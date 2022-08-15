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Уникальные фото о людях и фактах

Уникальные фото о людях и фактах

Автор:
15 августа 2022 20:18
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Прошлое   интересное   история   люди   фото   фотографии   
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Последнее время удивить чем-то довольно-таки сложно. Кажется, что мы уже всё видели, а планета практически полностью изучена.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Прошлое   интересное   история   люди   фото   фотографии   
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3  комментария
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Thomsen Час назад
< Это фото 1924 года. Солдат российской империи тепло одет, а его лицо спрятано в противогазе. Считается, что его обнаружили власти Польши в крепости Осовец >

Нет.
Во-первых, это фото января 1916г.
Во-вторых, гарнизон Осовца не мог быть укомплектован противогазами по той простой причине, что противогаз Зелинского-Кумманта (на фото солдат именно в нём) начал поступать в войска только в 1917-ом году. На момент осады Осовца Зелинский только сделал доклад об адсорбционных свойствах активированного угля, никакого противогаза не было в помине, пока Куммант не изобрёл маску для него.
В-третьих, место обнаружения "бессменного часового", мягко говоря, достоверно (как и сама история с ним) неизвестно - в варшавских газетах 1924-25гг указывался Брест, в советских того же времени - Осовец, позже - Ивангород, и даже Каунас и Вильно. И не надо забывать, что после ПМВ был просто шквал завиральных и фантастических историй от "очевидцев", со временем, разумеется, приобретшими статус "так и было!". Аккуратней надо.
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396
Rom 2 часа назад
Какой фокус неожиданный.... конечно, там видно платформу под задницей. А вообще т он может мог ее еще на чем нить там поднять )
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