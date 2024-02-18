Девушки поделились названием своих чатиков - самоирония на высоте

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Любите поболтать с друзьями, но что делать, если все вечно заняты и не могут собраться вместе после работы, или живут в разных городах? И тут на помощь приходят они - групповые чаты!
Одно дело создать такой чат и просто добавить туда друзей, но совсем другое дело придумать ему название! Вот тут-то и открывается простор для буйной фантазии и искрометного юмора, самоиронии и здорового пофигизма. Не верите?
Вот вам шикарный пример, девушек спросили, как называются их групповые чаты с подружками. Результаты ответов заставляют улыбнуться.
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Ждем ответочку от парней!
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