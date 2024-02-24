Французские фермеры замуровали въезд в префектуру

Доброе слово, бетон и цемент - вот главное оружие протестующих работяг.
По полям, по полям синий трактор едет к нам, он в прицепе всякое везет. Если быть точнее едет он не к нам, а французским фермерам, которые до сих пор продолжают кошмарить местные власти. Те же в свою очередь, собрались провести Сельскохозяйственную выставку, на которой выступить Макрон. Вот только сами фермеры и ключевые профсоюзы заявили, что участвовать в "больших дебатах" вовсе не намерены.
В доказательство своей позиции фермеры решили замуровать демонов. Ладно, не демонов, а чиновников, находящихся в здании префектуры Ла-Сарт. Более 100 тракторов в эту пятницу приехали в город Ле-Ман и устроили показательную акцию у ворот местной префектуры.
Префектура это типа администрация, которая принадлежит Министерству внутренних дел. Отвечает за выдачу разных документов, регистрацию ТС и выполняет всякие полезные функции. Фишки познавательные!
Возвращаемся к фермерам. Так вот, фермеры привезли с собой покрышки, бетон и шлакоблоки и принялись замуровывать ворота этой самой префектуры. Когда возведение стены было завершено, выяснилось, что материал еще остался и дабы добро не пропадало, было принято решение замуровать ворота перед департаментом управления территорий на бульваре Пейшанс в Ле-Мане. Сказано - сделано.
Вот вам результаты работы. В народе эту постройку окрестили «стеной гнева». Для антуража добавили к стене навоза и покрышек. Акция была направлена на то, чтобы «символически показать, что всё идет в стену». Так поэтически высказался представитель фермеров Максим.
Как чиновники выбирались из-за ворот, местные СМИ, к сожалению, не уточняют.
Источник:
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Все правильно фермеры делают.
Аве Терану.
Мы в России очень озабочены судьбой бедного французского крестьянства. (Сарказм)
Есть вторая мысль - большой покровитель сверху, например в полицейском чине, помочь в их вопросе не может, но и не разгоняет.
Полицейские сами сочувствуют фермерам и негласно помогают, власти ничего сделать не могут.
В «райском саду» как раз не хватает стен