МакSим и медведь. Певицу раскритиковали за фотосессию с медведем

Ранее МакSим приняла участие в фотосессии с медведем на фоне зимнего пейзажа. Звезда позировала в легкой ажурной тунике и воздушной бальной юбке на фоне сугробов. В качестве локации был выбран живописный лес в Подмосковье, недалеко от базы, где обитает прирученный людьми мишка. Мишку зовут Степан, ему 28 лет и почти всю жизнь он провёл в окружении людей.