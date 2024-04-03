"Почему покупатель должен платить за вашу коммуналку?": бизнесмен попытался объяснить ценообразование пиццы, а нарвался на тонну критики

Почти каждый месяц мы наблюдаем, как растут цены на те или иные продукты. Иногда, чтобы не шокировать покупателей, производитель уменьшает вес товара или пускается на какие-то иные хитрости, но всё равно люди на собственной шкуре замечают, что всё становится дороже и дороже. Бизнесмен попытался объяснить на примере пиццы, какая часть из стоимости блюда идёт ему в карман, но зумеры возмутились.