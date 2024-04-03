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"Почему покупатель должен платить за вашу коммуналку?": бизнесмен попытался объяснить ценообразование пиццы, а нарвался на тонну критики

"Почему покупатель должен платить за вашу коммуналку?": бизнесмен попытался объяснить ценообразование пиццы, а нарвался на тонну критики

Автор:
03 апреля 2024 15:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Ценообразование   комментарии   пицца   стоимость продукта   цена   экономика   
2197
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Молодёжь оказалась недовольна тем, что продукт продаётся не по себестоимости.


Почти каждый месяц мы наблюдаем, как растут цены на те или иные продукты. Иногда, чтобы не шокировать покупателей, производитель уменьшает вес товара или пускается на какие-то иные хитрости, но всё равно люди на собственной шкуре замечают, что всё становится дороже и дороже. Бизнесмен попытался объяснить на примере пиццы, какая часть из стоимости блюда идёт ему в карман, но зумеры возмутились.



Потенциальные покупатели оказались очень недовольны ценообразованием. С какой стати они должны платить за коммунальные услуги, аренду и т.п.?


И хотя среди комментаторов нашлись те, кто понимает суть ценообразования, недовольных было куда больше.



В принципе, понятно, что домашняя пицца получится дешевле, и оплачивать коммунальные услуги какого-то дяди не придётся, но много ли молодых людей перестанут покупать фаст-фуд, узнав, что входит в его стоимость? Что-то сомнительно.


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Метки: Видео   Ценообразование   комментарии   пицца   стоимость продукта   цена   экономика   
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40  комментариев
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5k
Денис Час назад
А если ещё рассказать, что часть чистой прибыли этот чувак тратит на панельных девочек.
Им вообще крышу сорвёт, что они ему б.л.я.д.е.й оплачивают.
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19k
Алекс 2 секунды назад
Молодёжь оказалась недовольна тем, что продукт продаётся не по себестоимости.

А эта недовольная молодежь не пробовала сама поработать?
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21k
Robin Hood 2 минуты назад
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17k
Kostick 3 минуты назад
это что за 10% налоги? вот про фудкост он привирает. бж этим занималась, так грубо говоря, себестоимость чебурека была 6 рублей, а продавался по 50.
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1k
Сережа. 5 минут назад
Тут надо плакать. Нужно было на мобильном такое показать, на топливе тоже было бы неплохо. Тогда бы перестали звонить и стали бы больше ходить, при этом голышОм и без обуви, веди вопросы ценообразования это уже после начальной школы уже надо объяснять.
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54k
Aleksandr 8 минут назад
Правильно!
Хозяин пиццерии должен не просто работать бесплатно, а вообще приплачивать малолетним дебилам за то, что они оказывают ему честь, посещая его заведение.
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373
Antarez 11 минут назад
Какое открытие. Чувак хоть пиццу делает, и зарплату людям платит.
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1k
Glassy 12 минут назад
Не удивительно. 96% фишек так думает про все. Про машины, налоги, пошлины и зарплаты депутатов ))).
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55k
Андрей 12 минут назад
Когда я покупаю хлеб, то почему я должен оплачивать ремонт и запчасти трактора? Как-то так.
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373
Antarez Андрей 10 минут назад
Не покупай хлеб у буржуев. Пеки сам, да и пшеницу сам выращивай.
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2k
Александр 13 минут назад
действительно, нахрена? а нахрена тогда ваш работодатель платит за вас за аренду, электричество, интернет, мебель, оборудование там всякое, за охрану и т.д., давайте он с вашей з/п будет это все высчитывать? а за образование, медицину, полицию, пенсии, давайте тоже с вашей з/п будет государство высчитывать уже не налоги ваши, а именно деньги с зп за все услуги, которыми вы пользуетесь?)))
вот тогда и заживем, будем как "соседи" в Вену ездить на оперу и пить каву)
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174
IntuitCrypto 14 минут назад
Это он еще показал пример прибыльной пиццерии, а если прибыль околонулевая или отрицательная, то зумеры вообще офигеют, когда узнают, что они едят его пиццу, а он еще должен остается. Хотя, они наверно думают, что так и должно быть )
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36k
Fat Lynx 15 минут назад
Какое-то немыслимое количество дол-бо-ё-бов вокруг... Омеригу они открыли, что в конечной стоимости товара заложены все издержки на его производство и реализацию, плюс еще чуток, чтобы заработать.
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11k
BarOb 15 минут назад
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13k
kotovski 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Николай 20 минут назад
Я комментарии не понял, люди считают, что люди должны делать пиццу и продавать ее из любви к искусству?
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174
IntuitCrypto Николай 8 минут назад
да, только сами так не хотят почему то (
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2k
Mikhail Полчаса назад
забыл упомянуть как может контролироваться прибыль. если этому дяде-бизнесмену захочется очень много жрать - он урежет все где может урезать и будет так делать пока у него не перестанут покупать.
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925
kan35 Полчаса назад
Бизнесмены-пекари, конечно, отжигают... Какая еще аренда...
На самом деле цена пиццы складывается из рыночной цены, если цена выше рынка, то народ просто не будет покупать и уйдет к тому, кто не "платит аренду", а работает в своем помещении. Конечно, если цена получается выше а продать хочется - можно нанять симпатичных девок, и желательно, чтобы работали обнаженными - тогда народ опять потянется.
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30k
Serg2001 Полчаса назад
Лишний наглядный пример как много откровенно безграмотных и недалеких людей, претендующих на то, что их мнение это истина в последней инстанции. Да чего уж там "недалеких"... откровенных тупарей!...)
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2k
ДК Полчаса назад
Интересно, какой процент адекватных потребителей (понимающих что без прибыли любой бизнес не будет работать), а какой процент уверен что бизнесмен обязан работать себе в убыток? Да, в СССР можно было на рынок во многом плевать (что не очень хорошо закончилось); в современном мире для определенных слоев населения (инвалиды, возможно дети, старики) тоже можно иметь отрицательную рентабельность (но она должна быть восполнена из других источников, конечно). Но в нормальной жизни быть такими идиотами как эти "зумеры" - это странно. Интересное у них воспитание и образование...
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
какие же бестолковые бывают люди! почитайте микро экономику
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11k
Сергей Попов Полчаса назад
Насчет того, что домашняя пицца получится дешевле, я бы поспорил.

Пиццерия закупает всё по оптовым ценам. Также она вполне экономит на качестве продуктов, приобретая не самое дорогое и лучшее, справедливо полагая, что всё равно съедят. А вот для домашней пиццы обычно не скупятся и покупают хорошие продукты.

То же самое касается тортов. Когда делаешь торт сам, то цена за килограмм выходит обычно дороже самых дорогих тортов не на заказ.
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Schreibikus
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