25 необычных снимков и фактов со страниц нашей истории

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Инстаграм-аккаунт «Исторические факты каждый день» публикует интересные, необычные и порой странные факты, о которых точно не рассказывают в школе. Настоящий подарок для тех, кто хочет знать о прошлом все — даже самые странные и жуткие моменты.
1. В 1946 году французский модельер Луи Реар изобрел современное бикини. Слово «бикини» произошло от американского полигона для испытаний атомной бомбы на атолле Бикини. Реар хотел сделать смелое заявление в мире моды — такое же «взрывное», как атомная бомба.
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2. 15 июля 1878 году родилась Анна Коулман-Лэдд. Коулман считается крестной матерью анапластологии. Большую часть своих дней она проводила в палатках Красного Креста, где своими глазами лицезрела последствия битвы на Сомме, одного из самых кровавых сражений в истории человечества. Коулман помогала обезображенным до неузнаваемости солдатам, создавая для них косметические маски. Она вручную лепила маски с использованием оцинкованной меди, фольги и настоящих волос. Коулман преподнесла солдатам Первой мировой войны бесценный подарок — отражение, на которое они могли смотреть.
3. В 1957 году Элвиса Пресли призвали в армию США. Несмотря на то, что тысячи поклонников Пресли умоляли его пощадить, Элвис все же отправился служить. Поступок получил широкое одобрение, поскольку Пресли был образцом для подражания для всех молодых американцев. Пресли в принципе обладал огромным влиянием: когда на телевидении показали, как военный врач делает ему прививку от полиомиелита, уровень вакцинации увеличился с 2 до 85 процентов к 1960 году, когда Пресли вернулся со службы.
4. В 2010 году умерла Мип Гиз. Гиз была последней выжившей из тех, кто помогал Анне Франк и ее семье прятаться во время Второй мировой войны. Несмотря на героический вклад Гиз в спасение Франков от нацистов, их все же нашли. Однако Гиз продолжила хранить записи Анны Франк, в которых та описывала свою жизнь в течение двух лет в укрытии. Эти записи позже были опубликованы как «Дневник Анны Франк».
5. В 1992 году Япония принесли извинения за то, что во время Второй мировой войны отдала более 200 000 корейских женщин в сексуальное рабство японским солдатам. Этих женщин, также известных как «Женщины для утешения», выбирали японцы, обманув корейцев. Японцы считали корейцев низшей расой и хотели лишить корейцев их культуры. Женщин силой заставляли обслуживать от 40 до 50 мужчин в день. Поскольку эти женщины были единственным источником утешения для солдат, они находились на линии фронта, и многие из них погибли от взрывов, пуль и в результате самоубийства. После войны их жизнь не стала легче, поскольку их бросили на незнакомой территории, и многие из них не смогли вернуться домой. Некоторых отправили домой, когда их нашли союзные войска, но их семьи стыдились вернувшихся домой женщин и часто выгоняли их.
6. В 1916 году родилась величайшая женщина-снайпер всех времен Людмила Павличенко. В составе Советской Армии во время Второй мировой войны она убила 309 фашистов, за что получила прозвище «Леди Смерть». Напуганные немцы призывали Павличенко сменить сторону, обещая ей взамен офицерское звание и шоколад. После отказа немцы пообещали «разорвать ее на 309 кусочков и развеять их по ветру». Павличенко скончалась от инсульта в 1974 году.
7. В 1993 году скончался Андре Гигант. Андре был профессиональным рестлером, ростом 224 сантиметра и весом 236 килограмм. Огромный рост Андре был обусловлен опухолью головного мозга, которая производила большое количество человеческого гормона роста. У него была высокая толерантность к алкоголю: он мог выпить 108 бутылок пива по 350 миллилитров за один присест. Андре скончался от сердечной недостаточности в возрасте 46 лет.
8. В 1692 году были выдвинуты первые обвинения в рамках процесса над салемскими ведьмами. Процесс начался после того, как у двух маленьких девочек начались припадки, и врач диагностировал у них воздействие колдовства. Местные жители начали обвинять людей в колдовстве, в основном женщин среднего возраста. В результате более 150 человек были арестованы и около 20 — казнены. Судебные процессы завершились год спустя, когда губернатор понял, что охота на ведьм погубила множество невинных.
9. В 1942 году общественность впервые услышала об убийствах в концлагерях во время Холокоста. Весть прогремела спустя 7 месяцев после начала массового уничтожения евреев. Геноцид начался в Хелмно, лагере смерти в Польше, где в качестве орудия убийства использовались мобильные газовые камеры, газвагены. С помощью газвагенов нацисты истребили 360 000 евреев.
10. 3 февраля 1972 года в Иране началась самая смертоносная снежная буря в мировой истории. 7-дневная метель обрушила на Иран от 3 до 8 метров снега. Тысячи людей оказались погребены под снегом, а в двух деревнях не осталось выживших. К концу бури 200 деревень было стерто с лица земли, 4 000 человек погибло.
11. 23 мая 1934 года Бонни и Клайд были застрелены полицейскими. Парочка прославилась тем, что организовывала вместе различные ограбления. В глазах публики Бонни и Клайд были не только опасными преступниками, но народными героями, наподобие Робина Гуда. Их популярность подогревал тот факт, что Бонни была женщиной — редкость для преступников, — а также игривые фотографии пары, которые позже были обнаружены полицией и опубликованы в СМИ.
12. В 1979 году шестнадцатилетняя Бренда Спенсер устроила стрельбу в начальной школе из собственного дома. Спенсер жила через дорогу от школы и убила из винтовки, которую ей подарил отец на Рождество, 2 взрослых мужчин и 9 детей. Когда ее спросили, почему она это сделала, Спенсер ответила: «Я просто не люблю понедельники. Я сделала это, чтобы скрасить свой день. Никто не любит понедельники». В настоящее время Спенсер отбывает в тюрьме два 25-летних срока.
