25 необычных снимков и фактов со страниц нашей истории

5. В 1992 году Япония принесли извинения за то, что во время Второй мировой войны отдала более 200 000 корейских женщин в сексуальное рабство японским солдатам. Этих женщин, также известных как «Женщины для утешения», выбирали японцы, обманув корейцев. Японцы считали корейцев низшей расой и хотели лишить корейцев их культуры. Женщин силой заставляли обслуживать от 40 до 50 мужчин в день. Поскольку эти женщины были единственным источником утешения для солдат, они находились на линии фронта, и многие из них погибли от взрывов, пуль и в результате самоубийства. После войны их жизнь не стала легче, поскольку их бросили на незнакомой территории, и многие из них не смогли вернуться домой. Некоторых отправили домой, когда их нашли союзные войска, но их семьи стыдились вернувшихся домой женщин и часто выгоняли их.