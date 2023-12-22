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35 забавных рождественских свитеров, превзошедших все ожидания

35 забавных рождественских свитеров, превзошедших все ожидания

Автор:
22 декабря 2023 07:20
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   идея   праздник   рождество   сарказм   свитер   
883
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Сложно представить новогодние праздники без Деда Мороза, ёлки, снега, подарков и застолья. А в США ещё одним незаменимым атрибутом является рождественский свитер, причём он должен быть максимально смешным и аляповатым. Мы прогулялись по цифровым джунглям и собрали самые оригинальные идеи. Эти шедевры целый год висели в шкафу и ждали своего часа.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   идея   праздник   рождество   сарказм   свитер   
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1  комментарий
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Наталья 19 минут назад
Что за конкурсы такие?
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