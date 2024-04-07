В Башкирии неадекват устроил пальбу в караоке-баре и застрелил подвернувшегося ему под руку посетителя

23-летний парень просто проходил мимо.
В башкирском городе Ишимбай есть караоке-бар «Усадьба». В нём отдыхала компания и в какой-то момент она что-то не поделила с другими посетителями. Те стали кричать и лезть в драку, а когда одного из них отпихнули, достал из барсетки ствол и выстрелил.
Пуля попала в 23-летнего Даниила, он рухнул как подкошенный. Как видно по записи, молодой человек вообще не участвовал в конфликте, просто обратил внимание на крики и подошёл узнать, что происходит. И получил пулю в голову.
Стрелка повалили на пол и слегка помяли, но потом неадекват встал и начал выяснять, кто его бил. Сообщают, что он скрылся с места преступления вместе со своим товарищем, сейчас их ищут. По одной из версий, оба уже за границей.
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А Даниил скончался. Как сообщил местный тг-канал:
К огромному сожалению, вынуждены говорить о том, что пострадавший в результате стрельбы в кафе города Ишимбай Рахимкулов Данил Евгеньевич 02.12.2000 сегодня скончался...
Пуля попала в висок, полностью раздробив мозг, не оставив никаких шансов на жизнь. Выражаем самые искренние слова соболезнования родным и близким.
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Прозвучит цинично, но в каком-то смысле сам виноват. Нахер он полез в толпу бухих дятлов? Шёл бы себе своей дорогой
В штатах видимо войны времен сухого закона, а в европах времена Аль Капоне выработали.
У нас обыватели прям бегом могут прибежать на какое либо место происшествия, услышав выстрелы.