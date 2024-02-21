В Польше пообещали разобраться с фермером, который попросил Путина навести порядок в Европе

В Польше фермеры продолжают бастовать, требуя закрыть польско-украинскую границу и прекратить поставки сельхозпродукции из Незалежной. Протестующие используют все доступные средства, чтобы достучаться до правительства, но ни один из плакатов и лозунгов не вызывал столь бурной реакции как обращение к В.Путину.

Фермер украсил свой трактор флагом СССР и большим баннером, в котором попросил президента РФ разобраться "с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".



