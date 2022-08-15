Уникальные фото о людях и фактах

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Последнее время удивить чем-то довольно-таки сложно. Кажется, что мы уже всё видели, а планета практически полностью изучена.
Время сохраняется, благодаря фото. Культурные события, императоры, люди, которые являются отражением того времени, когда нас ещё и в проекте не было.
Ради красоты
Вот такой вот салон красоты в 1941 году. Для улучшения цвета лица на голову надо было надеть шлем-чепец, к которому крепили шланг. Внутри чепца, благодаря низкому давлению, создавался вакуум, который должен был улучшить цвет лица и сделать щёки румяными. Но такой вот прибор долго не просуществовал.
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Стой! Кто идет?
Это фото 1924 года. Солдат российской империи тепло одет, а его лицо спрятано в противогазе. Считается, что его обнаружили власти Польши в крепости Осовец, которая когда-то была оборонительным сооружением русских. Будто бы, когда они отступали, засыпали подземные склады, где хранились продовольствие и амуниция. И вот, после того, как Осовец стал принадлежностью Польши польские офицеры зашли в подвалы, откуда вдруг раздалась фраза "Стой! Кто идёт?!". Это был часовой, охранявший склад. Ему можно было оставить пост, только с разрешения начальства или же самого государя. Но поляки объяснили солдату, что крепость, которую он так ревностно охраняет, теперь принадлежит Польше, а государства, которому он служит, уже девять лет как нет. Часовой так привык жить в темноте, что при появлении на солнечный свет, у него возникли проблемы с глазами. Вскоре солдата передали советским властям.
Занятия пожарных
Вот так проходят занятия у пожарных. Здесь видно как пожарные справляются с тем, что человек потерял сознание. Его кладут на реанимационный "стол" Евы Райли лицом вниз, потом пристёгивают всё туловище и опускают так, чтобы ноги пострадавшего оказались наверху, а лицо внизу. И, разумеется, метод тряски. Вот такие учения проходили лондонские пожарные в мае 1936 года.
Амелия Эрхарт
Это великая женщина - Амелия Эрхарт, которая, можно сказать, "открыла" небо для женщин. Эрхарт первая пересекла Атлантический океан будучи пилотом, за что получила Крест Лётных Заслуг. А ещё она написала и издала ряд книг о своих воздушных путешествиях. Позже Амелия стала первым Президентом организации "Девяносто девять", которая как раз сплотила женщин-пилотов.
Фокусник
Секрет трюка Роберта Харбина, выполненный в 1956 году, так до сих пор и остался загадкой. "Моделью" стала девушка, которая отдыхала на пляже, которую фокусник "поднял" над землёй примерно на 80 см. Подруга девушки была шокирована увиденным. Кто-то считает, что этот трюк был сделан благодаря зеркальной платформе или же какой-то другой, подобранной под цвет фона. Под туловищем девушки можно увидеть что-то тёмное, которое можно назвать частью платформы.
Королевский закон
Вроде бы обычное фото - сидит ребёнок и даже сразу не поймешь - мальчик это или девочка. А это, между прочим, неприкосновенная особа. В определённых странах были люди, которых охранял закон, который гласил, что их нельзя трогать. Такой вот личностью была королева Сиама. И из-за этого странного закона она скончалась, когда ей было 19 лет. Как-то раз Сунандха Кумариратана путешествовала с дочерью в лодке, которая внезапно перевернулась. Масса людей была вокруг, которые могли в любую секунду спасти королевскую семью, но они все боялись смертной казни за прикосновение к королеве и её дочери.
София Ионеску
Эта фотография казалось бы обычной женщины по-настоящему легендарна. Это же первый в мире нейрохирург София Ионеску. И не только среди женщин, но и среди мужчин тоже. Румынка София решила остановить свой выбор на медицине, после того, как с одним из её школьных друзей случился несчастный случай. И как только девушка получила диплом о медицинском образовании, то сразу же стала работать хирургом. Это совпало с началом Второй мировой войны. Всех мужчин забрали на фронт, а молодой хирург остался практически единственным специалистом в больнице. София оперировала даже во время бомбёжек, ей приходилось ампутировать руки и ноги, а совсем скоро она стала ювелирно проводить операции на головном мозге. Ионеску начала свою работу в клинике №9 Бухареста и работала там до самого конца. Самой известной пациенткой Ионеску стала любимая жена шейха Абу-Даби, когда той в 1970 году понадобилась операция. По законам ислама мужчина-хирург не мог оперировать жену шейха и вот тогда София Ионеску провела операцию, за которую шейх её щедро отблагодарил. Но женщина решила, что эти деньги она отправит на благотворительность.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь Прошлое интересное история люди фото фотографии
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Нет.
Во-первых, это фото января 1916г.
Во-вторых, гарнизон Осовца не мог быть укомплектован противогазами по той простой причине, что противогаз Зелинского-Кумманта (на фото солдат именно в нём) начал поступать в войска только в 1917-ом году. На момент осады Осовца Зелинский только сделал доклад об адсорбционных свойствах активированного угля, никакого противогаза не было в помине, пока Куммант не изобрёл маску для него.
В-третьих, место обнаружения "бессменного часового", мягко говоря, достоверно (как и сама история с ним) неизвестно - в варшавских газетах 1924-25гг указывался Брест, в советских того же времени - Осовец, позже - Ивангород, и даже Каунас и Вильно. И не надо забывать, что после ПМВ был просто шквал завиральных и фантастических историй от "очевидцев", со временем, разумеется, приобретшими статус "так и было!". Аккуратней надо.