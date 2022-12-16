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Ветеринары впервые прооперировали позвоночник медведю

Ветеринары впервые прооперировали позвоночник медведю

Автор:
16 декабря 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: ветеринары   дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   медведи   медведь   операции   фото   фотографии   
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Израильские ветеринары сделали уникальную операцию на позвоночник медведю по кличке Манго. У того внезапно отказали задние лапы, и рентген выявил повреждение позвоночных дисков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ветеринары   дикие животные   животные   истории спасения   история спасения   медведи   медведь   операции   фото   фотографии   
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