"Не игрушка": на границе России задержали женщину с сотнями эмбрионов в чемодане

Сначала сотрудники таможни увидели эмбрионы, когда просвечивали багаж. Сначала они не поверили, но когда открыли чемодан, то увидели два пакета с пластиковыми эмбрионами, которые были изготовлены в Германии. Женщина, у которой не было гражданства, постоянно проживает в Эстонии. Она рассказала, что везёт пакеты по просьбе третьих лиц.