30 рискованных снимков, сделанных на большой высоте

Представляем вам коллекцию самых ярких и запоминающихся фотографий со всего Интернета, на которых любители экстрима достигают впечатляющих высот. Для обычных людей такие приключения кажутся серьёзной опасностью, не говоря уже о тех людях, кто страдает акрофобией. Это хорошая возможность подняться наверх и взглянуть вниз, не подвергая себя риску.