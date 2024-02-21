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В Польше пообещали разобраться с фермером, который попросил Путина навести порядок в Европе

В Польше пообещали разобраться с фермером, который попросил Путина навести порядок в Европе

Автор:
21 февраля 2024 08:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Польша   Путин   Украина   акция протеста   протест   фермеры   
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Мужчина повесил плакат с обращением к ВВП на акции протеста - и поплатился.

В Польше фермеры продолжают бастовать, требуя закрыть польско-украинскую границу и прекратить поставки сельхозпродукции из Незалежной. Протестующие используют все доступные средства, чтобы достучаться до правительства, но ни один из плакатов и лозунгов не вызывал столь бурной реакции как обращение к В.Путину.


Фермер украсил свой трактор флагом СССР и большим баннером, в котором попросил президента РФ разобраться "с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".


На эту акцию обратила внимание МВД Польши. Как сообщают местные СМИ, министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский в соцсети Х (бывший Твиттер) заявил, что «полиция и прокуратура примут меры» против фермера, которого обвиняют в "нарушении закона и разжигании ненависти".


Интересно, что даже плакаты с гробом, символизирующим смерть сельского хозяйства в Польше, не воспринимались так негативно.


Сами польские фермеры сообщают, что не имеют ничего против Украины и её жителей, однако сельскохозяйственная продукция, которая приезжает в Польшу из Незалежной, плохого качества и более дешёвая. Однако её много, и с каждым днём становится всё больше. И эта политика государства разорительна для обычных фермеров, многие из которых находятся на грани банкротства.

Источник:

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Метки: Видео   Польша   Путин   Украина   акция протеста   протест   фермеры   
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10  комментариев
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7k
klop 2 часа назад
Это как нужно довести поляка чтобы, он призвал Путина и повесил флаг СССР.
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9k
Александр Полчаса назад
В смысле разобраться? А как же свобода слова и демократия?
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33k
Ashabad 50 минут назад
Значит, там есть люди, которые не зазомбированы до идиотизма. А значит можно - и нужно! - проводить там агитационную работу. Это трудно, но это возможно.
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8k
Анатолий Час назад
Там закон и порядок говорили они.
Там нет цензуры и диктатуры - они нам говорили.
И че?
Есть там все - и колбаса из синтетики и цензура и диктатура дип стейта и закон "для всех, кроме своих".
Не верьте ИМ. Они врут
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7k
Alex 2 часа назад
Польша готовится к 4-му и последнему разделу.
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Так, эти суки европейские, типа борреля, гинекологини, и прочая шушера - как огня бояться Путина и Россию как таковую, понимают мрази, что народ устал от них и скоро может случиться взрыв....
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Польский народ просится в родную гавань!
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