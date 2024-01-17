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Насквозь иронией пропитанный пост

Насквозь иронией пропитанный пост

Автор:
17 января 2024 18:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   ирония   лютая ирония   подборка   
2625
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Подборка остросоциальных и просто актуальных тем, которые подали под правильным соусом иронии. Вообще, ирония и сарказм всё делают лучше... Это как сыр пармезан — даже в торте прекрасен.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   ирония   лютая ирония   подборка   
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4  комментария
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13k
Cornho Час назад
Ванной или ванны? Или опять будет демагогия, что без ванной нет и ванны?

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12k
Самка Хорька Полчаса назад
Банку... Ложку! И то, пообещали нескафе, а найдёшь кафе пеле...
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5k
Харон 57 минут назад
Как-то в стиле никифоридиса...
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Бернгард Кёне

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