"Стадион, так стадион!": Моргенштерн* потребовал от Собчак интервью в публичном месте и без помощников

В прошлом году Собчак уже брала интервью у Моргенштерна, но все остались недовольны. Алишер заметил, что все вопросы журналистке подсказывали помощники, и расценил это как неуважение. Собчак осталась недовольна нападками рэпера, а россиян возмутили слова Моргенштерна* про 9 мая.
Назревает ещё одно интервью. Перед этим интервью Моргенштерн* выдвинул Собчак условия - без помощников, без "уха" (динамик, который вставляется в ухо), в публичном месте. Собчак в свою очередь предложила стадион со зрителями. Моргенштерн* согласился, опубликовав на своей странице ролик.
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В ответ Ксения Собчак опубликовала дерзкий ролик с кучей матов. Она согласилась выступать без помощников, но с условием, что интервью пройдёт в прямом эфире в Дубае.
Я так тебя размажу, что ты захочешь пернуть Тимати не просто в трек, а в лицо, чем еще раз встретиться со мной. Ты будешь согласен записать дуэт с Денисом Майдановым, чтобы отмотать все назад. Но, малыш, будет уже поздно, - заявила Собчак.
Он сказал, что не понимает этого праздника и не понимает, зачем на него тратят столько денег.
Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются – не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем - порассуждал он на камеру.
*Алишер Моргенштерн включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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Сражались два говна