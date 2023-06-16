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30 чрезвычайно аппетитных, но совершенно несъедобных штук

30 чрезвычайно аппетитных, но совершенно несъедобных штук

Автор:
16 июня 2023 18:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аппетитно   несъедобная еда   обман зрения   оптическая иллюзия   фотографии из соцсетей   
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Никто не застрахован от чувства голода, и в такие моменты кажется, что абсолютно все вокруг напоминает о еде. И хотя в большинстве случаев это просто разыгравшееся воображение, некоторые несъедобные объекты действительно выглядят на удивление аппетитно...

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   аппетитно   несъедобная еда   обман зрения   оптическая иллюзия   фотографии из соцсетей   
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Makfatym Час назад
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