35 забавных рождественских свитеров, превзошедших все ожидания

883
36
Сложно представить новогодние праздники без Деда Мороза, ёлки, снега, подарков и застолья. А в США ещё одним незаменимым атрибутом является рождественский свитер, причём он должен быть максимально смешным и аляповатым. Мы прогулялись по цифровым джунглям и собрали самые оригинальные идеи. Эти шедевры целый год висели в шкафу и ждали своего часа.
×
×
7. "Я только что устроилась на новую работу. На днях сказали надеть "рождественскую одежду". Все пришли нарядные, а я, видимо, их не поняла"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 30 дурацких и забавных обложек музыкальных альбомов
- 14 провальных футболок, дизайн которых был явно продуман не до конца
- "У малышей должен быть праздник!": в Гамбурге хотят наказать мужчину, установившего в детсаду нарядную ёлку вопреки решению педсостава
- Сэкономлю в этом году: мужчины поделились идеями подарков своим девушкам на Новый год
- Немец побил рекорд по количеству новогодних ёлок дома
Новости партнёров
реклама