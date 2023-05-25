Как соорудить крутой потайной бар в стиле Джеймса Бонда

Один пользователь Reddit нашел на онлайн-распродаже вполне приличную тумбу за смешные деньги и превратил ее в крутейший бар с секретом: чтобы до него добраться, нужно выдвинуть нужную книгу. Очевидно, что предыдущий владелец не видел в ней того потенциала, что увидел новый хозяин!