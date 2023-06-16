30 чрезвычайно аппетитных, но совершенно несъедобных штук

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16 июня 2023 18:10
Никто не застрахован от чувства голода, и в такие моменты кажется, что абсолютно все вокруг напоминает о еде. И хотя в большинстве случаев это просто разыгравшееся воображение, некоторые несъедобные объекты действительно выглядят на удивление аппетитно...
1. Судя по выражению морды, это молоко скисло
2. Фу, зачем портить круассан взбитыми сливками?
4. Нет ничего лучше запаха глазуньи по утрам
5. «Отвлекся, пока намазывал маслом хлеб, случайно намазал маслом губку»
6. «Нашел камень, похожий на стейк»
7. «Маме их подарила подруга. Я думал, что это конфеты. Они стеклянные»
8. Один наггетс явно не прожарился
9. Официант, мой сыр куда-то ушлепал
10. В каждом из нас иногда просыпается итальянец
11. Камень, подозрительно напоминающий печеную картошку
12. На дереве растут оладушки со сметаной
13. «Когда узнаешь на горьком опыте, что в итальянском ресторане антисептик для рук выглядит точно так же, как оливковое масло»
14. «Эта картофелина со следом от укуса на самом деле камень, который моя племянница нашла на дне озера»
15. «Ребенок против искусственного банана в мебельном магазине»
16. Резинки, которые очень хочется сварить с сосиской и залить кетчупом
17. «Упаковочный пенополистирол из моей посылки похож на картофельные чипсы»
18. Леденец не для маленьких
19. Эти пробковые подставки только и ждут, когда какой-то бедолага потянет их в рот...
20. ...но они все еще лучше этой печеньки
21. Освежающий стаканчик льда или подгузник, угодивший в стиралку?
22. Идеальный шарик из зубной пасты напоминает леденец
23. Макароны сегодня какие-то резиновые на вкус
24. Вкусный и полезный завтрак
25. А эта сосновая шишка похожа на креветку в темпуре
26. И снова глазунья — на этот раз каменная
27. Зато этот Cheetos точно не крошится
28. «Цветущая агава моего соседа похожа на гигантскую спаржу»
29. Можно и догадаться, что такой красивый шоколад бывает только в рекламе
30. А этот матрас — точная копия сэндвич-мороженого
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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