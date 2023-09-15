30 рискованных снимков, сделанных на большой высоте

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Представляем вам коллекцию самых ярких и запоминающихся фотографий со всего Интернета, на которых любители экстрима достигают впечатляющих высот. Для обычных людей такие приключения кажутся серьёзной опасностью, не говоря уже о тех людях, кто страдает акрофобией. Это хорошая возможность подняться наверх и взглянуть вниз, не подвергая себя риску.
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12. В Бразилии есть жилой дом с пристроенной снаружи винтовой пожарной лестницей на 40 этажей. Что пугает вас больше? Пожар или падение с высоты?
22. «Я занимаюсь боулдерингом, скалолазанием по валунам, но тренируюсь в помещении. Это первое восхождение на открытом воздухе»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: акрофобия боязнь высоты и такое бывает на высоте опасные селфи страх высоты экстремалы экстрим
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