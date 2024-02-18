Девушки поделились названием своих чатиков - самоирония на высоте

Одно дело создать такой чат и просто добавить туда друзей, но совсем другое дело придумать ему название! Вот тут-то и открывается простор для буйной фантазии и искрометного юмора, самоиронии и здорового пофигизма. Не верите?

Вот вам шикарный пример, девушек спросили, как называются их групповые чаты с подружками. Результаты ответов заставляют улыбнуться.