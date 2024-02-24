Моргенштерн* побил Хованского из-за фанатов

Ну как побил, так надавал тумаков за использование нецензурной брани.
Инцидент произошел во время концерта рэпера в Сербии, в какой-то момент приглашенный блогер Юрий Хованский в пьяненьком состоянии вышел на сцену и решил высказать свое мнение о чем-то невнятном, но недовольные зрители его перебили. После чего Хованский обматерил и без того немногочисленных фанатов Моргенштерна.
Особо впечатлительным просьба не смотреть, на видео присутствует ненормативная лексика.
Алишер, в попытке сохранить авторитет, решил героически налететь на не очень уверенно стоящего на ногах блогера. Завязалась потасовка, которую очень быстро разняли охранники, Хованского же под ручки вывели со сцены.
Тут тоже нецензурно выражаются.
Вот только сами зрители решили, что всё происходящее на сцене всего лишь постановка, так как эти два деятеля и раньше участвовали в фейковых конфликтах для поддержания имиджа бунтарей.
Моргенштерн* внесен в реестр иностранных агентов, ну а Хованского в 2021 году судили за оправдание терроризма, с 2022 года он живет в Сербии.
Источник:
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Это из серии «Рок против наркотиков» и «Пчёлы против мёда»
Или это хохлы?
Что один мудак, что второй.
Полностью согласен.
я на столько сторожил интернета что не просто помню почти 1 в 1 такую же историю когда Хованского лупанул ноойзМС, но помню и те времена когда он примерно так же скандалил с Илей Мэддисоном и Илья с Усачевым
это всё просто эпатаж для привлечения внимания, как вон Бритни Спирс которая никому не была нужна и все о ней забыли пока она с ножами не попрыгала
Да уж...)