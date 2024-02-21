Таксист отказался везти инвалида в больницу и заработал уголовную статью

Инцидент произошёл 16 февраля в Норильске. Незрячий 62-летний мужчина вызвал социальное такси, чтобы отправиться в больницу на плановый осмотр. Однако доехать до в КГБУЗ "Норильская межрайонная больница №1" у него не получилось. Между супругой инвалида и таксистом произошёл конфликт. Женщина не стала пересаживаться на заднее сидение, из-за чего водитель отказался вести супружескую пару и принялся с криками вытаскивать их из машины.





В итоге супруги всё же вышли из автомобиля и вызвали другое такси, но по дороге мужчине стало плохо. По приезде в больницу его попытались реанимировать, но результатов это не дало, мужчина скончался. По данным проведённой экспертизы, пенсионер умер в результате острой коронарной недостаточности.