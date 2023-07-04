27 садоводов, которых ждал богатый урожай разочарования

Когда ты сам выращиваешь ингредиенты, каждый шаг на пути к заставленному вкусными домашними блюдами столу зависит полностью от тебя — от выбора семян и обработки почвы до очистки моркови и вытаскивания пирога из духовки. Но с таким количеством переменных есть большая вероятность, что что-то пойдет не по плану, и в сабреддите с ироничным названием «Мощный урожай» есть множество фотодоказательств этого.