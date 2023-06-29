Человек, покоривший множество небоскребов без страховки и его последователи

Говорят, что тогдашний президент США Гровер Кливленд и прозвал его «человеческой мухой». О подражателях Гарри я расскажу чуть ниже, а пока поясню зачем он вообще это делал. Ну, слава и популярность - это понятно. Но дело ещё и в том, что его восхождения всегда собирали толпы зевак, а значит он мог им, между делом, прорекламировать какой-либо товар или услугу.

Как правило, он и последующие "люди-мухи" рекламировали банки, фильмы и, конечно же, страховые компании. Ну ещё бы!