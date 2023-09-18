"На себя посмотри!": Инстасамка назвала девочек из подтанцовки колхозницами и разозлила поклонников

Дарья Зотеева родилась в Тобольске, родители девушки — предприниматели. Дарья купалась в любви и заботе до тех пор, пока в 2010 году отец Зотеевой не ушёл из семьи. После этого печального события Дарья с мамой и с сестрой переехала в Москву. В новой школе девочку не принял коллектив, началась травля. Столкнувшись с абьюзом, она поняла, что нужно становиться жестче.

В 2016 году Дарья создала страничку в социальных сетях и стала просто рассказывать о себе и своей жизни. После этого блогерша стала комментировать социально-значимые события под ником Президентша. Ещё спустя несколько месяцев Дарья взяла себе ник Instasamka.