Французские фермеры замуровали въезд в префектуру

По полям, по полям синий трактор едет к нам, он в прицепе всякое везет. Если быть точнее едет он не к нам, а французским фермерам, которые до сих пор продолжают кошмарить местные власти. Те же в свою очередь, собрались провести Сельскохозяйственную выставку, на которой выступить Макрон. Вот только сами фермеры и ключевые профсоюзы заявили, что участвовать в "больших дебатах" вовсе не намерены.





В доказательство своей позиции фермеры решили замуровать демонов. Ладно, не демонов, а чиновников, находящихся в здании префектуры Ла-Сарт. Более 100 тракторов в эту пятницу приехали в город Ле-Ман и устроили показательную акцию у ворот местной префектуры.



