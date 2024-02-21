В Польше пообещали разобраться с фермером, который попросил Путина навести порядок в Европе

Мужчина повесил плакат с обращением к ВВП на акции протеста - и поплатился.
В Польше фермеры продолжают бастовать, требуя закрыть польско-украинскую границу и прекратить поставки сельхозпродукции из Незалежной. Протестующие используют все доступные средства, чтобы достучаться до правительства, но ни один из плакатов и лозунгов не вызывал столь бурной реакции как обращение к В.Путину.
Фермер украсил свой трактор флагом СССР и большим баннером, в котором попросил президента РФ разобраться "с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".
На эту акцию обратила внимание МВД Польши. Как сообщают местные СМИ, министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский в соцсети Х (бывший Твиттер) заявил, что «полиция и прокуратура примут меры» против фермера, которого обвиняют в "нарушении закона и разжигании ненависти".
Интересно, что даже плакаты с гробом, символизирующим смерть сельского хозяйства в Польше, не воспринимались так негативно.
Сами польские фермеры сообщают, что не имеют ничего против Украины и её жителей, однако сельскохозяйственная продукция, которая приезжает в Польшу из Незалежной, плохого качества и более дешёвая. Однако её много, и с каждым днём становится всё больше. И эта политика государства разорительна для обычных фермеров, многие из которых находятся на грани банкротства.
Источник:
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Там нет цензуры и диктатуры - они нам говорили.
И че?
Есть там все - и колбаса из синтетики и цензура и диктатура дип стейта и закон "для всех, кроме своих".
Не верьте ИМ. Они врут
Ну и три раза ПОДЛОСТЬ.
Они тут на Мюнхенской конференции заявили, что они 30 пытались выстроить архитектуру безопасности совместно с Россией, но ничего не вышло. И так они вели себя всегда.