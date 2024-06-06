Если ты хорош в чём-то, никогда не делай это бесплатно

Золотые слова! И они в полной мере относятся к героям из нашего списка — прославленным спортсменам, отчаянным сорвиголовам и прочим живым манекенам для краш-тестов физических возможностей человека. Это тот случай, когда ты на работе регулярно получаешь тумаки и травмы, но делаешь на этом большие деньги.
Реджи Стрикленд — бывший боксер-профессионал, который провел 363 поединка, что чрезвычайно много по сравнению с большинством его современников. Он проиграл 276 из этих боев, став боксером с наибольшим количеством поражений в истории.
Джефф Харди известен как один из самых рискованных рестлеров в World Wrestling Federation/Entertainment. Он на многое готов пойти ради зрелищности, и за его плечами множество громких падений.
Трой Хуртубиз — канадский изобретатель, запатентовавший свой неразрушимый «Костюм Гризли». Он продемонстрировал его в ходе многочисленных испытаний, в ходе которых на него обрушивались сильнейшие удары. А еще он падал в этом костюме со скал, проверяя его на прочность.
Мик Фоули был рестлером WWE, известным своими рискованными действиями, в том числе тем, что сбрасывался вниз с вершины конструкции «Ад в клетке». За свою карьеру он получил множество травм и даже потерял часть уха.
Фрэнк «Пушечное ядро» Ричард был солдатом Первой мировой войны, который понял, что обладает способностью переносить физические испытания, намного превышающие возможности обычного человека. Он сделал карьеру, стреляя себе в живот пушечными ядрами.
Марти «Секретное оружие» Максорли — бывший «силовик» НХЛ с наибольшим количеством штрафных минут за все время среди всех игроков. Можно с уверенностью сказать, что этот парень умел не только бить, но и принимать удары.
Дэвид Блейн — далеко не первый фокусник в истории, сочетающий трюки и физическую опасность, но он сделал на этом неплохую карьеру. Он знаменит тем, что вывихнул плечо, упав с высоты на картонные коробки.
Телешоу «Чудаки» было специально создано для того, чтобы выяснить, кто из участников сможет выдержать самое гротескное испытание. Участники выполняли безумные трюки — одного даже укусила акула, и было даже испытание, в котором их кусала змея. Шоу было чрезвычайно успешным и продолжалось три сезона.
Карел Соучек был каскадером, который перелетел через Ниагарский водопад в бочке. После того как он выжил, он заказал аналогичный трюк, в котором его должны были сбросить с вершины Хьюстонского стадиона AstroDome в бассейн. Это падение привело к его гибели.
Терри Савчук был вратарем НХЛ в 50-60-е годы, когда вратари еще не были обязаны носить защитную маску. И Терри предпочитал играть без нее. Последствия такого решения были написаны у него на лице.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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