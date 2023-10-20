Самоирония здорового человека

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Адекватность человека можно определить очень просто. Если он способен здраво воспринимать критику, то адекватный. А если он ещё и умеет шутить над собой — цены ему нет!
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Метки: Прикол Юмор интересное ирония подборка самоирония
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