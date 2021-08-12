МакSим вышла на связь и опубликовала фотографию из клиники

В посте Марина заметила, что о выступлениях не может быть и речи. Сейчас она хочет встретиться с родными прийти в себя. Позже Марина в сторис опубликовала фото, на котором оказался волонтер Леонид Краснер. Молодой человек оставил бизнес и стал волонтером в «красной зоне».

«Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным!» — отметила МакSим с благодарностью.