"Стадион, так стадион!": Моргенштерн* потребовал от Собчак интервью в публичном месте и без помощников

В ответ Ксения Собчак опубликовала дерзкий ролик с кучей матов. Она согласилась выступать без помощников, но с условием, что интервью пройдёт в прямом эфире в Дубае.

Я так тебя размажу, что ты захочешь пернуть Тимати не просто в трек, а в лицо, чем еще раз встретиться со мной. Ты будешь согласен записать дуэт с Денисом Майдановым, чтобы отмотать все назад. Но, малыш, будет уже поздно, - заявила Собчак.