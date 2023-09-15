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30 рискованных снимков, сделанных на большой высоте

30 рискованных снимков, сделанных на большой высоте

Автор:
15 сентября 2023 13:32
Сообщество : Картинка дня
Метки: акрофобия   боязнь высоты   и такое бывает   на высоте   опасные селфи   страх высоты   экстремалы   экстрим   
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Представляем вам коллекцию самых ярких и запоминающихся фотографий со всего Интернета, на которых любители экстрима достигают впечатляющих высот. Для обычных людей такие приключения кажутся серьёзной опасностью, не говоря уже о тех людях, кто страдает акрофобией. Это хорошая возможность подняться наверх и взглянуть вниз, не подвергая себя риску.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: акрофобия   боязнь высоты   и такое бывает   на высоте   опасные селфи   страх высоты   экстремалы   экстрим   
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