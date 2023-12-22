35 забавных рождественских свитеров, превзошедших все ожидания

Сложно представить новогодние праздники без Деда Мороза, ёлки, снега, подарков и застолья. А в США ещё одним незаменимым атрибутом является рождественский свитер, причём он должен быть максимально смешным и аляповатым. Мы прогулялись по цифровым джунглям и собрали самые оригинальные идеи. Эти шедевры целый год висели в шкафу и ждали своего часа.