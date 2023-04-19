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Войтек: медведь, который стал героем Второй мировой

Войтек: медведь, который стал героем Второй мировой

Автор:
19 апреля 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Прошлое   Фотографии   винтаж   военное   вторая мировая война   животные   медведи   медведь   солдаты   фото   
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Бывают истории, которые сначала кажутся выдумкой, а затем надолго остаются в памяти. История медведя по кличке Войтек, который стал героем во время Второй мировой войны — как раз такая. Этот бурый мишка воевал вместе с поляками против нацистов, и стал талисманом солдат.

В 1942 году мальчик из Хамадана, Иран, наткнулся на убитую охотниками медведицу, у которой остался маленький медвежонок. Мальчик решил его забрать, а потом продал одному польскому офицеру - в обмен на немного денег, а также шоколад, несколько банок консервов, и швейцарский карманный нож. Польские солдаты дали мишке кличку - Войтек, и начали за ним ухаживать. Мишку кормили его сгущенным молоком, фруктами, мармеладом, мёдом и сиропом. Он даже пил пиво, и его научили курить сигареты. Через некоторое время медвежонок стал своеобразным талисманом 22-й роты артиллерийского снабжения - Войтека даже зачислили в её состав.

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Позже корпус перебросили из Ирана в Палестину, после этого - в Северную Африку, а затем в Италию. Всё это время медведь-талисман оставался с солдатами, а они воспринимали его как верного боевого товарища. Иногда солдаты устраивали с медведем борьбу, и при этом Войтек никогда не причинял им вреда. Он был очень чутким, миролюбивым и послушным, будто отчётливо понимая, когда нужно остановиться - даже несмотря на то, что на тот момент он был уже крупным медведем. Кроме того, Войтека научили отдавать честь старшим по званию наравне с солдатами. А ещё - Войтек не любил одиночество, и всегда спал с кем-то из солдат в одной палатке.

Войтек обрёл большую известность среди военных и гражданских лиц из всех ближних частей. Когда солдаты проезжали по городам и брали медведя с собой, он сидел на пассажирском сиденье военной машины с дробовиком - а местные только и успевали удивляться. Вскоре возникла проблема - Войтек не мог попасть на британский военно-транспортный корабль на пути в Италию, потому что на нём были запрещены животные. Но чтобы Войтек получил эту возможность, солдаты договорились с командирами, и медведя официально призвали в польскую армию и зачислили в состав 22-й роты снабжения артиллерии II корпуса.

Затем прошло знаковое сражение при Монте-Кассино в Италии. В этом сражении Войтек показал себя бравым солдатом и помощником - он помогал солдатам разгружать ящики со снарядами с грузовиков. Крупный медведь мог легко донести до линии фронта несколько ящиков с боеприпасами. В итоге крепость захватили - конечно, не без помощи Войтека. В знак благодарности 22-я рота выбрала себе новую эмблему - силуэт медведя со снарядом в лапах. Это изображение стало символом роты, и позже было изображено на всех её транспортных средствах.

После войны Войтека перевезли в Эдинбургский зоопарк в Шотландии. Там он стал настоящей достопримечательностью, и привлекал множество посетителей. Иногда к нему приезжали ветераны-поляки, оставшиеся в Великобритании. По их рассказам, Войтек, который в зоопарке начал страдать от болезней костей, при виде их тут же оживлялся, становился активным и весёлым. Они без страха проходили к нему в вольер, общались и даже "угощали" сигаретами.

Войтек стал "героем" Второй мировой и настоящей легендой во многих уголках мира. Его статуи есть в Польше, Эдинбурге, Имперском военном музее в Лондоне, а также в Канадском военном музее. Медведь ушёл из жизни в 1963 году, в возрасте 22 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Фотографии   винтаж   военное   вторая мировая война   животные   медведи   медведь   солдаты   фото   
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1  комментарий
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Ивлар 23 минуты назад
В игре "Айрон Харвест". так же есть этот персонаж. Хоть там и про параллельную реальность. но пасхалка имеется))
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