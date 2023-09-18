FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7992 поста • 888 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"На себя посмотри!": Инстасамка назвала девочек из подтанцовки колхозницами и разозлила поклонников

"На себя посмотри!": Инстасамка назвала девочек из подтанцовки колхозницами и разозлила поклонников

Автор:
18 сентября 2023 13:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   жюри   знаменитости   инстасамка   интересное   фото   шоу бизнес   
2963
3
1

Дарья Зотеева теперь сидит в жюри молодёжного шоу и оценивает молодые таланты.

Инстасамка появилась в жюри шоу "Залетай в тренды", в рамках которого молодые люди показывают свои таланты. Подтанцовку одной из участниц Дарья назвала "колхозницами".

Твоя массовка — это твое лицо, и никаких колхозниц тут не должно быть.

Пользователи сети возмутились поведением блогерши.

Она себя видела со стороны, в колхозе лучше одеваются чем она!

А она себя к кому причисляет? К высшему свету?

Да кто она такая, чтобы других судить вообще?

Мы задались вопросом. И правда, кто такая эта Инстасамка, чтобы судить других людей? Чего она добилась в своей жизни? Как она пришла к своей популярности?

Дарья Зотеева родилась в Тобольске, родители девушки — предприниматели. Дарья купалась в любви и заботе до тех пор, пока в 2010 году отец Зотеевой не ушёл из семьи. После этого печального события Дарья с мамой и с сестрой переехала в Москву. В новой школе девочку не принял коллектив, началась травля. Столкнувшись с абьюзом, она поняла, что нужно становиться жестче.

В 2016 году Дарья создала страничку в социальных сетях и стала просто рассказывать о себе и своей жизни. После этого блогерша стала комментировать социально-значимые события под ником Президентша. Ещё спустя несколько месяцев Дарья взяла себе ник Instasamka.

Девушка стала вызывающе одеваться и создала образ скандальной вызывающей особы. Аккаунт в Instagram* начал приносить Зотеевой неплохой доход, популярность росла с каждым днем. Став знаменитой, Инстасамка начала петь. Собственно, вот и весь путь к успеху.


* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   жюри   знаменитости   инстасамка   интересное   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Александр 2 часа назад
Коровы всегда узнают колхозника издалека )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
25k
Slawa49 5 минут назад
кто вообще додумался пригласить это тупое и вульгарное существо в жюри!!!! от ее выходок и поведения блевать хочется, и почему эту [мат] еще на привлекли к УК.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 7 минут назад
С точки зрения сама дура - понятно.

Правда сменить колхозный образ тоже надо.
Хотя, возможно, бюджет у танцовщиц - мамина косметичка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vergüenza Ajena 9 минут назад
Откуда оно вообще в жюри взялось?
Кто-то реально будет адекватно воспринимать это убожество?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vergüenza Ajena 12 минут назад
Это у..ё..б....и...ще смеет кого-то оценивать и давать "советы"???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Shtoppi 15 минут назад
б_я! а она себя давно со стороны видела? сама и есть самый что ни на есть стремный колхоз во всей своей "красе" и то что она этого факта не замечает, может говорить о сильно запущенном нарциссическом расстройстве личности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Alex ASK Полчаса назад
Зачем каждый день ты пиаришь это гавно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Slonyash Полчаса назад
Страшная шо [мат]...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Krapiv Полчаса назад
"Пользователи сети возмутились поведением блогерши.
Она себя видела со стороны, в колхозе лучше одеваются чем она!
А она себя к кому причисляет? К высшему свету?
Да кто она такая, чтобы других судить вообще?"

Одна херня, что она, что возмущенные пользователи - для них "колхозница" звучит как оскорбление
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
972
Димыч Полчаса назад
Чем меньше из себя представляет человек, тем больше желчи и выИпонов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Serj81 36 минут назад
Сама Тобольская колхозница
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
grigorenko vladislav 37 минут назад
Колхозник с этим пугалом рядом срать не сядет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan 45 минут назад
"На себя посмотри!": Инстасамка назвала девочек из подтанцовки колхозницами и разозлила поклонниковПосмотреть
"На себя посмотри!": Инстасамка назвала девочек из подтанцовки колхозницами и разозлила поклонников
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
zloykoyot 47 минут назад
Всегда глядя на подобную плесень вспоминается поговорка моего деда, давно уже ушедшего в мир иной : Два дня как из лаптей вылезла, а кашляет уже по-дворянски. Я конечно все эти дебилошоу не смотрю. Поскольку они с большой долей вероятности плодят таких же инстасамок и прочее говно. Но плять, может пора уже взяться за все эти телеканалы в конце концов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Garpia121 51 минуту назад
Иногда отсутствие мозга реально видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
STRiX 51 минуту назад
Опять эту ш.м.а.р.у. тупоголовую тут постят, не надоело про эту блювоту писать? Или автор фанат этого поноса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Доктор Джонс 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Жирный бот Час назад
Была симпатичная девушка, и в такое уё%$ще себя привратила..

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Карандаш Час назад
Что это такое Зотеева? Откуда оно взялось? Почему мне это суют в ленту? Почему теперь я должен знать о "негре альбиносе"?
Мне кажется, что авторов тянущих сюда это дерьмо надо банить, спелых кукурузин, покемоних и прочих ковыряющихся в этом дерьме. Ну, до тошноты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
сеньор Леонсио Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
AlekZzz Час назад
Ебаонастрашная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 комментариев
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74113



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
Умер звезда сериала "Солдаты"
Умер звезда сериала "Солдаты"
Набирающие популярность в сообществах
Кулачные бойцы на Москва-реке в СССР
Кулачные бойцы на Москва-реке в СССР
А вдруг ты не знал
А вдруг ты не знал
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#дети#автомобили#автомир#машина#позитив#Италия#новости#Москва
#история#Юмор#подборка#ДТП#Прикол#Китай#сарказм#кино#улыбнуло#интересное
#животные#в мире#аварии#авто аварии#Россия#люди#интересно#мигранты#Реакция#инцидент
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор «Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции «Девственного ничего нет»: Киркоров показал своё лицо после пластической операции После драки в баре Петербурга на Григория Лепса завели уголовное дело и он вышел на сцену побитый После драки в баре Петербурга на Григория Лепса завели уголовное дело и он вышел на сцену побитый Певица Адель пообещала убить того, кто бросит в неё что-то во время концерта Певица Адель пообещала убить того, кто бросит в неё что-то во время концерта В попытках подлизаться к слушателям Инстасамка изменила слова песни, но всё равно провалилась В попытках подлизаться к слушателям Инстасамка изменила слова песни, но всё равно провалилась Анастасия Каменских поделилась обнажённым фото и поразмышляла о свободе Анастасия Каменских поделилась обнажённым фото и поразмышляла о свободе

На что жалуетесь?

Вернуться