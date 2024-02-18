FISHKINET
Сообщество Юмор 18392 поста • 3659 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Девушки поделились названием своих чатиков - самоирония на высоте

Девушки поделились названием своих чатиков - самоирония на высоте

Автор:
18 февраля 2024 07:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   групповые чаты   друзья   ирония   названия   подруги   сарказм   
5182
7

Любите поболтать с друзьями, но что делать, если все вечно заняты и не могут собраться вместе после работы, или живут в разных городах? И тут на помощь приходят они - групповые чаты!

Одно дело создать такой чат и просто добавить туда друзей, но совсем другое дело придумать ему название! Вот тут-то и открывается простор для буйной фантазии и искрометного юмора, самоиронии и здорового пофигизма. Не верите?


Вот вам шикарный пример, девушек спросили, как называются их групповые чаты с подружками. Результаты ответов заставляют улыбнуться.


×
×

Ждем ответочку от парней!


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   групповые чаты   друзья   ирония   названия   подруги   сарказм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
835
Казак 5 часов назад
Самоиронично - и это здОрово и здорОво!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
эмосурикат прямоползающий 4 часа назад
ни ума, ни фантазии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
582
Makfatym 4 часа назад
... как в "КАМАЗ" попала Катя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Аркадий 4 часа назад
Супер!!! :)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
evenSeven 5 часов назад
«Флуд и блуд» чатик как-то видел у родственницы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
426
Посейдон 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
! жЫтиЕ моЕ ! 5 часов назад
А мне понравилось

Дивчули-потаскули жгут, чиста не па-децки, со всех щелей, в тридцать три струйные струи, не считая мелких брызг ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
429
Тоша 5 часов назад
Трусальня
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
АнтонПолднев 5 часов назад
Попи$димка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99181



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Прыжок кота
Прыжок кота
Самые удивительные и странные открытия, совершенные в 2023
Самые удивительные и странные открытия, совершенные в 2023
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Екатерининский сквер.Старый Петербург
Екатерининский сквер.Старый Петербург
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 февраля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#подборка#в мире#Китай#автомобили#история#сарказм#Ynews#кошка
#животные#милота#дети#интересное#СССР#люди#машина#автомир#Россия#Вещи
#факты#Юмор#интересно#кот#природа#США#новости#Автовсячина#Спасение#дикая природа
Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут Как стать классным бойфрендом/парнем за 5 минут 27 садоводов, которых ждал богатый урожай разочарования 27 садоводов, которых ждал богатый урожай разочарования Насквозь иронией пропитанный пост Насквозь иронией пропитанный пост Самоирония здорового человека Самоирония здорового человека 35 забавных рождественских свитеров, превзошедших все ожидания 35 забавных рождественских свитеров, превзошедших все ожидания Комиксы французского художника для любителей нестандартного и чёрного юмора Комиксы французского художника для любителей нестандартного и чёрного юмора

На что жалуетесь?

Вернуться