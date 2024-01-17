Насквозь иронией пропитанный пост

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Подборка остросоциальных и просто актуальных тем, которые подали под правильным соусом иронии. Вообще, ирония и сарказм всё делают лучше... Это как сыр пармезан — даже в торте прекрасен.
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15. Против такой аргументации не попрёшь. Кстати, как там поживает игры на CD с защитой StarForce?!
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Метки: Прикол Юмор интересное ирония лютая ирония подборка
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