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27 садоводов, которых ждал богатый урожай разочарования

27 садоводов, которых ждал богатый урожай разочарования

Автор:
04 июля 2023 22:32
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Юмор   богатый урожая   забавно   ирония   огород   садоводство   
1561
28

Когда ты сам выращиваешь ингредиенты, каждый шаг на пути к заставленному вкусными домашними блюдами столу зависит полностью от тебя — от выбора семян и обработки почвы до очистки моркови и вытаскивания пирога из духовки. Но с таким количеством переменных есть большая вероятность, что что-то пойдет не по плану, и в сабреддите с ироничным названием «Мощный урожай» есть множество фотодоказательств этого.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Юмор   богатый урожая   забавно   ирония   огород   садоводство   
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