Таксист отказался везти инвалида в больницу и заработал уголовную статью

Мужчине пришлось ждать другое такси, но до медучреждения живым он не доехал.
Инцидент произошёл 16 февраля в Норильске. Незрячий 62-летний мужчина вызвал социальное такси, чтобы отправиться в больницу на плановый осмотр. Однако доехать до в КГБУЗ "Норильская межрайонная больница №1" у него не получилось. Между супругой инвалида и таксистом произошёл конфликт. Женщина не стала пересаживаться на заднее сидение, из-за чего водитель отказался вести супружескую пару и принялся с криками вытаскивать их из машины.
В итоге супруги всё же вышли из автомобиля и вызвали другое такси, но по дороге мужчине стало плохо. По приезде в больницу его попытались реанимировать, но результатов это не дало, мужчина скончался. По данным проведённой экспертизы, пенсионер умер в результате острой коронарной недостаточности.
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Как рассказали в Следственном комитете, личность таксиста уже установлена. На 50-летнего жителя Норильска возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 У РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Таксисту грозит до 6 лет лишения свободы.
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Неужели место на переднем сидении важнее жизни мужа?
Ехал он не по приступу, а на плановый осмотр то есть не торопился никуда.
Если у него коронарная недостаточность, при чем здесь таксист?
Пациент умер из-за сердечной недостаточности при чем тут таксист ? он же не вез его с этим диагнозом вместо скорой. не понимаю.
А вспомните как во время терактов ценники таксюг взлетели от 3 до 10 раз. Сколько раз они обманывали людей. А дтп. Каждое третье по вине таксистов. Всю систему такси надо переделывать а начать с того, что выкинуть 90% таких тварей на улицу в родные аулы.
Но в таксисты точно лучше идти людям с устойчивой психикой. Работа тяжелая именно из-за обилия контактов с людьми.
И это не скорая, а такси. Водила не врач, он не может оценивать состояние пациента.