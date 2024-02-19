"Не игрушка": на границе России задержали женщину с сотнями эмбрионов в чемодане

На каждом было написано "не игрушка".
На таможне в Ленинградской области задержали женщину, которая следовала из Эстонии. В багаже у дамы нашли несколько сотен пластиковых эмбрионов. Интересно, что на каждом была надпись "Не игрушка!".
Сначала сотрудники таможни увидели эмбрионы, когда просвечивали багаж. Сначала они не поверили, но когда открыли чемодан, то увидели два пакета с пластиковыми эмбрионами, которые были изготовлены в Германии. Женщина, у которой не было гражданства, постоянно проживает в Эстонии. Она рассказала, что везёт пакеты по просьбе третьих лиц.
Кингисеппские таможенники в пункте пропуска «Ивангород» обнаружили необычный груз — 200 моделей эмбриона человека. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров), — сообщили в таможенной службе.
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