13. 31 октября 1926 года от перитонита скончался известный фокусник и мастер побега Гарри Гудини. За две недели до смерти Гудини рассказывал, что обладает способностью выдерживать сильные удары. Через несколько мгновений после комментария один студент колледжа дважды ударил Гудини кулаком в живот, прежде чем тот успел подготовиться. Эти удары разорвали аппендикс Гудини, в результате чего у него развился перитонит.
14. Прежде чем стать президентом, Авраам Линкольн был успешным борцом. Благодаря своим длинным конечностям Линкольн потерпел поражение только один раз за примерно 300 матчей. Линкольн славился тем, что раззадоривал соперников на ринге и даже бросал вызов зрителям. В 21 год Линкольн стал чемпионом по рестлингу своего округа в Иллинойсе. В 1992 году он вошел в Национальный зал славы рестлинга.
15. В 1895 году немецкий ученый Вильгельм Конрад Рентген открыл икс-излучение. Это открытие произошло случайно, когда он проверял, могут ли катодные лучи проходить через стекло. Он заметил свечение близлежащего экрана с химическим покрытием и назвал его икс-лучами из-за его неизвестной природы. Затем Рентген узнал, что икс-лучи могут проникать через человеческую кожу, но не через части с более высокой плотностью, такие как кости, и их можно сфотографировать. Это было важным открытием в медицинском мире, поскольку врачам больше не нужно было вскрывать тело, чтобы заглянуть внутрь.
16. В 1930-х годах жители Лондона вывешивали своих детей в окно в «детской клетке». Считалось, что младенцев нужно «проветривать», чтобы «кровь обновлялась и очищалась». Из-за нехватки открытого пространства в некоторых частях Лондона начали устанавливать «детские клетки». Традиция сошла на нет из-за растущей обеспокоенности по поводу безопасности младенцев.
18. В 1887 году Хеллен Келлер познакомилась со своей учительницей Энн Салливан. Когда Келлер было 19 месяцев, она потеряла зрение и слух. Салливан научила Келлер техникам, благодаря которым Келлер смогла окончить колледж, стать лектором и активистом. За это достижение Салливан стали называть «чудотворцем»
19. В 1992 году был выпущен первый смартфон. Simon от IBM стоил 899 долларов и имел 4,5-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей. Телефон опередил свое время, поскольку он мог отправлять и получать электронные письма и факсы. Всего было продано 50 000 моделей.
20. В 1974 году Тед Банди, один из самых известных серийный убийц в США, совершил свое первое убийство. Банди дважды сбегал из тюрьмы, и в 1979 году, когда его снова поймали, он признался в убийстве 36 человек. Однако некоторые источники утверждают, что он убил более 100 человек. Банди казнили в 1989 году.
21. Бинтование ног — обычай, который возник в Китае в 10 веке как способ для женщин произвести впечатление на императора, исполнив его любимый танец. Со временем практика распространилась и маленькие стопы стали восприниматься как признак красоты и богатства. Считалось, что для удачного замужества девочкам в возрасте от 4 до 9 лет нужно было бинтовать ноги. Бинтование ног вызывало инфекции, которые приводили к гниению пальцев и деформации стопы. В 1912 году в Китае запретили эту практику.
22. В июне 1944 года 14-летний Джордж Стинни был осужден и казнен на электрическом стуле за убийство двух девочек 7 и 11 лет. Стинни допрашивали в маленькой комнате, в одиночестве – без родителей или адвоката. Поэтому многие полагают, что Стинни вынудили признаться в убийствах. Затем Стинни практически сразу предстал перед судом, и после двухчасового судебного разбирательства и 10-минутного совещания присяжных был признан виновным и приговорен к смертной казни. Стинни стал самым молодым казненным человеком современности. Спустя 70 лет после его смерти Стинни оправдали.
23. 5 декабря 1952 года в Лондоне начался Великий смог. Жители города активно сжигали уголь, чтобы согреться, и смесь дыма, сажи и диоксида серы от предприятий и автомобилей поблизости вызвала сильный смог, который накрыл город. Смог продолжался 5 дней и унес жизни более 4000 человек. Большое количество смертей произошло из-за вызванных им респираторных заболеваний: людям было тяжело дышать, и их рвало мокротой. Кроме того, видимость была ограничена из-за отсутствия солнечного света. Когда смог наконец рассеялся, британское правительство приняло законы, запрещающие жителям использовать уголь для обогрева своих домов.
24. В 1865 году в Америке отменили рабство. 13-я поправка, согласно которой «ни рабство, ни подневольный труд… не должны существовать в Соединенных Штатах или в любом другом месте, находящемся под их юрисдикцией», была принята спустя 246 лет после первой отправки рабов в Джеймстаун. Однако борьба с рабством и его последствиями продолжалась в Америке на протяжении более века, в эпоху Реконструкции Юга и движения за гражданские права афроамериканцев в 1950-х и 60-х годах.
25. В июне 1871 года Анна Хейнинг Свон ростом 243 сантиметра и Мартин ван Бюрен Бейтс ростом 2241 сантиметр стали самой высокой супружеской парой в истории. Они познакомились и влюбились, когда работали в цирке. Переехав в построенный на заказ дом, они, к сожалению, не смогли родить здорового наследника: их первый ребенок умер через несколько часов, а второй, который весил больше десяти килограммов, прожил 11 часов. Их второй ребенок установил рекорд как самый тяжелый в мире. Мартин заказал из Европы статую своей жены после ее смерти в 1888 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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