30 чрезвычайно аппетитных, но совершенно несъедобных штук

Никто не застрахован от чувства голода, и в такие моменты кажется, что абсолютно все вокруг напоминает о еде. И хотя в большинстве случаев это просто разыгравшееся воображение, некоторые несъедобные объекты действительно выглядят на удивление аппетитно...