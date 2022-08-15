Уникальные фото о людях и фактах

Эта фотография казалось бы обычной женщины по-настоящему легендарна. Это же первый в мире нейрохирург София Ионеску. И не только среди женщин, но и среди мужчин тоже. Румынка София решила остановить свой выбор на медицине, после того, как с одним из её школьных друзей случился несчастный случай. И как только девушка получила диплом о медицинском образовании, то сразу же стала работать хирургом. Это совпало с началом Второй мировой войны. Всех мужчин забрали на фронт, а молодой хирург остался практически единственным специалистом в больнице. София оперировала даже во время бомбёжек, ей приходилось ампутировать руки и ноги, а совсем скоро она стала ювелирно проводить операции на головном мозге. Ионеску начала свою работу в клинике №9 Бухареста и работала там до самого конца. Самой известной пациенткой Ионеску стала любимая жена шейха Абу-Даби, когда той в 1970 году понадобилась операция. По законам ислама мужчина-хирург не мог оперировать жену шейха и вот тогда София Ионеску провела операцию, за которую шейх её щедро отблагодарил. Но женщина решила, что эти деньги она отправит на благотворительность.