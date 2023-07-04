27 садоводов, которых ждал богатый урожай разочарования

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Когда ты сам выращиваешь ингредиенты, каждый шаг на пути к заставленному вкусными домашними блюдами столу зависит полностью от тебя — от выбора семян и обработки почвы до очистки моркови и вытаскивания пирога из духовки. Но с таким количеством переменных есть большая вероятность, что что-то пойдет не по плану, и в сабреддите с ироничным названием «Мощный урожай» есть множество фотодоказательств этого.
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10. «В этом сезоне я узнал, что самый большой секрет крупных бобов заключается в том, что… надо оставить это долбаное растение в покое и дать ему досозреть!»
14. «О, великий урожай картофеля 2023 года! Об этом садоводческом триумфе еще долго будут писать эпические сказания. Бог мне свидетель, я больше не знаю голода!»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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