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Таксист отказался везти инвалида в больницу и заработал уголовную статью

Таксист отказался везти инвалида в больницу и заработал уголовную статью

Автор:
21 февраля 2024 13:11
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Норильск   Таксист   инвалид   конфликт   следственный комитет   уголовное дело   
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Мужчине пришлось ждать другое такси, но до медучреждения живым он не доехал.

Инцидент произошёл 16 февраля в Норильске. Незрячий 62-летний мужчина вызвал социальное такси, чтобы отправиться в больницу на плановый осмотр. Однако доехать до в КГБУЗ "Норильская межрайонная больница №1" у него не получилось. Между супругой инвалида и таксистом произошёл конфликт. Женщина не стала пересаживаться на заднее сидение, из-за чего водитель отказался вести супружескую пару и принялся с криками вытаскивать их из машины.


В итоге супруги всё же вышли из автомобиля и вызвали другое такси, но по дороге мужчине стало плохо. По приезде в больницу его попытались реанимировать, но результатов это не дало, мужчина скончался. По данным проведённой экспертизы, пенсионер умер в результате острой коронарной недостаточности.

Как рассказали в Следственном комитете, личность таксиста уже установлена. На 50-летнего жителя Норильска возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 У РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Таксисту грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Видео   Норильск   Таксист   инвалид   конфликт   следственный комитет   уголовное дело   
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32  комментария
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17k
Марина 2 часа назад
У меня скорее к супруге вопрос.
Неужели место на переднем сидении важнее жизни мужа?
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62k
Андрей 6 минут назад
Единственный вопрос - почему она отказалась ехать на заднем сиденьи?
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9k
vasilykopkov Полчаса назад
"Умер после встречи с таксистом" не означает "вследствие".
Ехал он не по приступу, а на плановый осмотр то есть не торопился никуда.
Если у него коронарная недостаточность, при чем здесь таксист?
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880
ssl 43 минуты назад
Таксист доставлял их на "плановый осмотр" - угрозы жизни не было 2) Что за проблема с женщиной - почему она не могла сесть рядом с инвалидом и почему не она виновата? , Если она начала скандал или неадекватное поведение, то такси мог их высадить за дебош например. И это тоже нормально -что , в социальном такси можно вести себя как угодно?

Пациент умер из-за сердечной недостаточности при чем тут таксист ? он же не вез его с этим диагнозом вместо скорой. не понимаю.
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17k
Марина 44 минуты назад
А тётка молодец и с таксистом успела посраться и мужа до смерти довела своей истерикой. Сейчас ещё сил поднаберётся и таксиста посадит.
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8k
tamin 48 минут назад
СК молодцы. Такси твари в большинстве своем. Последняя история. Едем вечером с детьми. Время позднее Комфорт. В машине +30. Все в куртаках. Прошу прохладнее-0 эмоций. Открываю окно, водила закрывает. Говорю открой окна. В ответ я в свитере, мне холодно. Вышел из машины, написал в Яндекс, заказал другоено... Если бы не дети, ушатал бы эту гниду.
А вспомните как во время терактов ценники таксюг взлетели от 3 до 10 раз. Сколько раз они обманывали людей. А дтп. Каждое третье по вине таксистов. Всю систему такси надо переделывать а начать с того, что выкинуть 90% таких тварей на улицу в родные аулы.
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104
ruslan d 53 минуты назад
Не совсем понимаю при чем тут таксист , он врач чтоль ?
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Мне кажется преждевременно обвинять таксиста. Мало того что не знаем причины конфликта, а Фишки нас научили, что пассажиры бывают неадекватными (в стиле "вези меня, мразь!"), так ещё и нет уверенности что трагедия и происшествие связаны.
Но в таксисты точно лучше идти людям с устойчивой психикой. Работа тяжелая именно из-за обилия контактов с людьми.
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Что за бред какой срок ? За что? Совсем СК берега потерял .
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−1
jay3 Отвратительный Мужик 2 часа назад
потому что это социальное такси - от организации, занимающейся обсуживанием инвалидов, там должно быть соответсвующее к ним отношение
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60k
dima423 2 часа назад
чето бред какой то...
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