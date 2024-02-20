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МакSим и медведь. Певицу раскритиковали за фотосессию с медведем

МакSим и медведь. Певицу раскритиковали за фотосессию с медведем

Автор:
20 февраля 2024 00:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Медведь   Медведь Степан   Фотографии   зубы   максим   певица   фотосессия   
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40-летняя певица в конце января стала героиней захватывающей фотосессии. Ей понравилось, а вот пользователям соцсетей не очень. Сообщество решило, что бедному животному специально удалили зубы ради красивых фоточек. Сама певица уверяет, что зубы у мишки выпали от старости.

Певица МакSим (Марина Абросимова) ответила на своей странице в запрещеннограме на обвинения в жестоком обращении с животными после недавней фотосессии с медведем:

Мишка старенький, у него выпали зубы. Никто ничего ему не удалял!

Ранее МакSим приняла участие в фотосессии с медведем на фоне зимнего пейзажа. Звезда позировала в легкой ажурной тунике и воздушной бальной юбке на фоне сугробов. В качестве локации был выбран живописный лес в Подмосковье, недалеко от базы, где обитает прирученный людьми мишка. Мишку зовут Степан, ему 28 лет и почти всю жизнь он провёл в окружении людей.

Медведь участвует в фотосессиях и даже снимается в кинопроектах. Максимова познакомилась с ним еще пять лет назад во время съемок клипа.

Уже тогда она задумала фотопроект с мишкой и вот наконец нашла для него время.

Подружились с мишкой Степой на съемках клипа "Мои секреты" в 2018 году, и наконец-то снова повидались! Он всё такой же мощный, сильный, добрый и пахнет лесом. Никаких подвохов, только честность, чистота в глазах и любовь к жизни и людям. После таких встреч я становлюсь лучше

, — сообщила МакSим.

«Красиво. Но жаль медведей, которым удаляют зубы ради таких фото», «Фото шикарные, но удаление зубов — ту мач», «Бедный медведь, лишили зубов», «Не могу, медведя жалко», «Зачем? Простите, я такого не понимаю», — накидали своих возмущений Абросимовой в комментарии к посту пользователи соцсети.

Впрочем, нашлись и те, кому всё понравилось:

«Какая вы смелая», «Отличный повод порадовать твоих критиков и вызвать бурю негодования и зависти», «Фотографии шикарные, но, конечно, опасно очень. Медведи непредсказуемы», «Шикарная», «Какая нежная съемка», «Волшебство», «Ты невероятно очаровательна, столько женской красоты, грации и нежности в тебе», «Самая лучшая фотосессия с мишкой».

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Метки: Медведь   Медведь Степан   Фотографии   зубы   максим   певица   фотосессия   
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5  комментариев
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Кондратий Собакин Час назад
Мишка очень известен. Он вырос среди людей. Очень добрый и ласковый. И очень старый по медвежьим меркам. А зубов у него нет по естественныи причинам - от старости.
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208
Дмитрий Час назад
поверьте, - медведи имеют хорошую память, и если мишке удалят зубы и ему в лапки попадёт человек - он порвёт или просто раздавит, для него это одно неловкое движение. этот медведь просто любит жратву и условия, он сдался людям
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35
Delhana Час назад
1. Животные - просто возобновляемый ресурс, к ресурсам следует относится бережно, чтобы они возобновлялись.
2. Жизнь животного в неволе всегда дольше чем в природе, при условии правильного содержания. Нет ничего жестче и страшнее, чем внутривидовая борьба, хоть и сама по себе борьба за выживание нихера не сахар.
3. Более 50% живых организмов на этом шарике - паразиты, да те самые, что жрут "хозяина", и отравляют его отходами своей жизнедеятельности. Добро пожаловать в дикую свободную природу.
Выводы:
1. Этому конкретному медведю повезло, насрать кто там с ним фотографировался, чисто жесткое выживание и мучительная смерть при малейшей слабости ему не грозят.
2. Ни одна грязная дегенеративная ублюдочная скотоумная зоошизоидная падаль нихрена не отправляется в дикую природу, не заводит на себе и в себе сотни колоний "маленьких друзей", чисто чтобы поддерживать видовое разнообразие. Нет, лицемерные мертвоголовые высерыши "чисто зощищаяют животных" в интернетах.
3. Развитие цифровых технологий и их доступность дали реальную возможность чего-то заявлять скудоумным отбросам, типа зоошизы, экошизы, и прочей извращенной педерастической падали.
Таким образом технический прогресс стал катализатором деградации, и вот этот эффект действительно очень интересен и занимателен, чисто как парадокс наблюдаемый в данный момент времени.
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161
Ffffff Ffffffffff 2 часа назад
Ради таких фотосессий животных накачивают разными препаратами, чтобы они сидели спокойно. Это не нормально.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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