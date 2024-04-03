"Почему покупатель должен платить за вашу коммуналку?": бизнесмен попытался объяснить ценообразование пиццы, а нарвался на тонну критики

Молодёжь оказалась недовольна тем, что продукт продаётся не по себестоимости.
Почти каждый месяц мы наблюдаем, как растут цены на те или иные продукты. Иногда, чтобы не шокировать покупателей, производитель уменьшает вес товара или пускается на какие-то иные хитрости, но всё равно люди на собственной шкуре замечают, что всё становится дороже и дороже. Бизнесмен попытался объяснить на примере пиццы, какая часть из стоимости блюда идёт ему в карман, но зумеры возмутились.
Потенциальные покупатели оказались очень недовольны ценообразованием. С какой стати они должны платить за коммунальные услуги, аренду и т.п.?
И хотя среди комментаторов нашлись те, кто понимает суть ценообразования, недовольных было куда больше.
В принципе, понятно, что домашняя пицца получится дешевле, и оплачивать коммунальные услуги какого-то дяди не придётся, но много ли молодых людей перестанут покупать фаст-фуд, узнав, что входит в его стоимость? Что-то сомнительно.
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Им вообще крышу сорвёт, что они ему б.л.я.д.е.й оплачивают.
А эта недовольная молодежь не пробовала сама поработать?
Хозяин пиццерии должен не просто работать бесплатно, а вообще приплачивать малолетним дебилам за то, что они оказывают ему честь, посещая его заведение.
вот тогда и заживем, будем как "соседи" в Вену ездить на оперу и пить каву)
На самом деле цена пиццы складывается из рыночной цены, если цена выше рынка, то народ просто не будет покупать и уйдет к тому, кто не "платит аренду", а работает в своем помещении. Конечно, если цена получается выше а продать хочется - можно нанять симпатичных девок, и желательно, чтобы работали обнаженными - тогда народ опять потянется.
Пиццерия закупает всё по оптовым ценам. Также она вполне экономит на качестве продуктов, приобретая не самое дорогое и лучшее, справедливо полагая, что всё равно съедят. А вот для домашней пиццы обычно не скупятся и покупают хорошие продукты.
То же самое касается тортов. Когда делаешь торт сам, то цена за килограмм выходит обычно дороже самых дорогих тортов не на заказ.