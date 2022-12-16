Ветеринары впервые прооперировали позвоночник медведю

Манго нуждался в срочной помощи. Для спасения собралось несколько команд ветеринаров и хирургов, которые осматривали его и принимали решения по лечению. Рентген выявил, что у мишки смещён позвоночный диск, из-за чего его спинной мозг оказался повреждён. Это повреждение и вызвало потерю подвижности задних лап. Обычно в таких случаях животных усыпляют, но врачи решили делать всё возможное, чтобы спасти Манго.