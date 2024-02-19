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"Не игрушка": на границе России задержали женщину с сотнями эмбрионов в чемодане

"Не игрушка": на границе России задержали женщину с сотнями эмбрионов в чемодане

Автор:
19 февраля 2024 18:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Эстония   закон   находка   не игрушка   таможня   эмбрионы   
2328
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На каждом было написано "не игрушка".

На таможне в Ленинградской области задержали женщину, которая следовала из Эстонии. В багаже у дамы нашли несколько сотен пластиковых эмбрионов. Интересно, что на каждом была надпись "Не игрушка!".

Сначала сотрудники таможни увидели эмбрионы, когда просвечивали багаж. Сначала они не поверили, но когда открыли чемодан, то увидели два пакета с пластиковыми эмбрионами, которые были изготовлены в Германии. Женщина, у которой не было гражданства, постоянно проживает в Эстонии. Она рассказала, что везёт пакеты по просьбе третьих лиц.

Кингисеппские таможенники в пункте пропуска «Ивангород» обнаружили необычный груз — 200 моделей эмбриона человека. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров), — сообщили в таможенной службе.

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Метки: Россия   Эстония   закон   находка   не игрушка   таможня   эмбрионы   
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9  комментариев
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830
Шурман Час назад
Кстати этим перевозчикам сейчас на руку такое везти . Всплывают эти игрушки где то на Украине после ответного обстрела и появляются кучи дамочек типа в крови животы и тд и в ручках держат по вот такой игрушке и на камеру в слезах орут что Русские солдаты им вспарывали животы .
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830
Шурман 24 минуты назад
Кстати а в Нарве разве пункт не закрыли или все еще пешком пропускают ? . Если еще пропускают то тогда буду в гостях в России на майские .
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492
iskra Час назад
Будут вручать желающим сделать аборт. Пинетки оказались неэффективными..
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7k
Михаил Час назад
Эти "не игрушки" потом всплывали бы в виде "брошенных россиянками недоношенных детей".
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Darki Час назад
Жесть,человек вёз много игрушек,хорошо что таможня пресекла это нехорошее действо.
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