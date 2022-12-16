Ветеринары впервые прооперировали позвоночник медведю

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Израильские ветеринары сделали уникальную операцию на позвоночник медведю по кличке Манго. У того внезапно отказали задние лапы, и рентген выявил повреждение позвоночных дисков.
Сирийский бурый медведь по кличке Манго - обитатель зоопарка в Израиле. Однажды смотрители заметили, что с ним происходит что-то неладное. 19-летний мишка не мог нормально наступать на задние лапы, и они как будто стали ослабевать. За ним начали внимательно наблюдать, и к сожалению, буквально через двое суток у мишки совсем отказали задние лапы.
Манго нуждался в срочной помощи. Для спасения собралось несколько команд ветеринаров и хирургов, которые осматривали его и принимали решения по лечению. Рентген выявил, что у мишки смещён позвоночный диск, из-за чего его спинной мозг оказался повреждён. Это повреждение и вызвало потерю подвижности задних лап. Обычно в таких случаях животных усыпляют, но врачи решили делать всё возможное, чтобы спасти Манго.
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Было решено провести медведю уникальную операцию по восстановлению позвоночного диска. Ранее специалисты из команды проводили такие только для собак и небольших животных, а операция на позвоночник 250-килограммового медведя включала множество рисков.
Операцию провели в Зоологическом центре Ramat Gan Zoological Center в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива. Врачам пришлось переоборудовать операционную под такого большого пациента, но подготовка и сама операция, несмотря на все риски, прошли успешно. Как сообщается, ветеринарам удалось восстановить диск медведя, и они до сих пор наблюдают за его состоянием.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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