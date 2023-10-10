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"Стадион, так стадион!": Моргенштерн* потребовал от Собчак интервью в публичном месте и без помощников

"Стадион, так стадион!": Моргенштерн* потребовал от Собчак интервью в публичном месте и без помощников

Автор:
10 октября 2023 10:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   Видео   интересное   рэпер   собчак   фото   шоу бизнес   
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В прошлом году Собчак уже брала интервью у Моргенштерна, но все остались недовольны. Алишер заметил, что все вопросы журналистке подсказывали помощники, и расценил это как неуважение. Собчак осталась недовольна нападками рэпера, а россиян возмутили слова Моргенштерна* про 9 мая.

Назревает ещё одно интервью. Перед этим интервью Моргенштерн* выдвинул Собчак условия - без помощников, без "уха" (динамик, который вставляется в ухо), в публичном месте. Собчак в свою очередь предложила стадион со зрителями. Моргенштерн* согласился, опубликовав на своей странице ролик.

В ответ Ксения Собчак опубликовала дерзкий ролик с кучей матов. Она согласилась выступать без помощников, но с условием, что интервью пройдёт в прямом эфире в Дубае.

Я так тебя размажу, что ты захочешь пернуть Тимати не просто в трек, а в лицо, чем еще раз встретиться со мной. Ты будешь согласен записать дуэт с Денисом Майдановым, чтобы отмотать все назад. Но, малыш, будет уже поздно, - заявила Собчак.

Он сказал, что не понимает этого праздника и не понимает, зачем на него тратят столько денег.

Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются – не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем - порассуждал он на камеру.

*Алишер Моргенштерн включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник:

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Метки: #моргенштерн   Видео   интересное   рэпер   собчак   фото   шоу бизнес   
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10k
МихА Час назад
Два говна собачатся
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34k
Fat Lynx 2 минуты назад
Нукуй эту блевотину!
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48k
Максим Т. Полчаса назад
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32k
Teodor Час назад
Зачем нам вообще знать о перепалках этих образин..?
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28k
Lehoia Час назад
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580
thrashbox 2 часа назад
А можно на стадионе где-нибудь в Израиле и в ближайшее время ?
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10k
Игорь 2 часа назад
кусочек говна хочет дать "интервью" куску говна - зачем нам это знать?
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Борьба была равна
Сражались два говна
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