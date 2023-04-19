Войтек: медведь, который стал героем Второй мировой

Позже корпус перебросили из Ирана в Палестину, после этого - в Северную Африку, а затем в Италию. Всё это время медведь-талисман оставался с солдатами, а они воспринимали его как верного боевого товарища. Иногда солдаты устраивали с медведем борьбу, и при этом Войтек никогда не причинял им вреда. Он был очень чутким, миролюбивым и послушным, будто отчётливо понимая, когда нужно остановиться - даже несмотря на то, что на тот момент он был уже крупным медведем. Кроме того, Войтека научили отдавать честь старшим по званию наравне с солдатами. А ещё - Войтек не любил одиночество, и всегда спал с кем-то из солдат в одной палатке.