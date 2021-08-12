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МакSим вышла на связь и опубликовала фотографию из клиники

МакSим вышла на связь и опубликовала фотографию из клиники (3 фото)

Автор:
12 августа 2021 11:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   ynews   здоровые   кома   максим   певица   фото   
2685
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Певице МакSим с каждым днём становится всё лучше. Она уже смотрит телевизор, передвигается по клинике и была переведена из реанимации в обычную палату.

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Метки: Instagram   ynews   здоровые   кома   максим   певица   фото   
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21  комментарий
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2k
Ivan 2 часа назад
Бестолково, но все равно приятнее читать про то, что она оклималась, чем про шпагат волочковой, истерику бузовой или новое перо в жопе киркорова!
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28k
LEPA Минуту назад
Таки,уже можно спать спокойно или что?
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2k
Frank Borman 15 минут назад
Пиар сделан, реклама пошла в массы, теперь можно и выздоравливать.
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8k
djinn 17 минут назад
а почему волонтер Лёня без очков? почему капюшон снят?
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9k
K7OO 46 минут назад
Честно говоря, понятия не имею, как она поет. Но, в отличие от многих своих коллег, она не лезет в глаза, как назойливая муха, не выбешивает всех тупостью и просто занимается своим делом. Поэтому искренне желаю ей скорейшего выздоровления. Подозреваю, что такая же позиция у очень многих людей. Может поэтому она и выкарабкалась? Все-таки энергетика - тонкая и мало изученная штука, мало ли..)
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2k
Алекс Час назад
Кто это?
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31k
Korolev 2 часа назад
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56k
pynh 2 часа назад
А я вот недавно слопал доширак с дешевым сырком из пятерочки и планирую сходить посрать. Можно фото не буду делать?
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