиле Джеймса Бонда

Как соорудить крутой потайной бар в стиле Джеймса Бонда

Автор:
25 мая 2023 09:49
Сообщество : Фабрика идей
Метки: diy   Фабрика идей   бар   мебель   очумельцы   своими руками   
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Один пользователь Reddit нашел на онлайн-распродаже вполне приличную тумбу за смешные деньги и превратил ее в крутейший бар с секретом: чтобы до него добраться, нужно выдвинуть нужную книгу. Очевидно, что предыдущий владелец не видел в ней того потенциала, что увидел новый хозяин!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: diy   Фабрика идей   бар   мебель   очумельцы   своими руками   
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1  комментарий
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Serg2001 19 минут назад
Ну да. Уж такой он потайной! Теперь даже жена не догадается, где в доме алкоголь.
Вот на самом деле потайной. Даже профессионал не сразу разобрался...))
Ссылка www.youtube.com
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