МакSим вышла на связь и опубликовала фотографию из клиники

Певице МакSим с каждым днём становится всё лучше. Она уже смотрит телевизор, передвигается по клинике и была переведена из реанимации в обычную палату.
Два дня назад Марина Максимова обратилась к своим подписчикам в Instagram, впервые за два месяца. В посте певица поблагодарила врачей и весь персонал столичной клиники № 52. Марина рассказала, что пока лежала в коме, не заметила, как летит время.
В посте Марина заметила, что о выступлениях не может быть и речи. Сейчас она хочет встретиться с родными прийти в себя. Позже Марина в сторис опубликовала фото, на котором оказался волонтер Леонид Краснер. Молодой человек оставил бизнес и стал волонтером в «красной зоне».
«Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным!» — отметила МакSим с благодарностью.
Пока неизвестно, когда Марина поедет домой. Сейчас её ждёт долгий период восстановления, который она планирует провести вместе с семьёй.
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Это же уровень тик-тока! Запили видос про дефекацию... Вангую кучу лайков и подписчиков