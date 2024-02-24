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Французские фермеры замуровали въезд в префектуру

Французские фермеры замуровали въезд в префектуру

Автор:
24 февраля 2024 08:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Франция   бетон   префектура   протесты   фермеры   
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Доброе слово, бетон и цемент - вот главное оружие протестующих работяг.

По полям, по полям синий трактор едет к нам, он в прицепе всякое везет. Если быть точнее едет он не к нам, а французским фермерам, которые до сих пор продолжают кошмарить местные власти. Те же в свою очередь, собрались провести Сельскохозяйственную выставку, на которой выступить Макрон. Вот только сами фермеры и ключевые профсоюзы заявили, что участвовать в "больших дебатах" вовсе не намерены.


В доказательство своей позиции фермеры решили замуровать демонов. Ладно, не демонов, а чиновников, находящихся в здании префектуры Ла-Сарт. Более 100 тракторов в эту пятницу приехали в город Ле-Ман и устроили показательную акцию у ворот местной префектуры.


Префектура это типа администрация, которая принадлежит Министерству внутренних дел. Отвечает за выдачу разных документов, регистрацию ТС и выполняет всякие полезные функции. Фишки познавательные!


Возвращаемся к фермерам. Так вот, фермеры привезли с собой покрышки, бетон и шлакоблоки и принялись замуровывать ворота этой самой префектуры. Когда возведение стены было завершено, выяснилось, что материал еще остался и дабы добро не пропадало, было принято решение замуровать ворота перед департаментом управления территорий на бульваре Пейшанс в Ле-Мане. Сказано - сделано.


Вот вам результаты работы. В народе эту постройку окрестили «стеной гнева». Для антуража добавили к стене навоза и покрышек. Акция была направлена на то, чтобы «символически показать, что всё идет в стену». Так поэтически высказался представитель фермеров Максим.


Как чиновники выбирались из-за ворот, местные СМИ, к сожалению, не уточняют.

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Метки: Видео   Франция   бетон   префектура   протесты   фермеры   
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22  комментария
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499
Шэльмавье фон Шольценко 11 часов назад
Значит чтоб выполнить требования французких фермеров ,у прафительства Макарона денег нет..., а 3 миллиарда евров, для абсолютно чужих французам, людей на Украине вынь да положь.... хорошее дело.
Все правильно фермеры делают.
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2k
Shurovik 4 часа назад
Еще осталось только средства ПВО организовать - и верхушке Лягушатии придется начинать использовать остатки своих мозгов.
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806
Mil-ast 4 часа назад
В России назвали бы всё это несанкционированным митингом и разогнали все омоном. Это хорошо показывает где есть свобода, а где её нет
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5k
Losterdin 5 часов назад
этому педерастическому правительству во главе с главным [мат] на вас к сожалению наплевать
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11k
MPEG-8 6 часов назад
Пора гильотину собирать, а они всё в лего играются.
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10k
Trenzel2003 6 часов назад
Что то цветущий сад, все больше напоминает помойку.
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5k
Руслан 7 часов назад
У европейских фермеров времена реально тяжелые. Долгие годы они получали субсидии от государства, плюс дешевая электроэнергия. Чувствовали себя прекрасно, до поры до времени. И тут в одночасье лишились и того, и другого. А производство сельхоз и животноводческой продукции в Европах имеет очень много ограничений. Очень много норм, которые нужно соблюдать, чтобы произвести и поставить на европейский рынок ту же курятину, к примеру. И в отсутствии субсидий, фермеры реально в одночасье стали нищими (санкции ведь именно так работают, ха-ха)…Их продукция просто неконкурентна стала враз. Поэтому и польские фермеры так люто щемят хохлов и их продукцию, для европейских фермеров это реально вопрос выживания. Что же, за что боролись))) Голосовали за е@анатов ставленников США? Голосовали. Поддерживали санкции и хохлов? Поддерживали. Вот теперь жрите полной ложкой
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39k
albedo 10 часов назад
В "цветные революции" оказывается можно играть вдвоем.
Аве Терану.
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2k
Igor Grishaev 10 часов назад
Наивные.. теперь префекты на удалёнке будут работать.
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83
Аврашалом Маркович 10 часов назад
Интересно, кто спонсирует раскачивание французской бригантины? Известно же, что не могут простые люди вот так организоваться без указания сверху.
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8k
Alex 11 часов назад
Не стены надо делать, а мочить чиновников.
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13k
Sapsan 11 часов назад
Микрон напрашивается
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11k
BarOb 11 часов назад
Давай Максимка, развороши это гейское гнездо!
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3k
Бомбардир 11 часов назад
Все это интересно, но ведь раньше, чуть что и полиция, водометы, дубьё и слезоточка. А теперь все можно. Меня терзают смутные сомнения...
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26k
ЦСКА 11 часов назад
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16k
GROMOZEKA 12 часов назад
Правильно!
В «райском саду» как раз не хватает стен
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