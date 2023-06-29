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Человек, покоривший множество небоскребов без страховки и его последователи

Человек, покоривший множество небоскребов без страховки и его последователи

Автор:
29 июня 2023 07:52
Метки: в мире   интересно   история   люди   экстремалы   экстрим   
663
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Гарри Гардинер - первый человек покорявший небоскребы без страховки. Мужчину и многих его последователей называли "людьми-мухами".

Как сейчас говорят, его "фишка" была в том, что он умел лазить без какой-либо страховки в самой обычной одежде по вертикальным стенам высотных зданий, которые уже начали активно строиться в США. На фотографии ниже он висит на одной руке на 24-ом этаже бродвейского отеля.

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Гарри начал промышлять этим занятием в 1905 году и за свою действительно головокружительную карьеру успешно "покорил" более 700 зданий в Европе и Северной Америке. В интервью газете Muscle Builder он говорил так:

«Сто двадцать человек, подражающих мне, погибли. Отрепетировать заранее своё выступление просто невозможно. Каждое новое здание - это новая неизвестная задача. Если не угадаешь правильный ответ, смерть будет ждать тебя внизу».


Говорят, что тогдашний президент США Гровер Кливленд и прозвал его «человеческой мухой». О подражателях Гарри я расскажу чуть ниже, а пока поясню зачем он вообще это делал. Ну, слава и популярность - это понятно. Но дело ещё и в том, что его восхождения всегда собирали толпы зевак, а значит он мог им, между делом, прорекламировать какой-либо товар или услугу.

Как правило, он и последующие "люди-мухи" рекламировали банки, фильмы и, конечно же, страховые компании. Ну ещё бы!

Просто как пример. 11 ноября 1918 года Гардинер забрался на здание Bank of Hamilton, чтобы отпраздновать окончание Первой мировой войны. Поднимаясь по стене здания, мужчина, которому тогда уже стукнуло 47 лет, просунул голову в открытое окно, подписал страховой полис, а также приобрёл облигацию на 1000 долларов. Представляете, какое внимание получил потом Банк Гамильтона, если внизу это наблюдала вот такая толпа:

А кульминацией его карьеры стал сентябрь 1916 года в Детройте, когда более 150 тысяч горожан пришли посмотреть на то, как он взберëтся на 14-этажное здание Majestic Building.

Как уже было сказано выше, успех Гардинера на этом поприще породил целый рой, простите за каламбур, "человеческих мух". И чтобы обойти своего вдохновителя и привлечь внимание к своей персоне, им приходилось заходить ещё дальше. Например, на фото ниже некий Джон Рейнольдс балансирует на стульях на самом краю крыши:

А это уже более поздний последователь по имени Джордж Уиллиг в мае 1977 года взбирается на 110-этажную Южную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке:

В то время это было третье по величине здание в мире. Правда, у Джорджа уже была кое-какая страховка, а на самом верху его уже ждала полиция, чтобы арестовать. К тому времени, такая "самодеятельность" уже давно была под запретом.

Когда в США приняли этот закон, наш главный герой Гарри Гардинер переехал в Европу, где продолжил выступать в этом жанре вплоть до 1926 года. После чего внезапно пропал. Позже говорили, что человек, соответствующий его описанию, был найден без признаков жизни у подножия Эйфелевой башни в Париже в 1933 году. Но доподлинно неизвестно, был ли это на самом деле сам Гарри "Человек-муха" или некий незадачливый турист.

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Метки: в мире   интересно   история   люди   экстремалы   экстрим   
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