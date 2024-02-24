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Моргенштерн* побил Хованского из-за фанатов

Моргенштерн* побил Хованского из-за фанатов

Автор:
24 февраля 2024 05:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   Видео   Хоанский   драка   знаменитости   сербия   шоу бизнес   
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Ну как побил, так надавал тумаков за использование нецензурной брани.

Инцидент произошел во время концерта рэпера в Сербии, в какой-то момент приглашенный блогер Юрий Хованский в пьяненьком состоянии вышел на сцену и решил высказать свое мнение о чем-то невнятном, но недовольные зрители его перебили. После чего Хованский обматерил и без того немногочисленных фанатов Моргенштерна.

Алишер, в попытке сохранить авторитет, решил героически налететь на не очень уверенно стоящего на ногах блогера. Завязалась потасовка, которую очень быстро разняли охранники, Хованского же под ручки вывели со сцены.

Вот только сами зрители решили, что всё происходящее на сцене всего лишь постановка, так как эти два деятеля и раньше участвовали в фейковых конфликтах для поддержания имиджа бунтарей.


Моргенштерн* внесен в реестр иностранных агентов, ну а Хованского в 2021 году судили за оправдание терроризма, с 2022 года он живет в Сербии.

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Метки: #моргенштерн   Видео   Хоанский   драка   знаменитости   сербия   шоу бизнес   
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29  комментариев
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8k
Колорад 15 часов назад
Как модеры пропускают такие посты? У нас же запрещена лгбт пропаганда!
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alex 3 часа назад
побил...когда охрана выбежала, 3.14дор лизунный
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7
Юрий 3 часа назад
Как только не выкручиваются, создавая хоть какой то, информационный повод о себе .
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15k
Vital Idol 4 часа назад
странно, что лошадь с мизулиной не участвуют...
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11k
Дмитрий 5 часов назад
Бл...! Кто эти люди и по чему о них целая тема? Это какие то герои России? Может хотя бы достойные люди? Или очередные 3.14....сы?
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7k
PARTY_zan 6 часов назад
Моргенштерн "надавал тумаков за использование нецензурной брани"???

Это из серии «Рок против наркотиков» и «Пчёлы против мёда»
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7k
Slowly 6 часов назад
а что за говно на эти концерты ходит В СЕРБИИ? Там что, какая-то наша... "диаспора" блть...
Или это хохлы?
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2k
Duke_kir 7 часов назад
Моргенштерн* побил Хованского из-за фанатовПосмотреть
Моргенштерн* побил Хованского из-за фанатов
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1k
FreelancerND 7 часов назад
[мат] жаба гадюку.
Что один мудак, что второй.
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10
Vincent Valentine 8 часов назад
Битва была ровна, сражались два говна.
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4k
Anners 8 часов назад
"...Вот только сами зрители решили, что всё происходящее на сцене всего лишь постановка, так как эти два деятеля и раньше участвовали в фейковых конфликтах для поддержания имиджа бунтарей".

Полностью согласен.
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379
Александр Мешков 8 часов назад
кто ето
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12k
Dmitry 9 часов назад
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11k
Juli 10 часов назад
особо впечатлительным просьба не смотреть: на видео есть 2 жамкающихся пидра.
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2k
Igor Grishaev 10 часов назад
Два дебила-это сила
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18k
Александр 10 часов назад
Новость в сообществе "звёзды и знаменитости" .... Просто два тупых обмылка пытаются через форточку влезть в новостную ленту.
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13k
Copycat 11 часов назад
Наконец на фишках что то интересное постят, а то кроме демотиваторов и подборок мемов заходить незачем, лайк подписка
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38k
koleos72 11 часов назад
Пи.дор пи.дору глаз не выклюет!
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13k
Copycat 11 часов назад
Да было конечно уже такое, фишка в том чор морг и хова уже мало кому нужны, а ща все ломанутся смотреть их сторисы, риелсы, и пр. продукты их жизнедеятельности что бы узнать про это

я на столько сторожил интернета что не просто помню почти 1 в 1 такую же историю когда Хованского лупанул ноойзМС, но помню и те времена когда он примерно так же скандалил с Илей Мэддисоном и Илья с Усачевым

это всё просто эпатаж для привлечения внимания, как вон Бритни Спирс которая никому не была нужна и все о ней забыли пока она с ножами не попрыгала
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10k
АСИСЯЙ 11 часов назад
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Клёст 12 часов назад
))Включил только чтобы посмотреть что за ,,стадион Олимпийский,, фанатов собрался на мероприятие.
Да уж...)
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