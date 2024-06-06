Если ты хорош в чём-то, никогда не делай это бесплатно

Карел Соучек был каскадером, который перелетел через Ниагарский водопад в бочке. После того как он выжил, он заказал аналогичный трюк, в котором его должны были сбросить с вершины Хьюстонского стадиона AstroDome в бассейн. Это падение привело к его гибели.