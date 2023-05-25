Как соорудить крутой потайной бар в стиле Джеймса Бонда

Один пользователь Reddit нашел на онлайн-распродаже вполне приличную тумбу за смешные деньги и превратил ее в крутейший бар с секретом: чтобы до него добраться, нужно выдвинуть нужную книгу. Очевидно, что предыдущий владелец не видел в ней того потенциала, что увидел новый хозяин!
Вот так выглядела тумба после того, как ее забрали у предыдущего владельца. Выглядит неплохо, но ничего особенного.
Заднюю часть тумбы он заменил деревом от старых бочек из-под виски. Вот это внимание к деталям!
Чтобы не пришлось разглядывать содержимое бара в темноте, он установил сбоку переключатель в старомодном стиле.
Вот так выглядит бар со светом. Реддитор использовал 20-ваттные лампочки, чтобы шкаф не перегревался внутри.
Помните отверстие, которое он прорезал в верхней части? Это чтобы установить подъемник, который обычно используется в тумбах с выезжающим телевизором.
Где же переключатель этого подъемника? В одной из этих книг, конечно! Тянешь за книгу, и лифт активируется.
Вот так теперь выглядит тумба снаружи. Даже так смотрится отлично, а стоит потянуть за книгу и…
А так это выглядит в действии. Красота же, ну!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот на самом деле потайной. Даже профессионал не сразу разобрался...))