"На себя посмотри!": Инстасамка назвала девочек из подтанцовки колхозницами и разозлила поклонников

Дарья Зотеева теперь сидит в жюри молодёжного шоу и оценивает молодые таланты.
Инстасамка появилась в жюри шоу "Залетай в тренды", в рамках которого молодые люди показывают свои таланты. Подтанцовку одной из участниц Дарья назвала "колхозницами".
Твоя массовка — это твое лицо, и никаких колхозниц тут не должно быть.
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Пользователи сети возмутились поведением блогерши.
Она себя видела со стороны, в колхозе лучше одеваются чем она!
А она себя к кому причисляет? К высшему свету?
Да кто она такая, чтобы других судить вообще?
Мы задались вопросом. И правда, кто такая эта Инстасамка, чтобы судить других людей? Чего она добилась в своей жизни? Как она пришла к своей популярности?
Дарья Зотеева родилась в Тобольске, родители девушки — предприниматели. Дарья купалась в любви и заботе до тех пор, пока в 2010 году отец Зотеевой не ушёл из семьи. После этого печального события Дарья с мамой и с сестрой переехала в Москву. В новой школе девочку не принял коллектив, началась травля. Столкнувшись с абьюзом, она поняла, что нужно становиться жестче.
В 2016 году Дарья создала страничку в социальных сетях и стала просто рассказывать о себе и своей жизни. После этого блогерша стала комментировать социально-значимые события под ником Президентша. Ещё спустя несколько месяцев Дарья взяла себе ник Instasamka.
Девушка стала вызывающе одеваться и создала образ скандальной вызывающей особы. Аккаунт в Instagram* начал приносить Зотеевой неплохой доход, популярность росла с каждым днем. Став знаменитой, Инстасамка начала петь. Собственно, вот и весь путь к успеху.
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Правда сменить колхозный образ тоже надо.
Хотя, возможно, бюджет у танцовщиц - мамина косметичка
Кто-то реально будет адекватно воспринимать это убожество?
Она себя видела со стороны, в колхозе лучше одеваются чем она!
А она себя к кому причисляет? К высшему свету?
Да кто она такая, чтобы других судить вообще?"
Одна херня, что она, что возмущенные пользователи - для них "колхозница" звучит как оскорбление